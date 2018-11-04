ПСЖ стартовал с 12 побед. Чемпионат Франции можно закрывать?

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал», одержав пятую подряд победу в РПЛ
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, ещё один мяч на свой счёт записал Бенедикт Хёведес. За «Арсенал» отличился Максим Беляев. Таким образом, «Локомотив» одержал пятую подряд победу в чемпионате, а «Арсенал» прервал серию из трёх матчей без поражений (одна победа, две ничьи).
«Локомотив» (24 очка) располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на четыре очка от лидирующего «Зенита». При этом у питерцев один матч в запасе. «Арсенал» (14) — на 10-м месте.
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«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби
Московский ЦСКА не смог одержать победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Встреча прошла в Химках на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 0:0.
С 81-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления защитника Константина Рауша.
Это уже вторая подряд игра «Динамо» с ничейным счётом в рамках чемпионата России. Ранее команде Дмитрия Хохлова не удалось добыть победу в выездном матче с грозненским «Ахматом» (0:0). ЦСКА тоже теряет очки второй тур кряду. В предыдущей игре подопечные Виктора Гончаренко на своём поле уступили «Краснодару» (1:2).
«Армейцы», набрав 20 очков, занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, бело-голубые (15) — 10-е.
Рашфорд повторил достижение Скоулза и ван Перси
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал автором победного гола в выездном матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:1). 21-летний форвард отличился на 92-й минуте встречи.
Как сообщает Opta Sport, это уже второй мяч Рашфорда, который он забил в составе «МЮ» после 90-й минуты в Премьер-лиге. Англичанин повторил рекорд клуба по этому показателю. Ранее по два гола в компенсированное время за «красных дьяволов» забивали только полузащитник Пол Скоулз и форвард Робин ван Перси.
Маркус выступает за основную команду «МЮ» с 2015 года. В нынешнем сезоне АПЛ нападающий забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах (4 — в основе).
«Витесс» в меньшинстве проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
«Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл ПСВ в матче 11-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Уже на 14-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Данило Дуки. ПСВ воспользовался численным преимуществом лишь на 69-й минуте — забил Люк де Йонг.
«Витесс» (15 очков) остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, ПСВ набрал 33 очка и лидирует в первенстве.
Слуцкий возглавил «Витесс» минувшим летом. Ранее российский специалист возглавлял такие клубы, как «Халл Сити», ЦСКА и «Крылья Советов», а также был наставником сборной России.
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Арсеналом» в Премьер-лиге
Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер, отправивший мяч в ворота голкипера столичной команды Бернда Лено на 61-й минуте игры. Хозяева сравняли счёт в конце второго тайма благодаря точному удару форварда Александра Ляказетта.
«Ливерпуль», набрав 27 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Арсенал» (23) — 4-е.
«Реал» прервал серию без побед в чемпионате Испании
«Реал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 83-й минуте Винисиус Жуниор через левый край забежал с мячом в штрафную соперника, пробил по воротам, и мяч рикошетом от Кико залетел в ближний угол ворот гостей. На 88-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «сливочных», реализовав пенальти. Защитник пробил несильно по центру, а голкипер «Вальядолида» Жорди Масип завалился в правый угол ворот.
«Реал» прервал серию из пяти матчей без побед в испанской Примере, набрал 17 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Вальядолид» (16) — 8-м месте.
Месси подозревается в отмывании денег
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и его отец Хорхе Месси подозреваются в отмывании денег, сообщает Todo Noticias.
По информации издания, обвинения в адрес футболиста и его отца выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. Сообщается, что прокурор занялся тщательной проверкой деятельности благотворительного фонда Месси и обнаружил, что фонд мог использоваться как средство для отмывания денег. Деньги, поступавшие на счёт благотворительного фонда, переправлялись на счета в офшорных зонах, а значит, не декларировались. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против футболиста и его отца.
Напомним, ранее Месси был осуждён в Испании за неуплату налогов. Игрок избежал тюремного заключения, заплатив штраф в размере € 250 тыс.
«ПСЖ» установил рекорд топ-5 лиг, стартовав с 12 побед
В 12-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Лилль» со счётом 2:1, установив уникальное достижение – среди команд лучших пяти лиг Европы парижский клуб стал первым, кому удалось стартовать с 12 выигрышей. Ранее рекордом владел «Тоттенхэм Хотспур», на старте сезона-1960/61 одержавший 11 побед.
Под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля французский клуб нанёс поражения: дома – «Кану» (3:0), «Анже» (3:1), «Сент-Этьену» (4:0), «Реймсу» (4:1), «Лиону» (5:0), «Амьену» (5:0) и «Лиллю» (2:1), в гостях — «Генгаму» (3:1), «Ниму» (4:2), «Ренну» (3:1), «Ницце» (3:0) и «Марселю» (2:0).
«ПСЖ», набрав 36 очков, опережает идущий на втором месте «Лилль» на 11 баллов. 11 ноября парижане встретятся с «Монако».