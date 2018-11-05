Как «ужасный человек и никчёмный футболист» стал героем золотого «Локо»

Во вторник в Порту к нему будет приковано самое пристальное внимание своих и чужих болельщиков. Особые надежды на Мануэла возлагает и главный тренер «Локо». В своей книге Юрий Сёмин не скрывает восхищения футбольным интеллектом и профессионализмом Фернандеша.

Сёмин рассказал правду о работе со Смородской. Эксклюзивные выдержки из книги Там много интересного как о далёком, так и о совсем недавнем прошлом.

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Одной из наших главных движущих сил к чемпионскому золоту стал Мануэл Фернандеш, сыгравший в сезоне настолько убедительно, что тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш после долгого перерыва включил его в состав команды на чемпионат мира в России, хотя в него не попали такие звезды, как Луиш Нани, Жоау Канселу, Нельсон Семедо. Заслуга Ману в нашем успехе сравнима с ролью другого португалоговорящего иностранца, бразильца Франциско Лимы в чемпионском золоте «Локомотива» 2004 года. С большим удовольствием вспоминаю этого настоящего вожака, бойца, не щадившего на поле ни себя, ни соперников, при этом тонко чувствовавшего игру, успевавшего перекрывать атаки наших оппонентов на дальних подступах к локомотивской штрафной.

Лиму нам предложили в 2004 году, когда он стал чемпионом Италии с «Ромой». Мы сначала не поверили, что этот переход возможен. Ну как такой игрок по собственной воле может уйти из чемпионата Италии в российский? Разве что в английскую профессиональную лигу или в испанскую Ла Лигу.



Начались переговоры, и вдруг оказалось, что ему действительно интересен «Локо». Мы спрашивали о Лиме у Фабио Капелло, и тот очень высоко его оценил. Франциско оправдал надежды, стал тем игроком, которого «Локомотиву» остро недоставало, чтобы вновь стать чемпионом России. Команде нужен был опорный полузащитник, который грамотно, расчетливо и жестко вел бы оборонительные действия в центре поля. Наши атаки стали свободнее, ведь позади был физически мощный игрок, не дававший оппонентам развернуться. Как это ни покажется странным, бразилец любил черновую работу, был быстрым и жестким. Не забивал, но этого от него и не требовалось.



Лима очень быстро и легко влился в коллектив. Сдружился с Евсеевым, Лоськовым, Овчинниковым. Как и все бразильцы, был веселым, мог нарушить режим, но на поле не подводил никогда — с ним мы установили рекорд по матчам, сыгранным на ноль. Бывало, он просил дать дополнительный день отдыха после бурного вечера, а потом отрабатывал, полностью выкладываясь на поле. И ведь в свои 46 он до сих пор играет! История Франсиско Лимы — хороший пример того, что важные победы куются не только забивной линией атаки или сверхмощной линией обороны, а всей командой. Важна каждая позиция.

У него было прозвище Мануэлеле — по аналогии с французом Клодом Макелеле.

Мануэл Фернандеш — такой же железный характер, хотя он игрок другого плана, созидательного, креативного, с фантастической техникой, прекрасным видением поля. Правда, с ним пришлось поработать, как в свое время с Дмитрием Лоськовым, над активным участием в оборонительных действиях. Конечно, футболисту, которого мяч слушается беспрекословно, больше нравилось играть вперед, но при всем неординарном атакующем конструктивизме, португальцу, как и любому современному футболисту, необходимо противодействовать атаке, когда мячом овладевают соперники. Этого требуют даже от суперзвезд Месси или Криштиану Роналду, и они не считают зазорным вступать в борьбу за мяч сразу после его потери.

Сразу скажу, что долго убеждать Фернандеша не пришлось, участившиеся победы португальца в единоборствах с соперниками придали ему еще больше уверенности. Я знал его давно. Был в курсе того, что в «Бенфике», в которой Фернандеш завоевал свой первый чемпионский титул, у него было прозвище Мануэлеле — по аналогии с французом Клодом Макелеле, который одно время считался эталоном центрального полузащитника. Во время матчей любого ранга, в том числе еврокубковых, я, как правило, слежу за своей командой. Но в феврале 2009 года этот португалец заставил меня, тогда главного тренера киевского «Динамо», выделить его в составе испанской «Валенсии» в матчах 1/16 Кубка УЕФА. В Киеве мы сыграли с валенсианцами вничью — 1:1, а ответный матч проводили лучше и наверняка выиграли бы его, если бы не Фернандеш. Вернее, если бы не две его великолепные передачи со стандартных положений, которые партнеры преобразовали в голы. Матч закончился вничью — 2:2, и «Динамо» пошло в турнире дальше за счет большего числа голов на чужом поле, но португалец произвел на меня столь сильное впечатление, что стал обращать внимание на каждое известие в прессе о ходе его карьеры. Знал, например, что когда-то он не сработался с известным голландским тренером Рональдом Куманом и даже покинул «Бенфику», клуб, в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Португалии. Приход Кумана в «Валенсию» фактически оборвал его успешную карьеру и в испанском клубе.



Но в турецком «Бешикташе», у которого приобрел его «Локомотив», португалец был вновь на ведущих ролях. И в «Локомотиве» Фернандеш дебютировал успешно, его будущее в клубе представлялось безоблачным. В первый сезон он забил 7 голов, став лучшим бомбардиром, одним из лидеров команды, которая завоевала Кубок России. То есть времени на адаптацию в российском клубе португальцу фактически не потребовалось. Но во втором сезоне за «Локо» Ману, сосланный во вторую команду, почти не получал шансов проявить себя. Ситуация, мягко говоря, странная, я, например, столкнулся с подобным впервые за долгую тренерскую карьеру. При этом футболисту ничего не объясняли ни президент клуба, ни главный тренер.

Ссылка такого мастера во вторую команду выглядела противоестественной футболу, если не сказать преступной.

Приняв «Локомотив», я застал Фернандеша… во второй команде и был этим несказанно удивлен. В кои-то веки при Смородской «Локомотиву» улыбнулась невероятная селекционная удача, но ею не захотели воспользоваться, то есть даже в такой очевидной ситуации немалые деньги были потрачены впустую. Трудно понять логику прежнего руководства, тренерского штаба.



Сразу настоял на том, чтобы Фернандеш был у меня на первой же тренировке. Хотел убедиться, посмотреть своими глазами, хочет ли человек играть. Нетрудно было понять, что желание есть, и большое. Мы просто не имели права такого классного игрока не использовать. С тех пор не то что не пожалел, а постоянно получаю большое удовольствие от его работы при подготовке к матчам, а еще большее от игры в этих матчах. Какая у него техника! Не знаю, кого в нашей Премьер-лиге с ним и сравнить в этом аспекте. А еще игровое мышление, импровизация. Физические качества он, правда, несколько подрастерял, но их легко можно было подтянуть.



Ману долго скрывал суть конфликта с президентом, не хотел выносить сор из избы, но, видимо, под напором прессы вынужден был высказаться. По его словам, в один прекрасный день президент клуба вызвала его и неожиданно предложила пойти на изменение условий контракта. Мануэл очень удивился, ничего не мог понять: с какой стати он, лучший бомбардир сезона в «Локомотиве», должен что-то менять в контракте явно не в лучшую сторону. И ответил отказом, вероятно, с присущим ему чувством собственного достоинства в манере всем известного артиста Валентина Гафта — для него это характерно в общении с новыми, малознакомыми людьми. Смородская же возражений не терпела. Видимо, несогласие португальца сильно ее задело, до такой степени, что заставило в прессе назвать его своим главным разочарованием, неприятным типом, не блещущим умом и ничего в футболе не достигшим. И это об игроке сборной Португалии, на тот момент чемпионе Португалии, обладателе кубков Португалии, Испании и Турции!

Подыграл своей теще и отвечавший за комплектование команды Кирилл Котов, назвавший Фернандеша главным провалом своей трансферной политики. Но кого они наказали, отправив Фернандеша во вторую команду? Естественно, команду первую, главную, лишив ее классного мастера, который мог бы стать мотором «Локомотива», организатором атакующих действий, а это амплуа было дефицитным не только в команде железнодорожников. То есть наказали самих себя. Правда, и самого игрока лишили возможности доказать свою необходимость сборной Португалии, ставшей в итоге чемпионом Европы. Опальный хавбек пытался выяснить, чем он не угодил «Локомотиву» в профессиональном плане, какие к нему претензии по игре, но ни клубные руководители, ни главный тренер не хотели с ним разговаривать.



Естественно, возникает вопрос, как мог этот «ужасный человек и никчемный футболист» стать одним из героев чемпионского сезона «Локомотива»?! Ссылка такого мастера во вторую команду выглядела противоестественной футболу, если не сказать преступной. Не понимаю, как мог пойти на такой шаг главный тренер, в свое время отважный боец на поле, прошедший с нами в «Локомотиве» огонь, воду и медные трубы, достойный всяческого уважения Игорь Черевченко. Может быть, ему, еще молодому специалисту, непросто было подобрать ключик к маститому игроку с трудным, как ему казалось, характером. Но суть в том, что характер свой Мануэл показывает всегда в интересах футбола, к которому относится в высшей степени профессионально, отдается полностью, порой проявляя настоящее мужество, но и взамен требует такого же профессионального отношения к себе.



Фернандеш был шокирован своей депортацией из главной команды, вообще не мог понять, что происходит в клубе. Он уже пережил два расставания с клубами из-за попадания в глубокий запас. Но тогда все было понятно: он не нравился тренеру Куману. С Черевченко, насколько я знаю, конфликтов у португальца не возникало. Изгнание из команды стало для него громом среди ясного неба.



Отправку во второй состав «Локомотива» Фернандеш считает худшим моментом в своей карьере. «Отправлять в дубль футболиста, имеющего пятилетний контракт, не очень разумный поступок. Это снижает его стоимость, если ты захочешь его продать. Нужно руководствоваться здравым смыслом», — говорил он.



Но он не жаловался на судьбу, в молодежке «Локомотива» старался держать себя в присущем ему тонусе, и при возвращении в главную команду больших проблем с вхождением его в состав не возникло. Разве что пришлось сбросить несколько лишних килограммов веса.



Редкому игроку под силу функции, которые выполняет на поле португалец, но его интеллект и техника побудили нас предложить ему некое смешанное амплуа, и он нашел себя в такой игре. При обороне Фернандеш прикрывает наш левый фланг, а при переходе на чужую половину поля ищет и находит свободные зоны по всей ширине поля и устремляется в них, путая карты обороне соперника, прекрасно владея средним и длинным пасом, бросает в наступление кого-то из братьев Миранчуков, или Ари, или Фарфана. Или находит момент для выхода к штрафной, нанося прицельные удары метров с 20–25, порой становившиеся победными для «Локомотива». На такое способен только профессионал высочайшего класса.

На финише чемпионского сезона он играл со сломанным ребром

Его гол в ворота «Уфы» вывел «Локо» в финал Кубка России-2016/17, а в мае болельщики «Локомотива» признали Фернандеша лучшим игроком прошедшего сезона. Только подумайте: человек начинал сезон в дубле, а закончил лучшим в главной команде! В матчах чемпионата России Фернандеша также трудно было зафиксировать на какой-то одной позиции. Он постоянно перемещался по всему полю, часто отходил для приема мяча на свою половину, продолжал забивать голы в важных матчах «Краснодару», ЦСКА и «Спартаку», да еще какие! В ворота «Спартака» на «Открытие Арене» португалец прямо-таки вколотил мяч в сетку в добавленное время и принес нам победу — 4:3.



28 сентября 2017 года в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы «Локомотив» в Москве разгромил чешский «Злин» — 3:0, а Мануэл Фернандеш, начиная с 1-й и до 17-й минуты забил три мяча, став автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги Европы. Для самого Фернандеша это был первый хет-трик в карьере. 15 февраля 2018 года он оформил второй хет-трик в первом гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы», которой «Локомотив» проигрывал — 0:2, но благодаря голам португальца вышел из него победителем — 3:2. Похвастаться двумя хет-триками тогда не мог больше ни один футболист ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов.



Фернандешу всего-то и требовалось чувствовать себя нужным клубу, коллективу, внимание, доверие и диалог. При таком отношении он обретал уверенность в себе и полностью раскрывался, как настоящий профессионал, а свойства его натуры шли исключительно на пользу команде. Португалец не только забивает решающие голы, но и обладает еще одним ценнейшим для футболиста качеством — не падает духом ни при каких обстоятельствах и своим несгибаемым характером заражает партнеров. На финише чемпионского сезона он играл со сломанным ребром. Далеко не каждый на его месте вышел бы на поле. Я, будучи игроком, три раза ломал ребро и лежал на кровати, обмотанный бинтами, естественно, не играл. А он при столь серьезной травме в Ростове даже не попросил, а потребовал: «Буду играть!» И отыграл все 90 минут. В матчах с «Динамо» и «Краснодаром» мы решили его поберечь, а он обиделся. На заключительный матч в Тулу мы предложили ему не ехать, «Локомотив» уже обеспечил себе чемпионский титул, игра для нас ничего не решала. Ответил: «Поеду, сыграю!» И поехал, в отсутствие Игоря Денисова мы наградили его тогда капитанской повязкой. С такими бойцами, думаю, комфортно работать любому тренеру, я, например, наблюдая за ними, испытываю душевный подъем.



Фернандеш полюбил «Локомотив», не раз признавался, что ему комфортно в команде и в Москве ему нравится. Еще перед началом нашего чемпионского сезона на него претендовал миланский «Интер», но получил отказ. Ману хотел стать чемпионом России в составе «Локомотива» и стал им. Он много читает, владеет английским языком, занимался с преподавателем и на уровне хорошего переводчика выучил русский язык, причем сейчас продолжает совершенствоваться самостоятельно. Редкий случай, мало кто из легионеров способен связать по-русски больше двух слов. Разве что только другие локомотивцы Гилерме и Эдер. Это говорит об отношении Фернандеша к стране, клубу, людям, с которыми он здесь общается. К тому же Мануэл каждый день доказывает, что является футболистом высокого класса.



Как-то прочитал, что он якобы нарушал режим. С полной ответственностью могу заявить, что никаких нарушений никогда за ним не замечалось. Уверен, что такого не может быть в принципе, потому что он профессионал в высшей степени. Больше скажу, он даже помимо тренировок работает индивидуально: недалеко от его дома есть тренажерный зал, там он выполняет свою отдельную программу. Хотя поначалу я не очень это приветствовал, но он себя хорошо знает и доказал пользу этих занятий. Еще он тщательно соблюдает режим питания, часто готовит себе сам, считая, что не может быть уверен в составе блюд даже самых престижных ресторанов, а дома все у него под контролем.



При том громадном влиянии, которое Мануэл Фернандеш оказывал на игру «Локомотива» в прошедшем сезоне, считаю, что свой потенциал в 32 года он полностью еще не раскрыл, резервы есть. И полностью согласен с бывшим форвардом «Динамо», «Зенита» и сборной Португалии Мигелем Дании, утверждающим: «Фернандеш заслужил сыграть на чемпионате мира, так как провел сильный сезон в «Локомотиве». Если не приглашать его сейчас, то когда? Тем более он прекрасно знаком со страной, где пройдет чемпионат, с полями, на которых предстоит сыграть. Это важно».



И главное, Ману помог «Локо» стать чемпионом и считает, что с этого момента может начаться новая эра нашего клуба. Своими умными действиями на поле он направляет партнеров, помогает раскрываться таланту братьев Миранчуков. В немалой степени благодаря ему переживает вторую молодость, демонстрирует завидную результативность перуанский форвард Джефферсон Фарфан, чья игра зависима от игры всей команды, а ее как раз ведет Мануэл Фернандеш. Он знает о футболе больше других, но поставил себя в «Локомотиве» на равных со всеми, как настоящий командный игрок. Обычно он немногословен, даже молчалив, Но если разговорится, может рассуждать о футболе часами. Мне с ним интересно, ведь ему довелось поработать с такими авторитетами, как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, и он запомнил не только принципы их подхода к подготовке команды, но и массу всяких любопытных нюансов.



«Я уважаю тренеров, которые верны своим принципам и хотят контролировать все процессы в команде», — говорит он. Уверен, что и из него самого получится хороший тренер.



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