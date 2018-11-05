«За такое могут и порезать в некоторых районах!» Он похоронил «Спартак»

Главная неожиданность этого тура РПЛ – домашнее поражение «Спартака» от «Урала». Автор победного гола Андрей Панюков дал большое интервью «Чемпионату».

– Как «Уралу» удалось сотворить сенсацию?

– Просто для нас было очень важно взять три очка. Турнирная таблица не оставляла вариантов. Хотя было тяжело.

– Что именно?

– Момент, когда пропустили. Вроде всю игру вели в счёте и тут потеряли преимущество. Здорово, что сразу забили ещё один мяч. Обыграть «Спартак» на его стадионе – дорогого стоит.



– «Спартаку» регулярно забивают его же воспитанники. Для вас гол в ворота красно-белых что-то значит?

– Ну я не воспитанник «Спартака». Я лишь начинал в этом клубе. Провёл там первые три года. Я же выпускник «Динамо», поэтому забивать «Спартаку» вдвойне приятно.

– К 24 годам вы сменили 10 команд. Почему?

– Я бы не сказал, что это плохо. Много думал, почему так получается. Кто-то 15 лет в одном клубе проводит, а у меня год – там, год – здесь. На самом деле главное – играть. Если для этого придётся постоянно менять команду — ничего страшного. Хотя хотелось бы уже остановиться в одном месте.

– Вы поиграли в Литве, Франции, Португалии. Могли бы стать ведущим «Орла и Решки»?

– В тех городах, где я был – да. Литва – это 400 километров вдоль и поперёк. За два дня её можно изучить. Корсика – отдельный остров, но там всего два больших города. Португалия тоже небольшая, хотя страна мне не понравилась. Нормально изучил только Брагу.



– Какие вам давали прозвища?

– В России – Пани или Панюк. Во Франции – Путин или blette.



– Что значит blette?

– «Свекла» по-французски.



– В чём логика?

– Blette похоже на популярное русское слово. Так же в «Аяччо» звали и Ананко в 2002-2003 годах. Кстати, его застал один из моих тренеров в «Аяччо». Показывал их совместную фотографию – они играли вместе.

«Штрафы потом просто сгорали. Я их выкидывал»

– Какие у вас были обряды посвящения в командах?

– Везде поют. Только у «Зенита» коридор с пинками.



– Что пели вы?

– «Катюшу». Во Франции было забавно. Перед игрой с «Нимом» я встал на стул и спел. Как только закончил, к нам зашел темнокожий парень официант и продолжил исполнять «Катюшу» на русском.



– Внезапно!

– Народ удивился, но все посмеялись. Ко мне даже тренер подошёл: «Он правильно поёт или ахинею несёт?» Оказалось, что официант учился на Украине и неплохо говорил по-русски.



– Вас в Европе за рулём тормозили?

– Много штрафов было. Они мне приходили на стадион. Я ведь иностранец – штрафы потом просто сгорали. Я их выкидывал.



– А приходилось заплатить-таки?

– Был случай. Я по телефону разговаривал, плюс не пристёгнут был. Два в одном – комбо. Меня поймали и отвезли в отделение. Сказали, что не отдадут права, пока не оплачу штраф. Я пошёл снял деньги.



– Много?

– Дофига. Около 150 евро. На следующий день меня опять поймали. Была большая пробка, я ехал по выделенной полосе. Остановила женщина. Я даю ей права, а она не может понять ничего – всё на русском. Походила 15 минут, потом отпустила. Не разобралась, как заполнять протокол.

«Меня кинули в дубль. Там был просто идиотизм»

– Что иностранцы просили привезти из России?

– Водочки и майку с Путиным. 2-3 года назад в них все ходили. Ко мне человек пять обращались.



– Привезли?

– Водку – да. Во Франции её прям очень хотели. Особенно тренерский штаб.



– Неужели во Франции не найти водки?

– На Корсике уж тем более. Они там всякую дрянь пьют. Местная бодяга даже похуже.



– Сколько водки привезли?

– Три литра «Путинки». Две бутылки тренерам. А еще литрушку положил после тренировки пацанам – они тоже хотели. Кто-то попробовал, кто-то не рискнул.



– В Португалии один из игроков избегал вас месяц. Что произошло?

– У них специфический юмор. Наверное, европейский. Шутят так, что у нас в России по лицу бы дали.



– Что за юмор?

– Насмотрелись каких-то американских фильмов и могли шутить про семью. У нас не принято над такими вещами смеяться. Один парень в отношении меня не успел ничего сказать. Я на опережение сыграл. Объяснил, что для нас это неприемлемо. Мол, ребята, вы совсем идиоты – у нас за такое могут и порезать в некоторых районах. Со мной не надо так.



– Футболист реально обходил вас стороной?

– Да, испугался. Обычно сидел и шутил, по плечу мог ударить, а потом притих, не трогал и не обращался ко мне. Это был бразилец, и он воспринял информацию всерьёз. Он ещё по-английски плохо говорил, может, ему перевели не так.



– Ваша цитата: «Из Браги надо валить». Почему так?

– Я приезжал в основу, но тренера убрали и меня кинули в дубль. А там был просто идиотизм. Ставили отвратный футбол. Забавно, что сейчас тот тренер дубля возглавил первую команду.



– Что было отвратно?

– Мы два раза в неделю могли бегать тест Купера. И это не на сборах, а после матчей, если тренеру не понравилась игра. Нужно было за минуту пробежать вокруг футбольного поля, а там 300 метров. И так 8 раз! На следующий день после игры! Как так можно? А ещё он заставлял всех завтракать на стадионе в 8:30 утра. Допустим, не хочу я завтракать на стадионе, но ему это не объяснишь. Всё начинается с бытовухи, а заканчивается на поле. Он ещё и футбол пропагандировал специфический.



– Специфический?

– Бей–беги. Нападающий должен садиться к опорнику.



– Я думал, только в РПЛ такие «автобусы» ставят.

– Там в первой лиге такие же. А потом он удивляется, что после 10 кругов команда не бежит в матчах. Ну ещё бы, после двух тестов Купера…

– И как он стал главным тренером «Браги»?

– Он – местный, выступал за «Брагу», провёл неплохую карьеру. Сейчас его команда стабильно идёт наверху в таблице. Наверное, перестал давать тест Купера. Я в этом уверен.

«Периодически езжу на могилу Сарсании»

– Вы говорили, что лучше играть во второй лиге в Европе, чем сидеть на скамейке в РФПЛ. Однако после Франции и Португалии вы пришли в «Зенит».

– Все думают, что я шёл сразу в основной состав. Царство небесное Константину Сергеевичу, но он бы сейчас всё рассказал.



– Что рассказал бы Сарсания?

– Я ведь перед этим играл в Литве. Шёл в «Зенит», чтобы сначала сезон отыграть в ФНЛ. Надо было себя проявить. На мой взгляд, я всё показал еще до декабря. Забил 12 мячей в 13 играх, но перейти никуда не удалось. Возникли вопросы у руководства. Хотя приходили официальные запросы из хороших команд Европы.



– Как можно не брать в первую команду и не отпускать в Европу? В чём смысл?

– Был вариант в Греции. Команда очень хорошего уровня. «Зениту» предлагали неплохие деньги за меня. Однако руководство просило, чтобы я помог «Зениту-2» остаться в ФНЛ.



– Ох...

– И это мне было 23 года. Хорошо, хоть сейчас не возвращают в «Зенит-2». Это была бы уже совсем патовая ситуация.



– Если бы Сарсания был жив, у вас всё сложилось бы иначе?

– 100%. Я этом не сомневаюсь. Вообще всё было бы по-другому. Тем более после такого старта в ФНЛ. Хотя сейчас я играю в команде РПЛ. Мне не на что жаловаться.



– Как изменилась жизнь после смерти Сарсании?

– Тяжело было, если честно. Я знаю, что из всех футболистов именно ко мне он относился, как к сыну.



– Он этого и не скрывал.

– Хотел меня вырастить. Я это ценил и всегда его слушал. Моё дело бегать на поле, а его – решать всё остальное. Я полностью ему доверял и у нас сложились отличные отношения. Когда мне позвонили и сказали о его смерти, я не мог в неё поверить. Мне сообщила моя мама. Я не поверил и сразу позвонил агенту Олегу Артёмову. Он подтвердил. Я пару дней ходил и не понимал, как это – умер? Я же только что смски от него получал.



– В какой момент осознали?

– Когда увидел гроб. Сейчас периодически езжу к нему на могилу и понимаю, что больше года прошло.



– Какой разговор остался в памяти?

– Многие. Он же умудрялся смотреть мои игры во Франции и звонить: «Андрюсик, молодец, слежу за тобой». Бывало, что и пихал мне.



– За что?

– За интервью. Будучи в «Зените» дал интервью, хотя на тот момент ещё не подписал контракт с клубом. Набрал, сказал пару ласковых. Пихал и за лишний вес. В 19-20 в Литве грозился не брать меня на сборы.



– Только грозился?

– В результате, конечно, брал. У меня было 4 лишних килограмма. В том возрасте это особо не сказывалось, хотя было заметно. Для Сарсании это было критично. Мы проводили какой-то товарищеский матч с солидной командой на Кипре. Пока все играли, я бегал неподалёку – сбрасывал вес. Так меня воспитывал. Была такая приколюха: в 7:30 утра поднимали и отправляли бегать.



– Сарсания производил впечатление простого и доброго человека. Как ему удавалось работать среди криминального мира агентов?

– Не представляю. Если бы он был жив, я хотел бы задать ему много вопросов. В том числе об этом. Он был коммуникабельным. Находил общий язык и с простыми людьми, и с акулами. В отличие от других агентов, Константин Сергеевич никогда не обманывал. Это все знали. Ничего не утаивал, поэтому его уважали.

«На Корсике на Новый год из «калаша» стреляют»

– Давайте перейдём к «Уралу» Дмитрия Парфенова.

– Я у него в детстве брал автограф.



– Серьёзно?

– Я же в «Спартаке» начинал. Помню, мы тренировались в этом «лягушатнике» на Преображенской площади…



– Стадион имени Нетто.

– Да, он же «Алмаз». У нас тренировка закончилась — основной состав выходил. Там мощнейший подбор игроков был: Левицкий, Ананко, Робсон… Владимирович на серенькой Audi TT подъезжал. Мы с отцом подходили: «Дмитрий, Дмитрий, а можно автограф?». Мне было лет шесть тогда. Даже фотография сохранилась. Я ее показывал Владимировичу – вместе посмеялись.

Фото: Из личного архива Андрея Панюкова

– Слышал, что в «Урале» вас стебали партнёры из-за женской сумочки-косметички.

– Она не женская, а фартовая. Я её взял, потому что некуда было положить зубную пасту и прочие вещи. Так получилось, что жена уехала, вот я и взял её косметичку. Она такая, светло-розовая. Народ пошутил, и я продолжил её брать из принципа на протяжении пяти матчей, пока мы не проиграли. Сейчас у меня другая, и мы тоже не проигрываем.



– В Европе встречали футболистов-геев?

– Нет, даже и подозрений не возникало. На Корсике вряд ли бы потерпели такое в команде. Местные, как мы, – очень вспыльчивый народ. На Новый год из «калаша» стреляют. Нрав, как на Кавказе. В Париже можно встретить геев, а на Корсике такое никто не афиширует. Даже туристы-геи, которые шли за ручку, по шее получали.



– Откуда у корсиканцев «калаши»?

– Не знаю, может, мафия. Насколько я понимаю, на Корсике есть свои бандюги. Они особо не прячутся. Знаю, что там есть криминал.



– Ваш партнёр по «Уралу» Юрий Бавин тоже выступал в Европе и рассказывал, что там народ более раскрепощённый в раздевалках. Футболисты общаются часами, могут помогать друг другу бриться, а у нас – собрался и уехал.

– Да, в Европе могут спокойно сидеть в раздевалке и разговаривать о жизни. В «Аяччо» был один чудак Липпини. У него дружочек Кавалли – легенда клуба, потому что даже в 37 лет продолжает выступать. Так вот они часами могли общаться после тренировок. Я их спросил однажды, о чём они столько разговаривают. Выяснилось, что о выращивании моркови.



– Серьёзно?

– Абсолютно. У Кавалли своя ферма, обожает выращивать овощи и фрукты. Я как-то раз проезжал мимо. Смотрю, трудится в шляпе и сапогах-говнодавах. Чисто корсиканец, волосы длинные. В общем, я как понял, что именно они обсуждают, сразу собирался и уезжал. И тут звонит Сарсания.



– Что-то случилось?

– Говорит: «Проблемка есть. Почему мне говорят, что после тренировки ты через две минуты уезжаешь из раздевалки?» Я ответил, мол, о чём мне говорить? О морковке базарить? Я мог задержаться ради массажа или бассейна, но тут… Сергеич объяснил, что главный тренер волнуется, нет ли у меня конфликта с игроками.



– Как разобрались с ситуацией?

– Сергеич попросил на 10-15 минут задерживаться в раздевалке. Я ставил себе секундомер на 15 минут и сидел в джинсах смотрел на партнёров и докторов. 15 минут закончились — я полетел.



– У вас скоро свадьба?

– Да. Стараюсь всё сам организовывать. Раньше мог сказать: «Вот деньги, делайте сами». Теперь всё сам. Декорации, всякие нюансы выматывают. Это раньше я мог играть в компьютерные игры – «Контрушечка», «Дота»…



– Сейчас многие делают ставки на компьютерные игры. Слыхали о таком?

– Это как раз моя школа. Я не ставлю ни на футбол, ни на хоккей. Мне это неинтересно. А вот «мажор» («Major» – киберспортивный турнир) – другое дело.



– Чтобы ставить, надо разбираться. Вам это удаётся?

– Да, я секу. Плотненько сел на компьютерные игры, когда оставался один в Европе. В «Контру» больше играю сам, «Доту» именно смотрю. Вот Санька Головин в неё рубится. Я знаю топ-20 команд. У меня недавно коэффициент 6 сошёлся в «Доте».



– Неплохо.

– Посмотрел, у кого какие персонажи, что напикали. На каких-то лошков 2 тысячи рублей зарядил – 12 поднял. Но зависимости у меня нет. Раз в полгодика могу побаловаться, не более.