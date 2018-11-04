ПСЖ стартовал с 12 побед. Чемпионат Франции можно закрывать?

Месси подозревается в отмывании денег, Рашфорд повторил достижение Скоулза, Слуцкий не собирается в «Спортинг». Главное — в обзоре дня.

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал», одержав пятую подряд победу в РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, ещё один мяч на свой счёт записал Бенедикт Хёведес. За «Арсенал» отличился Максим Беляев. Таким образом, «Локомотив» одержал пятую подряд победу в чемпионате, а «Арсенал» прервал серию из трёх матчей без поражений (одна победа, две ничьи).

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«Локомотив» (24 очка) располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». При этом у питерцев один матч в запасе. «Арсенал» (14) — на 10-м месте.



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«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби

Московский ЦСКА не смог одержать победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.

С 81-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Константина Рауша.



Это уже вторая подряд игра «Динамо» с ничейным счётом в рамках чемпионата России. Ранее команде Дмитрия Хохлова не удалось добыть победу в выездном матче с грозненским «Ахматом» (0:0). ЦСКА тоже теряет очки второй тур кряду. В предыдущей игре подопечные Виктора Гончаренко на своём поле уступили «Краснодару» (1:2).

«Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е.

Возможно, последнее дерби в Химках. В нём было всё, кроме одного Народ остался доволен. По крайней мере — динамовский.

Рашфорд повторил достижение Скоулза и ван Перси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал автором победного гола в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1). 21-летний форвард отличился на 92-й минуте встречи.



Как сообщает Opta Sport, это уже второй мяч Рашфорда, который он забил в составе «МЮ» после 90-й минуты в Премьер-лиге. Англичанин повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее по два гола в компенсированное время за «красных дьяволов» забивали только полузащитник Пол Скоулз и форвард Робин ван Перси.

Маркус выступает за основную команду «МЮ» с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ нападающий забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах (4 — в основе).

«МЮ» вырвал победу в матче с «Борнмутом» благодаря голу Рашфорда на 92-й минуте

«Витесс» в меньшинстве проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

«Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл ПСВ в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Уже на 14-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Данило Дуки. ПСВ воспользовался численным преимуществом лишь на 69-й минуте — забил Люк де Йонг.



«Витесс» (15 очков) остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, ПСВ набрал 33 очка и лидирует в первенстве.

Слуцкий проиграл ПСВ. Он не собирается возглавлять «Спортинг» Команда Слуцкого, играя почти весь матч вдесятером, едва не прервала победную серию ПСВ.

Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом. Ранее российский специалист возглавлял такие клубы, как «Халл Сити», ЦСКА и «Крылья Советов», а также был наставником сборной России.

«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Арсеналом» в Премьер-лиге

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, отправивший мяч в ворота голкипера столичной команды Бернда Лено на 61-й минуте игры. Хозяева сравняли счёт в конце второго тайма благодаря точному удару форварда Александра Ляказетта.

«Ливерпуль», набрав 27 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (23) — 4-е.

Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражений Ляказетт – топ, «Ливерпуль» не впечатлил.

«Реал» прервал серию без побед в чемпионате Испании

«Реал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 83-й минуте Винисиус Жуниор через левый край забежал с мячом в штрафную соперника, пробил по воротам, и мяч рикошетом от Кико залетел в ближний угол ворот гостей. На 88-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «сливочных», реализовав пенальти. Защитник пробил несильно по центру, а голкипер «Вальядолида» Жорди Масип завалился в правый угол ворот.

«Реал» сразу выиграл без Лопетеги в чемпионате, но проблем достаточно Несмотря на две победы подряд, команде нужен полноценный главный тренер.

«Реал» прервал серию из пяти матчей без побед в испанской Примере, набрал 17 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Вальядолид» (16) — 8-м месте.

Месси подозревается в отмывании денег

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и его отец Хорхе Месси подозреваются в отмывании денег, сообщает Todo Noticias.

По информации издания, обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. Сообщается, что прокурор занялся тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси и обнаружил, что фонд мог использоваться как средство для отмывания денег. Деньги, поступавшие на счёт благотворительного фонда, переправлялись на счета в офшорных зонах, а значит, не декларировались. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против футболиста и его отца.

Месси подозревается в отмывании денег. Он реально может сесть в тюрьму? Нападающего «Барселоны» Лионеля Месси обвиняют в уклонении от уплаты налогов с помощью офшоров.

Напомним, ранее Месси был осуждён в Испании за неуплату налогов. Игрок избежал тюремного заключения, заплатив штраф в размере € 250 тыс.

«ПСЖ» установил рекорд топ-5 лиг, стартовав с 12 побед

В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счётом 2:1, установив уникальное достижение – среди команд лучших пяти лиг Европы парижский клуб стал первым, кому удалось стартовать с 12 выигрышей. Ранее рекордом владел «Тоттенхэм Хотспур», на старте сезона-1960/61 одержавший 11 побед.



Под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля французский клуб нанёс поражения: дома – «Кану» (3:0), «Анже» (3:1), «Сент-Этьену» (4:0), «Реймсу» (4:1), «Лиону» (5:0), «Амьену» (5:0) и «Лиллю» (2:1), в гостях — «Генгаму» (3:1), «Ниму» (4:2), «Ренну» (3:1), «Ницце» (3:0) и «Марселю» (2:0).



«ПСЖ», набрав 36 очков, опережает идущий на втором месте «Лилль» на 11 баллов. 11 ноября парижане встретятся с «Монако».