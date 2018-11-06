Матич не забыл бомбардировки НАТО и готов покинуть «МЮ»

Черчесов назвал список игроков сборной России на матчи с Германией и Швецией



Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна). Всего в списке значится 26 футболистов, сообщает официальный сайт РФС.



Отметим, что впервые вызов в сборную России получил Ильзат Ахметов, а защитник Кирилл Набабкин вернулся в национальную команду после длительного перерыва. Нападающий Фёдор Чалов также может дебютировать за взрослую сборную России.



Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



В данном списке возможны изменения. Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.

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«Кайрат» объявил об уходе Аршавина



«Кайрат» на своём официальном сайте анонсировал уход из клуба российского нападающего Андрея Аршавина.



Предстоящий матч с карагандинским «Шахтёром» в рамках финального, 33-го, тура Премьер-лиги станет для 37-летнего форварда последним в футболке казахстанской команды. Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.



Аршавин перешёл в «Кайрат» в 2016 году. За три сезона в команде форвард принял участие в более чем 100 матчах, в которых записал на свой счёт 30 голов и 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана, а также Кубок и Суперкубок страны.



Ранее Аршавин выступал за такие клубы, как «Зенит» и лондонский «Арсенал».

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Матич отказался играть в футболке с цветком мака из-за действий НАТО в Югославии



Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отказался прикреплять к своей игровой футболке мак перед матчем 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Борнмутом» (2:1), сообщает Telegraf.



По информации источника, 30-летний сербский игрок решил узнать, для чего ему необходимо надеть футболку с этим символом. Матичу объяснили, что цветок олицетворяет собой дать памяти всем погибшим британским солдатам, принимавшим участие в вооружённых столкновениях. В это число вошли и те солдаты, которые были убиты в миссиях НАТО.



Матич отказался прикреплять символ к своей футболке и заявил, что не станет чтить память тех, кто бомбил его страну. Также футболист отметил, что готов немедленно покинуть свою команду и Англию, если это потребуется.



Ранее, выступая за «Челси» и «Манчестер Юнайтед», Матич неоднократно носил футболку с маком. В клубе заявили, что игрок не стал прикреплять цветок к форме в этот раз из-за личных причин.



«Я понимаю, почему люди носят маки, и я уважаю право каждого на это. Я сочувствую всем, кто потерял своих близких из-за конфликта.



Однако для меня это — напоминание о том нападении, которое я пережил, будучи 12-летним мальчиком, живущим во Врело. Моя страна была разрушена бомбёжкой в 1999 году. Несмотря на то что ранее я носил форму с цветком мака, теперь я чувствую, что не могу это делать, это будет неправильно.



Я не хочу дискредитировать мак как символ гордости в Британии или оскорбить кого-то. Однако в этом вопросе я опираюсь на своё воспитание и считаю, что это личный выбор каждого.



Надеюсь, теперь все понимают мои причины, и я могу сосредоточиться на том, чтобы помогать своей команде в предстоящих матчах», — написал Матич на странице в «Инстаграме».

Мбаппе – самый дорогой футболист в мире по данным CIES Football Observatory



Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов в мире, представленный исследовательским центром CIES Football Observatory, сообщается на официальном сайте организации.

По данным CIES, в настоящий момент стоимость триумфатора чемпионата мира–2018 составляет € 216,5 млн. Вслед за Мбаппе в списке следует форвард «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн, который стоит € 197,3 млн. Замыкает первую тройку другой нападающий парижского клуба Неймар (€ 197 млн).



В топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES также входят Мохамед Салах («Ливерпуль», € 173 млн), Филиппе Коутиньо («Барселона», € 171,3 млн), Лионель Месси («Барселона», € 170,6 млн), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», € 164,6 млн), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», € 164,3 млн), Деле Алли («Тоттенхэм», € 163,4 млн) и Антуан Гризманн («Атлетико», € 157,7 млн).

Венгер близок к назначению на пост главного тренера «Милана»



В ближайшее время новым главным тренером «Милана» может стать Арсен Венгер, сообщает France Football.



По сведениям источника, итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению. В «Милане» Венгер может стать преемником нынешнего наставника Дженнаро Гаттузо.



В приглашении Венгера в клуб заинтересованы новые владельцы «Милана» — акционеры американского инвестиционного фонда Elliot Management Corporation. Кроме того, 1 декабря спортивным директором «Милана» станет Иван Газидис, который ранее работал вместе с Венгером в «Арсенале».



Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера «Арсенала» после 22 лет работы с лондонским клубом.



После 11 туров «Милан», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

«Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти



Сегодня, 5 ноября, в Оренбурге одноимённый клуб встречался с «Рубином» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным преимуществом.



Единственный и победный мяч в составе оренбургской команды забил полузащитник Алексей Сутормин, который на 57-й минуте реализовал 11-метровый удар.



Благодаря победе «Оренбург» поднялся вверх в турнирной таблице и по очкам догнал «Спартак» и «Рубин» — у всех трёх команд теперь по 19 баллов.



В следующем туре Премьер-Лиги оренбургский клуб в гостях встретится с «Уралом», а подопечные Курбана Бердыева на своём поле сыграют против «Локомотива».

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«Крылья Советов» вырвали победу у «Уфы», забив гол в компенсированное время игры



В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала самарские «Крылья Советов». Встреча команд состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 18-й минуте счёт в матче открыл защитник самарской команды Мирал Самарджич, отправивший мяч в ворота голкипера «Уфы» Александра Беленова. Ответный мяч хозяева забили во втором тайме, на 67-й минуте — его автором стал полузащитник Дмитрий Сысуев. Победный гол самарцев на свой счёт записал нападающий Павел Яковлев, забивший в компенсированное время матча.



«Уфа» имеет в активе 11 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарские «Крылья Советов» (14) находятся строчкой выше, на 13-м месте в таблице.

«Анжи» обыграл «Енисей» и покинул зону вылета



В матче 13-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» на своём поле обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».



Счёт на 35-й минуте матча открыл Андреа Понсе, реализовавший пенальти. В начале второй половины встречи Артур Саркисов восстановил равновесие. Впрочем, через несколько минут Понсе вновь отличился с 11-метровой отметки.



Благодаря этой победе «Анжи», набрав 13 очков, покинул зону вылета и теперь занимает 14-е место. «Енисей» остался на последней, 16-й позиции, имея в своём активе всего шесть очков. В следующем туре «Анжи» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 9 ноября. «Енисею» предстоит провести домашний матч с «Краснодаром» (11 ноября).

«Монако» объяснил причину непопадания Головина в заявку на матч с «Брюгге»



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге», который состоится во вторник, 6 ноября.



Как сообщает официальный сайт клуба, футболист пройдёт дополнительный курс лечения правого голеностопа. Напомним, что хавбек получил эту травму в начале августа, пропустив из-за неё около полутора месяцев.



22-летний Головин перешёл в «Монако» минувшим летом из московского ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне он провёл за «Монако» девять матчей во всех турнирах, став автором двух результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.



Матч «Монако» — «Брюгге» пройдёт на стадионе «Луи II» и начнётся в 20:55 мск.