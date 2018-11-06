Символическая сборная 13-го тура РПЛ

«Динамо» почти без ошибок отработало в обороне против ЦСКА и во втором тайме, за исключением нескольких ударов выше ворот от Абеля, ничего не позволило создать сопернику. Но какой в этом был бы смысл, реализуй «армейцы» свои моменты в первой половине встречи. Это не произошло благодаря Антон Шунину. Вратарь правильно играл на выходах, один раз спас команду от гола и дал возможность «Динамо» перестроиться в перерыве при ничейном счёте, который в итоге и сохранился до конца дерби.

Себастьян Хольмен («Динамо»)

Шведский защитник хорошо читал игру и реагировал на недостаточно акцентированные передачи «армейцев», вступая в единоборства за спорные мячи. Себастьян был полезен и на многочисленных угловых у ворот Шунина, не позволял запутать себя ложными движениями и успевал как минимум навязать борьбу своему игроку, заставляя того пробить из неудобного положения.

Возможно, последнее дерби в Химках. В нём было всё, кроме одного Народ остался доволен. По крайней мере — динамовский.

Бекао становится ключевым центральным защитником команды. Если без диагоналей Магнуссона «армейцы» научились начинать позиционные атаки другими способами, то в отсутствие Бекао обороне не хватает дисциплинированности при игре без мяча. Отбывший дисквалификацию бразилец своевременно играл на опережении при спорных мячах и собирал подборы, позволяя своей команде продолжать атаки вторым темпом. Несколько раз Бекао выдёргивался из линии и прерывал быстрые атаки соперников. Выход Луценко дестабилизировал игру «армейцев» в обороне, но после нескольких проигранных нападающему «Динамо» единоборств Бекао освоился и уже не пускал Луценко к воротам Акинфеева.

Мирал Самарджич («Крылья Советов»)

Уверенно отработал на своей позиции в центре защиты. Самарджич не допускал ошибок в игре без мяча, в том числе и в моменте с пропущенным голом. При этом Мирал успевал подключаться к атакам самарцев. Поучаствовал в двух ключевых моментах матча. В первом тайме словенец забил гол, а при счёте 1:1 спас свою команду, не позволив добить мяч в ворота Рыжикова.

Ветеран «Ростова» чаще обычного подключался к атакам, собирал подборы на чужой половине поля и сохранял владение мячом для своей команды. Совершил 5 отборов и 7 перехватов (больше всех среди игроков обеих команд), прерывая контратаки «Краснодара». Кроме того, уверенно играл «на втором этаже», в особенности при стандартах у чужих ворот.

Петрюс Бумаль («Урал»)

Не только постоянно прерывал атаки «Спартака», но и делал это в проактивной манере, вынуждая соперника как можно быстрее расставаться с мячом. Камерунец активно смещался в левый полуфланг и оставлял свою зону, чтобы создать численное преимущество в зоне мяча. Риск оказался оправданным – на счету опорника 4 отбора, два перехвата и большое количество загубленных атак «Спартака» из-за потери темпа.

В России появилось новое дерби. Теперь его не смешно так называть В наших провинциях есть футбол, который нестыдно показывать по ТВ (и смотреть).

Был самым активным игроком в линии полузащиты. Вандерсон и Ари регулярно напрягали левый фланг обороны «Ростова», выводя друг друга либо на ударные позиции, либо на свободное пространство для навеса. Несколько раз Вандерсон проверил Артёма Щадина сольными проходами по флангу. На счету бельгийца 3 ключевые передачи и 4 удара по воротам, один из которых в итоге стал голевой передачей на Ари.

В начале сезона игрой «Локомотива» заправлял Гжегож Крыховяк. Поляк сразу вписался в коллектив, но своей инициативой и желанием находиться на каждом участке поля нарушал структуру игры, отнимая часть функционала у партнёров, в том числе и у Антона Миранчука. С ограничением Юрием Сёминым зоны ответственности Крыховяка команда снова обрела баланс в игре, а Антон стал лидером набравшего ход чемпиона. В матче с «Арсеналом» именно Миранчук управлял позиционной атакой своей команды, отметился двумя красивыми голами и принёс тем самым «Локомотиву» седьмую победу подряд.

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У полузащитника 4 ключевые передачи и высокая вовлечённость в командное взаимодействие – только Алексей Миранчук принимал большее участие в продвижении мяча вперед. Пасовая активность португальца вылилась в два идеально исполненных голевых паса на партнёров. В этом сезоне у Фернандеша не так много сильных матчей в его исполнении, но с серией побед «Локомотива», кажется, возвращается и прежний Ману.

Победа «Урала» над «Спартаком» — победа имени Панюкова. Андрей грамотно пользовался слабыми местами соперника, регулярно врывался в полуфланговую зону между Комбаровым и Джикией. Активно прессинговал центральных защитников «Спартака» и вместе с партнёрами по команде мешал сопернику начинать атаки. В первом тайме не реализовал опасный момент, но заработал штрафной, после которого был забит первый мяч «Урала». Свой гол Панюков дождался во втором тайме, установив окончательный счёт в матче и продлив серию поражений «Спартака» на домашнем стадионе.

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Ари («Краснодар»)

В пяти последних встречах в чемпионате Ари забил пять мячей, причём два из них стали для «быков» победными. В матче с «Ростовом» игрок «Краснодара» в очередной раз показал образцовую реализацию, оформив дубль двумя ударами в створ ворот. Бразилец был хорош не только в завершающей стадии атак. Он не затягивал с принятием решений при приеме мяча и несколько раз классно подключал к атакам Вандерсона. Сейчас нападающий «Краснодара» в огне, а его результативность опережает графики самых успешных сезонов бразильца в России и намекает, что гонка бомбардиров РПЛ только начинается.

Оперативно отреагировал на стартовый натиск хозяев и подстроился под соперника. С середины второго тайма «Урал» Парфёнова начал интенсивней двигаться без мяча, в том числе на чужой половине поля, перекрывая центральным защитникам «Спартака» направления передач. Очевидно, что отлаженный прессинг – наработка конкретно под «Спартак», ведь по показателю PPDA (количество отданных соперником передач/число собственных действий в обороне) среди всех команд чемпионата «Урал» занимает четвёртое место с конца.