Головину плохо без ЦСКА. «Монако» на самом дне

У Александра Головина сейчас наверняка такое ощущение, словно его обманули. Он покидал ЦСКА ради команды, которая ещё полтора года назад играла в полуфинале Лиги чемпионов, а попал в ряды аутсайдера Лиги 1. Сегодняшний «Монако» слабее ЦСКА. Что прошлогоднего, что нынешнего, который, вообще-то, поменялся за лето не меньше монегасков. Полузащитнику сборной России остаётся утешать себя тем, что 30 млн евро, полученные за трансфер, помогают «армейцам» нормально жить.

Гостевой матч с «Реймсом» в 12-м туре чемпионата Франции – это продолжение кошмарного сна «Монако». После единственной в новом сезоне победы в начале августа над «Нантом» монегаски заснули и до сих пор не могут пробудиться, чтобы вернуться в свой реальный мир. Смена главного тренера Леонарду Жардима на Тьерри Анри пока ровным счётом ничего не меняет. Продолжаются вынужденные эксперименты с тактикой и составом, продолжается и серия неудач. «Монако» не выигрывает уже на протяжении 14 матчей в разных турнирах.

В Реймсе команда Анри владела мячом 72% времени. Почти как «Барселона». Вот только нанесла при этом лишь один удар в створ ворот (всего пять ударов за матч). Для сравнения у хозяев было четыре попадания в створ при восьми ударах. Каждый раз, когда смотришь за игрой «Монако», кажется, что эти люди только что собрались вместе и познакомились по пути на поле. Множество потенциально опасных атак «Монако» сорвалось из-за того, что дающий передачу не видит или не понимает открывающегося. Брак при попытках по-настоящему обострить – чудовищный! К сожалению, есть он и у Головина.

Александр действовал в роли инсайда в схеме с тремя центральными защитниками. То в центре получал мяч, то ближе к левому флангу. Выглядел в Реймсе утомлённым. Очевидно, что на его форме отражается пропущенная подготовка в межсезонье из-за чемпионата мира и травмы. Статистика от InStat снова печальная. Индекс Головина – 248 баллов. Из игроков основы хуже только нападающий Мусса Силла (247), заменённый в перерыве на восстановившегося от повреждения Радамеля Фалькао. Меньше набрали также вышедшие на замену полузащитник Пеле (241), удалённый на 71-й минуте за вторую жёлтую карточку, и вингер Самуэль Грандсир (230). Российский полузащитник совершил 102 ТТД (83% успешных), отдал 68 передач (94% точности), нанёс один удар (неточный), вступил в 14 единоборств (21% успеха), трижды шёл в дриблинг (два удачных), дважды вступил в отбор (оба раза без успеха), один раз сфолил, заработал на себе два фола, 10 раз потерял мяч и ни разу его не вернул.

Между тем, до удаления Пеле монегаски полтайма играли в большинстве. В начале второй половины судья принял более чем спорное решение показать прямую красную карточку Жаку Ромао. Полузащитник «Реймса» случайно попал по ноге сопернику, пытаясь выбить мяч. В этом моменте не было ни умышленного фола, ни какого-то страшного удара. Тем не менее команда Анри даже при игре 11 на 10 оставалась совсем беззубой. Головин занервничал. В концовке стал поднимать соперника с газона и требовать от судьи компенсировать отнятые возможной симуляцией секунды, едва не спровоцировав конфликт. Арбитр добавил пять минут, но красивый гол Матьё Кафаро, забитый после выхода один на один, так и остался единственным в матче. Теперь монегаски рискуют опуститься на последнее, 20-е место, если «Генгам» в понедельник сыграет хотя бы вничью с «Нантом».

Ещё встреча «Реймса» с «Монако» запомнилась появлением на поле незадолго до финального свистка Муссы Думбия. Бывший игрок «Ростова» и «Арсенала» поучаствовал в создании контратаки, после которой хозяева были близки ко второму забитому мячу. Гостей выручил Диего Бенальо. У Думбия один гол в девяти играх Лиги 1, а до этого он всегда выходил в основе. Похоже, ему во Франции намного комфортнее, чем Головину.