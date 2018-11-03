«Реал» сразу выиграл без Лопетеги в чемпионате, но проблем достаточно

С позорного разгрома в Барселоне и увольнения Хулепа Лопетеги прошла неделя. Оперативно найти тренера в разгар первой половины сезона нелегко, а, если речь идет о топ-тренере в «Реал» — задача становится практически невыполнимой. За неделю Флорентино Перес безуспешно попытался привезти в Мадрид Антонио Конте, проигнорировал письмо безработной легенды клуба Уго Санчеса и по слухам отказал по телефону предлагавшим свои кандидатуры Марчелло Липпи и Арсену Венгеру. В итоге место главного тренера «Реала» временно занял его бывший игрок, а сейчас тренер «Кастильи» Сантьяго Солари. Сегодня мадридцы впервые сыграли под его руководством в чемпионате.

Атмосфера

Сложно представить реакцию «Сантьяго Бернабеу» после 1:5 в класико, останься у руля команды Хулеп Лопетеги. При этом даже быстрое увольнение тренера не гарантировало мадридской команде поддержку домашнего стадиона. В особенности это касалось капитана команды Серхио Рамоса. После Класико испанец лайкнул пост в «Инстаграме» с критикой в адрес Куртуа и Начо, до этого – слишком бурно отреагировал на стык с Регилоном на тренировке, дважды пробив по тому мячом.

Недовольные капитаном болельщики планировали встретить Рамоса свистом, но вмешался Флорентино Перес. Руководство «Реала» провело встречу с болельщиками и урегулировало конфликт. В игре с «Вальядолидом» стадион вел себя тише обычного, но свиста было практически не слышно, а на фанатской трибуне, как и обычно, весь матч развевался флаг с номером 4. На посещаемости поражение от «Барселоны» также не сказалось – на стадион пришли почти 70 тысяч болельщиков.

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Примирением Рамоса с болельщиками миротворческая миссия Переса не закончилась. После увольнения Лопетеги президент «Реала» провел личную беседу с Рамосом и попросил того наладить контакт с Сантьяго Солари. Кажется, капитан услышал Переса. Никто из раздевалки еще не высказывал публичную поддержку Солари, но по игре с «Вальядолидом» и реакции игроков на активную жестикуляцию аргентинца было видно: как минимум рабочий диалог между тренером и командой налажен. Наверняка очередной скандал раздуется вокруг момента, когда Бейл, уходя с поля, не пожал руку Солари, но это будет преувеличением: аргентинец сам не подал руку игроку, решив не отвлекаться от общения с Васкесом.

Тактика

В игровом плане Солари достался самый проблемный «Реал» за последние годы. И Анчелотти, и Зидан, и даже Бенитес, принимая команду, совершенствовали идеи предыдущего тренера. Базой победившей с Анчелотти команды были наработки Моуриньо, Бенитес и Зидан работали с видоизмененной командой Анчелотти. Солари достался промежуточный вариант – «Реал» больше не команда Зидана, при этом еще не успела полноценно заиграть по идеям Лопетеги. Изменить что-то в подобной ситуации крайне сложно.

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Но минимальные изменения все же видны. Во-первых, самое главное, Солари изменил прессинг-модель. Аргентинец отказался от постоянного давления на чужой половине поля при потере мяча и ввел ограничивающие команду триггеры – теперь «Реал» не прессингует открытые мячи, а концентрируются на фланговых прессинг-ловушках и давлении после передач соперником назад. Подобным образом хозяева не раз возвращали себе владение, особенно в первом тайме.

Во-вторых, упростилась структура атак мадридцев. Солари поставил на более быструю доводку мяча до финальной трети и создание ситуаций численного равенства на флангах при позиционных атаках. По сравнению с Лопетеги, единственной тактической перестановкой пока стало перемещение Касемиро на позицию вершины треугольника полузащиты при владении командой мячом – это же постоянно практиковал Зидан.

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Проблемы «Реала» в обороне системные, и встряска сменой тренера их не решит. Мадридцы как будто разучились перестраиваться в переходных фазах из атаки в оборону и продолжают допускать простые ошибки. Ситуацию ухудшил уход с поля Касемиро во втором тайме. Без бразильского опорника в позиционной обороне хозяева перестали встречать владеющего мячом игрока и несколько раз чуть не поплатились за это – один хороший сейв сделал Куртуа, дважды команду спасла перекладина.

Состав

«Ребята выглядят слегка подавленными, но они хотят изменить ситуацию», — сказал на своей первой пресс-конференции Сантяго Солари. В течение всей недели Солари очень много говорил о духе победителей и необходимости вернуть улыбки на лица футболистов. Революции не будет, Сантьяго точно не для нее поднят в основную команду из 3 испанского дивизиона. И выбранный аргентинцем состав на матч с «Вальядолидом» подтверждает: из очевидных игроков запаса с первых минут на поле вышли только Регилон и Одриосола. Они бы тоже остались на скамейке, если бы не травмы Марсело и Карвахаля.

Перед матчем главной интригой в выборе Солари стартового состава стал возможный выход с первых минут Винисиуса Жуниора. Впечатляющая игра бразильца в кубковом матче с «Мелильей» обратила на себя внимание местной прессы. Болельщики даже проголосовали за включение молодого игрока в число первых одиннадцати вместо Бейла, но Солари максимально дипломатично проигнорировал общественное мнение: «Я не обращаю внимания на опросы. Для меня всё предельно просто. Ему необходимо время и матчи. Чтобы получить опыт, нужно играть, а с приобретённым опытом ты можешь стать лучшим футболистом». При этом Солари не забыл похвалить бразильца. В отличие от Лопетеги, аргентинец успел хорошо узнать Жуниора, помогая тому адаптироваться к Испании в «Кастилье». В итоге Винисиус отблагодарил Солари, вытащив команде очень вязкий матч, – после его удара мяч с рикошетом от защитника «Вальядолида» залетел в ворота.

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Не самый красивый первый гол Винисиуса за «Реал» в карьере, но главное не это. Игроку хватило смелости в тяжело складывающейся встрече взять на себя ответственность за результат – именно об этом всю неделю говорил Солари. С аргентинцем команда добилась первой за последние шесть игр победы в чемпионате, но трудности не закончились. Качество игры мадридцев требует назначения нового главного тренера, будь это Солари без приставки «и.о» или кто-то другой. «Реалу» необходимы волевые решения.