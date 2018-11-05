«Если бы мы готовились, как «Барса», проигрывали бы 0:18». Спаллетти – супер

Перед ответным матчем «Интера» с «Барселоной» в Лиге чемпионов Лучано Спаллетти сравнил две команды на примере того, как они готовятся к матчам. «На «Камп Ноу» они появились на поле всего за 10 минут до матча. Размялись, и были готовы играть. Мы спросили, есть ли тренажёрный зал внутри, чтобы можно было разогреться, но его нет. А мои игроки сказали, что днём, перед игрой футболисты «Барсы» сами забирали своих детей из школы. Если бы мы готовились к матчам так же, мы бы проигрывали 0:18».

У Спаллетти много достоинств, но одним из главных, безусловно, является адекватность. Независимо от ситуативных успехов, качества игры и результатов матчей он постоянно пытается вернуть свою молодую команду на землю. «Интер» действительно молод – не возрастом игроком, а именно как команда. Самиру Хандановичу 34 году, и только в этом возрасте он впервые попал в Лигу чемпионов. И не он один. Мауро Икарди, Антонио Кандрева, Стефан де Врей, Матиас Весино тоже никогда не участвовали в главном клубном турнире, хотя в футбол играют уже давно. Борха Валеро, Иван Перишич и Марсело Брозович когда-то слышали гимн ЛЧ, но много лет назад, и в составе других клубов. Игроки возрастные, а команда – неопытная. Тренер это знает.

Уроки скромности от Спаллетти

Сравните его слова перед «Барселоной» с тем, что он говорит после других матчей. После разгрома «Дженоа» со счётом 5:0 три дня назад: «Мы должны каждый матч начинать с нуля, и тяжело работать с осознанием, что ещё ничего не добились. Только такой менталитет приносит победы». После разгрома «Лацио» со счётом 3:0 неделю назад: «Мы хорошо провели один тайм. Не нужно нас переоценивать. Не нужно называть нас анти-«Ювентусом». Если мы будем допускать такие ошибки, как сегодня, мы никто».

Ещё раньше он выдал мощный монолог на тему того же ярлыка анти-«Юве», который навесили на «Интер» итальянские журналисты в конце лета. «Вы называете нас анти-«Юве», но я даже не знаю, что это. Я тренер «Интера», это команда, которая играет в чемпионате Италии и конкурирует с 19 другими командами. Если говорить о наших прямых конкурентах, я бы назвал «Наполи» и «Рому». Это сильные команды, мы будем бороться, чтобы опередить их. Зачем говорить о «Ювентусе»? Они на другом уровне, у них годы преимущества. Да, мы усилились летом, но эта команда впервые будет играть три матча в неделю. Лига чемпионов для нас новый опыт».



Налицо попытка снизить ожидания от игроков, снять давление. «Интер» плохо играет под давлением, и это даже не моё предположение, а слова того же Спаллетти. Он сказал это в начале сезона, после ничьи с «Торино». Но проблема существует давно. В прошлом сезоне без видимых причин (вроде травм или трудного календаря) «Интер» зимой выдал серию из 10 матчей без побед. Команда просто разваливалась, даже против таких соперников как СПАЛ, «Кротоне» или «Сассуоло».

«У нас слабый характер». Как Лучано Спаллетти оказался в тупике «Интер» под руководством бывшего тренера «Зенита» не может выиграть 10 матчей подряд.

Медленно, через серию ничьих, команда выкатилась из ямы, а в конце сезона на характере (и на бесхарактерности «Лацио») вскочила в Лигу чемпионов. Летом удалось укреплять проблемные позиции, сейчас – время укреплять менталитет.



Особенно, на фоне слабого старта сезона, вызванного количеством новичков и поиском лучшей схемы. В первых пяти турах Спаллетти успел попробовать 4-4-2, 4-3-3 и 3-4-3 – без особого успеха. Потом он вернулся к основной схеме прошлого сезона, 4-2-3-1, найдя в ней место для новых игроков.

Так выйти в Лигу чемпионов мог только «Интер» Судьба возвращает долги.

Главные тактические решения Спаллетти

Лучшее на данный момент сочетание включает несколько компромиссов. Маттео Политано на правом фланге атаки – это знакомая для него позиция, но не основная. Квадво Асамоа вернулся на фланг защиты после нескольких лет в опорной зоне. Раджа Найнгголан под нападающим – мы привыкли видеть его на этой позиции в «Роме» при Спаллетти, но решение всё равно не самое очевидно. Кандрева и Миранда используются в ротации, но потеряли статус твёрдых игроков основы.

Личная заслуга тренера – прогресс Марсело Брозовича. Хорватский бокс-ту-бокс годами носился по полю, наматывая огромное количество километров, теряя позицию небрежно играя в пас. Спаллетти первые полгода искал для Брозовича позицию, и нашёл: передвинул его на 10 метров глубже, к центральным защитникам. Там выяснилось, что Брозович – отличный реджиста. У него качественный длинный пас, он дружит с дриблингом, а главное – феноменальная работоспособность позволяет страховать Весино и Найнгголана. Брозович никогда, ни в одной команде не влиял на игру так сильно, как сейчас. Наибольшее количество пасов для него до Спаллетти – 64/90 мин. С начала этого сезона у Марсело 84/90 минут. Тот случай, когда одна цифра объясняет всё. Хотя, есть и другая: по количеству оборонительных действий Брозовоич – лучший в «Интере» с почти пятью отборами и перехватами за матч.

Брозович украл гол у «Барселоны». Этот трюк войдёт в историю Это гениально, чёрт побери!

Ещё одна неожиданность – игра Жоау Мариу. Тут уже дело в стечении обстоятельств: реанимация португальца не была инициативой тренера. Летом Мариу заявил, что не вернётся в «Интер» и что итальянский футбол ему не подходит. Он изъявил желание продолжить карьеру в Англии. Вот только ни один клуб не изъявил желания его купить: были предложения только об аренде. Так Мариу вернулся в страшную Италию. После всех его заявлений, полузащитник предсказуемо оказался в глубоком запасе. Но травма Найнгголана и короткая скамейка на фоне трёх игр в неделю заставили Спаллетти думать, как лучше использовать португальского полузащитника. Раньше проблема была в том, что у Мариу довольно узкая специализация: он хорош, когда оказывается на левом полуфланге атаки, а на остальных позициях терялся. И в матче с «Лацио» Спаллетти впервые за месяц отказался от 4-2-3-1 в пользу 4-3-3. Мариу сыграл на любимой позиции, был неплох. Через три дня он снова вышел на поле с первых минут, а «Интер» снова играл по удобной ему схеме. Итог – победа 5:0, а Мариу забил и сделал два голевых паса. Кажется, у «Интера» работают две схемы, в которых можно задействовать разных игроков.

Перспективы: эмоции важнее тактики

Даже отличный отрезок из семи побед подряд в Серии А мало что значит, когда речь идёт об «Интере». Уже скоро 10 лет, как эта команда доказывает, что способна на подвиги и чудеса в краткосрочной перспективе, но абсолютно лишена стабильности. Пройти сезон ровно – после Жозе Моуринью для «Интера» это что-то фантастическое. Главным итогом работы Спаллетти в конце сезона можно будет назвать не то, как высоко удастся забраться в еврокубках, или как долго получится имитировать чемпионскую интригу в Италии, а наличие/отсутствие длительных спадов.

4 гола за 22 минуты. Икарди – наркотик «Интера» У Мауро Икарди столько же голов в матче с «Сампдорией», сколько точных пасов.

Спокойно обыгрывать команды, чей состав в два раза дешевле, обойтись без серии неудач длиной в месяц-полтора, попасть в Лигу чемпионов на следующий год без стресса и героизма, а уверенно и заранее. Звучит скучно, но именно этого станет для «Интера», который как-то слишком pazza, шагом вперёд, на новый уровень.



Наверное, Спаллетти считает так же. Отсюда постоянные напоминания, что нет никакого анти-«Юве» и напоминания об ошибках. А ещё – необычная для итальянского тренера реплика после трудной победы над «Сампдорией»: «Я рад, что мы играли со страстью и волей к победе. Эти эмоции важнее тактики. Тактика подтянется со временем, а пока важно побеждать так». Эмоции важнее тактики? Видимо, да, если команда только привыкает регулярно побеждать.



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