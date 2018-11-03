Слуцкий проиграл ПСВ. Он не собирается возглавлять «Спортинг»

Самое серьёзное испытание для Слуцкого

Матч с ПСВ в Эйндховене должен был стать самым серьёзным испытанием для Леонида Слуцкого. Всё-таки «Витесс», возглавляемый бывшим главным тренером ЦСКА и сборной России, играл с лидером чемпионата Нидерландов. Да не просто с лидером, а со сверхуверенным в себе соперником, одержавшим 10 побед в 10 турах. Сама команда Слуцкого занимала перед этим матчем пятое место с 15 очками.

Можно только догадываться, как чувствовал себя Леонид Викторович накануне визита на стадион «Филипс», где три года назад он уступил и с более сильным, чем его нынешняя команда по составу ЦСКА (1:2). «Витесс» Слуцкого уже имел печальный опыт встречи с топ-клубом Нидерландов. В сентябре ФК «Голливуд на Рейне» (прозвище клуба из Арнема) проиграл дома «Аяксу» с жутким счётом 0:4, пропустив три мяча за первые 18 минут. Теперь же российский тренер остался ещё и без травмированного лучшего бомбардира – словенца Тима Матавжа.

«Мы должны верить, что сможем забрать очки в Эйндховене, – говорил Слуцкий голландским журналистам, словно хотел через СМИ ещё крепче внушить эту мысль своим футболистам. – Важно верить, что у нас есть шанс. Если это получится, «Витесс» станет первым, кто отберёт очки у ПСВ».

Почти весь матч вдесятером

На этот раз у «Витесса» получилось очень солидное начало. В дебюте матча команда Слуцкого играла на равных с лидером Эредивизии и даже в чём-то превосходила ПСВ, организуя опасные атаки. Но приключилась другая напасть: уже на 15-й минуте гости остались вдесятером. Жёлто-чёрные потеряли мяч на чужой половине поля, после чего последовала передача в свободную зону подключившегося вперёд правого защитника – Вячеслава Караваева. Центральный защитник Данило Дуки, страховавший россиянина, не успел за одним из самых быстрых игроков в мировом футболе мексиканцем Ирвином Лосано и сфолил. Судья Сердар Гёзюбююк в общем-то справедливо удалил Дуки, но Слуцкого это решение возмутило. Тренер разводил руками, ругался на английском языке.

Тем не менее «Витесс» организованно оборонялся и держался до середины второго тайма. На исходе часа игры даже выдал неплохой отрезок в атаке. Сразу же после этого ПСВ поймал подуставшего соперника. Лосано сделал классную передачу к линии вратарской, где мастер игры на опережение Люк де Йонг воспользовался ошибкой арендованного у «Челси» центрального защитника Джейка Кларка-Солтера. Опытный португальский голкипер Эдуарду, выручивший в нескольких моментах, тоже мог бы удачнее сыграть в эпизоде с голом.

Очень обидное поражения для Слуцкого. Он свою работу выполнил на сто процентов – «Витесс» был хорошо подготовлен к противостоянию с ПСВ. Караваев, к слову, также сыграл достойно, совершив один отбор, один перехват и восемь выносов мяча из штрафной.

Уходит ли Слуцкий в «Спортинг»?

Тем временем популярное португальское издание A Bola опубликовало информацию о том, что Слуцкий может стать главным тренером «Спортинга». Он якобы сменит отправленного в отставку Жозе Песейру. Согласно источнику, президент лиссабонского клуба Фредерико Варандас уже ездил в Нидерланды, чтобы провести переговоры с российским специалистом и коллегами из «Витесса». В случае заключения сделки «Спортингу» придётся заплатить за Слуцкого 500 тыс евро.

Впрочем, «Витесс» ещё перед матчем с ПСВ поспешил успокоить болельщиков, опубликовав заявление на своём официальном сайте: «Клуб опровергает слухи об уходе Слуцкого в «Спортинг». У них нет никаких оснований. Контракт тренера с «Витессом» рассчитан до июля 2020 года».

Сам Слуцкий тоже открещивается от переговоров со «Спортингом»:

«Это слухи. У меня двухлетний контракт с «Витессом», и я хочу работать здесь. Я не покидаю «Витесс». Но если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придётся уйти.

«Спортинг» готов предложить за меня 500 тыс евро? Я не знаю, серьёзно. Для меня это большой сюрприз, сегодня все спрашивают меня об этом. Это только слухи, не более того. Я остаюсь в «Витессе», сто процентов».

Слуцкий — о «Спортинге»: это слухи, я хочу работать в «Витессе»

В качестве других кандидатов на пост главного тренера «Спортинга» назывались Леонардо Жардим, Паулу Соуза, а также Айтор Каранка, за которого, по данным итальянским СМИ, готов побороться и «Спартак».

Слуцкий может стать главным тренером «Спортинга»