Рианчо — болельщикам: «Зачем вы хотите уничтожить клуб с 96-летней историей?»

Пресс-конференция продлилась почти 50 минут. В ней было очень много слов и еще больше эмоций. Чтобы легче разобраться во всем этом пёстром, а иногда и хаотичном, наборе мыслей от испанца, разделим его выступление на несколько частей.

1. Рианчо снова отстаивал свои тактические взгляды и ругал схему, с которой «Спартак» выиграл золото

— Вам не кажется, что вы ошиблись со стартовым составом? В чём суть игры Боккетти в опорной зоне? Почему Ерёменко на замене?

— То есть вы считаете, что я ошибся, не поставив Ерёменко в стартовый состав? А я считаю, что это вы ошибаетесь. Потому что Ерёменко два года не играл в футбол! И до этого он сыграл всего в семи матчах. Я просто не могу сразу отдать Романа на растерзание львам и взвалить на него всю ответственность. Ерёменко будет постепенно заходить в игру, наращивать ритм. Поэтому в стартовом составе сегодня на позиции инсайдов вышли Зобнин и Игнатов на позиции инсайдов.



Да, результат отрицательный. Очевидно, что мы не можем быть довольными таким счётом. Игра словно состояла из двух частей. В первом тайме мы дисциплинированно пытались разыгрывать атаки, потом немножко прижались к своим воротам, отдали инициативу сопернику. Во втором нам удалось сделать шаг вперед, команда создавала моменты. Если не ошибаюсь, 14 раз пробили по воротам, из них пять — в створ. Хорошие, четкие моменты. Увы, мы не забили. Но каждый раз после дождя выходит солнце. И завтра тоже выйдет солнце. И мы продолжим работать.

Протеста в «Спартаке» нет. Разрушение закончилось В Тарасовке стало ясно: команда построится без Карреры.

— Вы отстаиваете схему 4-3-3, но где исполнители под неё? Где классический опорник, классические вингеры?

— Я должен усиливать центр поля. Вместо двух опорников у меня три. Согласен, что нам не хватает игроков на флангах. Промес был очень важным игроком. Но у нас также нет футболистов в центре — таких как Иньеста, Хави, которые могут забежать за спину. Поэтому предпочитаю делать ставку на порядок и тактическую дисциплину.

Хотел бы также напомнить вам, что мы сейчас не можем полноценно тренироваться, поскольку у нас несколько матчей на неделе. Только восстанавливаемся и играем. И строим игровой порядок. Команда должна играть организованно и компактно в центре поля. Считаю, что три футболиста в центре – лучше, чем два. Не я это изобрёл. «Ювентус» с такими исполнителями, как Роналду, тоже играет с тремя игроками в центре поля. Все сильнейшие команды без исключения в чемпионате Франции, Германии, Англии играют с тремя футболистами в центре поля. Все, кто хочет расти, владеть мячом и контролировать игру.

— Но столкнувшись с гигантскими трудностями, вы не считаете, что уже занимаетесь мазохизмом по отношению к себе и садизмом по отношению к игрокам и болельщикам?

— Перед тем, как прийти в «Спартак», я первым делом провёл анализ последних восьми матчей команды. Мы изучали ошибки, которые были совершены при Массимо. Проблема команды была в том, что она разваливалась. Пятеро атаковали, пятеро оборонялись. И так весь сезон. Нам нужно было прежде всего решить вопрос целостности.

В новом чемпионате мы долгое время были на втором месте по количеству подходов к штрафной. Это данные InStat. Также мы были командой, которая больше остальных прессинговала на финальной трети поля. Мы забивали много голов со стандартов. Не забивали с игры, потому что не хватало последнего паса, но регулярно доходили до штрафной. Команда старалась, играла более-менее организованно. В этой ситуации нужно опираться на порядок.



Необходимо терпение. Я согласен, нам тяжеловато сейчас атаковать флангами. Один из вариантов сейчас– поддержка инсайда. Пока не знаю, сколько раз мы сегодня подали в штрафную с бровок, нам не хватало последней передачи, но команда доходила до штрафной в рамках нашего игрового порядка.А какую схему вы предпочли бы вы? – спросил в конце своего ответа Рианчо.



— Например, 4-2-3-1, — ответил журналист.

— Когда мы её использовали в последний раз, чудом выиграли на Кубок у «Черноморца». И то тогда начали по ней, а в перерыве поменяли. И последний матч при Каррере с «Арсеналом» на этом поле мы тоже играли по 4-2-3-1. Просто вам напоминаю. Не хочу наступать на эти же грабли. Я видел результаты игры при 4-2-3-1 в прошлом сезоне! Кстати, при 4-2-3-1 крайние футболисты тоже должны уметь обыгрывать один в один и решать ситуации самостоятельно. Те же самые алгоритмы атаки.

Футбол Рианчо уныл и ужасен. Испанца нельзя оставлять в «Спартаке» Красно-белые потерпели четвёртое подряд домашнее поражение в чемпионате. На этот раз в матче с «Уралом».

— Как происходило внедрение схемы в этом сезоне? Каррера с вами согласился на 100 процентов? Или спорил?

— Первый матч в подготовительном периоде мы сыграли по 4-2-3-1. В той встрече начало происходить то, о чём я ему говорил – четыре футболиста не возвращались, команда растягивалась по вертикали. После того матча мы поменяли расстановку на 4-3-3 и играли по ней до 6-го тура чемпионата. Потом начались сомнения.



— Почему сегодня команда играла сплошными забросами в штрафную?

— Луис Адриано – просто бомба, а не нападающий! Нашей задачей было проходить по флангу и искать его в штрафной. Мне самому не понравились последние 10 минут, не люблю простые забросы вперед. Потому что когда команда это делает, это уже жест отчаяния. На 90-й минуте в том числе яговорил футболистам – раскручивайте атаки, проходите по флангам. Правда в том, что мы и в первом тайме не подавали достаточно с флангов.



Вы правы, когда говорите, что Еременко оживляет игру. Я знаю, на что он способен. Но Роман пока не готов сыграть все 90 минут. Постепенно будем его вовлекать. Можнозаставить футболистов бегать марафоны, но в футболе совсем другая силовая выносливость, которую можно вернуть, только играя. А Еременко просто бегал, но не играл 2 года.

2. Рианчо критиковал болельщиков и очень просил их поддержать команду

— Грустный ли я? Да, грустный. Но не только из-за результата. Грустный, потому что команде сейчас нужна поддержка болельщиков. А они, к сожалению, этой поддержки футболистам не оказывают. Игроки это чувствуют, это отражается на них, это видно по их поведению в раздевалке, по их действиям на разминке и непосредственно в матче.

Хотел бы сказать болельщикам, что в такой ситуации проигрывает не только команда, но и они сами. Проигрываем мы все. Поэтому я грустный. Это больше всего причиняет мне боль. Сегодня из-за скамейки кричали, ругали, в том числе меня лично. А я нахожусь здесь лишь потому, что футболисты попросили меня помочь. Буду помогать им, пока живу, пока не умру. Всем! Всем футболистам буду помогать, пока не умру. Пока я в «Спартаке», жизнь за него отдам. Независимо от времени нахождения. Неделя – так неделя, две — так две.

Есть один вопрос, о котором вы меня никогда не спрашивали.Мы все замены делаем до 70-й минуты. Эти две замены ВСЕГДА улучшают игру и дают импульс. Всегда, во всех матчах. Это означает, что футболисты, выходящие на замену, также на 100-процентов заряженные. И после произошедшего развода единственное, что я могу– сделать всё, чтобы футболисты выходили максимально заряженными. Требовать от них именно это. Также я хочу, чтобы и болельщики были положительно заряженными. Но иногда у меня складывается ощущение, что есть внешняя злая сила, которая заставляет футболистов нервничать на поле и чувствовать себя некомфортно.

Вы знаете хорошо этих футболистов. Я тоже знаю. Это неплохие футболисты. Но сейчас на них оказывается огромное давление. Работать в такой обстановке тяжело. Представьте, если вы работаете в такой атмосфере. Как бы себя чувствовали? Поэтому у нас сейчас есть два варианта. Или хотеть возвращения Каррерыи всех игнорировать. Или – как я уже сказал – ждать, когда выйдет солнце, которое всегда выходит после дождя, как я уже сказал.



Поэтому, господа, давайте строить. Зачем мы продолжаем разрушать? Зачем хотим уничтожить футболистов? Зачем хотим уничтожить этот клуб с 96-летней историей? У «Спартака» была история как до Карреры, так будет и после него. Люди уходят. Почему этого не понимают болельщики?! История не заканчивается с уходом тренеров.



У нас есть 18-летний полузащитник Игнатов. Он замечательный! Вы считаете, что это нормально, когда вместо того, чтобы помогать ему расти, мы бросаем его в такую топку? Максименко – 20, Рассказову… Это нормально, что мы подвергаем молодых ребят такому давлению из-за случившегося развода? Конечно, мы все виноваты. Но поведение болельщиков отражается на футболистах. Они настолько взволнованны, что не могут зачастую принять мяч. Им нужна помощь в этой ситуации!

3. Рианчо снова защитил Глушакова и приоткрыл тайну его конфликта с Каррерой

— Все главные проблемы идут от руководства, которое две с половиной недели молчит, болельщики не понимают, почему уволен тренер, им ничего не рассказывают. Все идёт сверху, — попытались объяснить журналисты.

— В данный момент «Спартак» должен уходить, избавляться от этих токсичных людей. «Спартак» должны окружать позитивные люди, которые хотят видеть сильный «Спартак»! А я могу лишь говорить о том, что знаю сам.



Команда поехала в Австрию, имея внутри себя конфликт. Вы, наверное, этого не знаете.Этот конфликт в Австрии был погашен. Мы встречались друг с другом, говорили, что нужно быть семьей, все согласились с этим. Все эти разговоры мы проводили вместе с футболистами. Но душок за ширмой остался. И потом это на нас отразилось. А затем – по-настоящему полыхнуло. Когда конфликт погашен, но кто-то затаил злобу и потом снова разжигает, к добру это никогда не приведёт. Мы пытались решить проблему, но она так и не была решена. И вот всё происходящее – её последствия.

«Спартак» разрушен, зато «Тушино» строится Фанаты правы: рыба гниёт с головы.

— Конфликт был в команде, но ответственность понёс один человек.

— Вы ошибаетесь. У вас, видимо, другая информация. Были выборы капитана команды. У этого конфликтного футболиста было 18 или 17 голосов. Давайте просто над этим подумаем. И не нужно искать виноватых. Зачем опять к этому возвращаться, вспоминать, кто кому наставил рога? Есть проблема, которую нужно было решать, но она не решилась, конфликт остался внутри коллектива. Не нужно винить в этом футболиста или тренера. Страдала вся команда.



Абсолютной правды в этой ситуации нет ни у одной из сторон. Всегда виноваты двое. Не один, а двое! А посреди этой проблемы оказался «Спартак» с 96-летней историей. Вот такая реальность, нравится она вам или нет.



У меня 30 мая заканчивается контракт. Может, я поеду домой уже на следующей неделе, но если и так, то сделаю это со спокойной душой. А если не уеду завтра, поеду 30 мая. Я не держусь за тренерское кресло. Мне 58 лет. Пять лет я отработал в «Рубине», 3 года – в киевском «Динамо». Трудился с великими тренерами, никогда не держался за должность.



Поддержите команду! Дайте ей поиграть! Мы играем в трёх турнирах. Нужно побыть с командой в такой период.

4. Рианчо философствовал. В очередной раз

— Когда СССР распался, к нам, в Испанию, приехали 8 русских футболистов – Шустиков, Радченко, Файзулин, другие… Это был мой первый контакт с русскими игроками. Единственную вещь, которую мы тогда сделали, — приняли их! А сейчас такое ощущение, что я выступаю в роли быка, который заколол тореаодора. Выхожу на поле и вижу, что четверо болельщиков сразу же кричат на меня дурным голосом! Просто убивает меня это. Разве я заслужил? Считаю, что это полное неуважение ко мне. Я вам скажу вещь, что приехать сюда и работать тренером «Спартака» — это лотерея. А приехать работать главным тренером, не имея за спиной опыт профессионального футболиста, — это ещё большая лотерея!



А вообще, еще раз скажу, — после дождя всегда выходит солнце.