Наезды на соперников, «Мортал Комбат» и психоделические мультфильмы.

У ЦСКА весёлые соцсети. «Енисей» больше не одинок

ЦСКА сделал ощутимый шаг вперёд в том, что принято называть клубным маркетингом.

Лучшие клубы мира — в соцсетях. Вы тоже на них подпишетесь Фотошоп «Ромы», медосмотр Фалькао в бассейне, троллинг «Енисея» и другие шедевры.

Во-первых, если вы живёте в Москве, то точно заметили клубную рекламу при подключении к Wi-Fi в московском метро.

Во-вторых, новой жизнью зажили клубные соцсети, которые весь сезон выдают сочные креативы.

Ощущение, что там начали делать годные вещи, появилось летом. Одним из первых звоночков был пост о продлении Акинфеева.

Потом было ЭТО!

Чуть позже, когда «армейцы» представили новичка Ивана Облякова, кое-кто окончательно заподозрил их в трансфере эсэмэмщика из «Бургер Кинг».

Лигу чемпионов их «твиттер» встретил роликом в тематике Марио.

Дерзость красно-синих вышла на новый уровень, когда они не постеснялись наехать на «Локомотив». Тема бюджетов раскрыта на пять, хотя ответка тоже была в порядке.

Тематика игр продолжилась анонсом матча с «Ромой» в духе «Мортал Комбат».

Потом был Родриго «Быкао» перед матчем с «Краснодаром». Тот прочитал строки детского стихотворения Агнии Барто.

Последний креатив посвятили матчу с «Ромой», и в нём вспомнили ностальгическую игрушку советской эпохи. Отсыл к волчице с логотипа римлян засчитан.

«Енисей», вы как, вызов принят?