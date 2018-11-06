«Если всё время думать о травмах, то и здоровые заболеют»

Первым был Акинфеев.



— Помазун после матча в Риме сказал, что опасается разговора с вами. Что вы в итоге ему сказали?

— Думаю, Илюха утрировал. Он отыграл хороший матч на отличном уровне. Все могли это увидеть. Я его просто поддержал.

— Сейчас у ЦСКА все шансы выйти из группы в Лиге чемпионов. Стоит ли требовать от молодой команды так много или должно быть снисхождение?

— Снисхождения в наш адрес не надо. Любая команда, даже с самым слабым составом, должна стараться играть на максимуме, особенно в Лиге чемпионов. Каждый матч должен быть последним. Такой турнир никак нельзя пройти спустя рукава. Мы играем так, как можем, и завтрашний матч докажет, что мы можем играть на равных и с «Ромой», как мы играли на равных с «Реалом». Если у нас будет правильное восприятие, всё будет хорошо. Когда я приходил в ЦСКА с Березуцкими, у нас тоже была молодая команда. Новый ЦСКА тоже справится и станет ещё сильнее. Любая игра в Лиге чемпионов — это последний бой. Что будет на поле, узнаем только завтра.

«Пенальти с Испанией отбил случайно». Что мы узнали об Акинфееве Собирается играть до 42 и задумался о карьере рэпера.

— Джеко вспоминал историю противостояний с ЦСКА, вспоминал вас молодым.

— Если он вспоминал нас молодыми, видимо, он не стареет.

***

После этого капитан ЦСКА ушёл готовиться к тренировке, а на вопросы журналистов отвечал Виктор Гончаренко.



— Уже известно, сколько пропустит Абель? Рассчитываете ли на него, учитывая его травматичность?

— Мы ещё не до конца сделали медицинское обследование. Если игрок в команде, то мы на него в любом случае рассчитываем.



— После «Динамо» Дзагоев хромал. С ним всё хорошо?

— Он уже длительное время в таком состоянии, к сожалению. Вообще, не хочется говорить о травмах, хочется о футболе. Нет привычки говорить о тех, кто травмирован и не сыграет из-за дисквалификации. Предпочитаю думать о том, как и кем мы завтра будем играть.

ЦСКА хорош перед «Ромой», но повторяет ошибки игры в Риме. Разбор дерби Перед Лигой чемпионов проблемы «армейцев» в обороне никуда не делись.

— Ди Франческо сказал, что ЦСКА силён в первые минуты матча. Будете пытаться организовать стартовый натиск?

— Если взять матч в Риме, мы хорошо провели первые полчаса. Хороший старт был и с «Реалом», а вот в Чехии с этим было не очень хорошо. Нам не хватает стабильности и баланса. В чемпионате проводим хорошие матчи, но нам не хватает опыта. Не скажу, что будем активны завтра с первых минут. В первую очередь важно сыграть правильно весь матч, а не только первые минуты.

— Чернов говорил, что после первого пропущенного в Риме появился страх. Есть понимание, как избежать этого завтра?

— Как я уже сказал, если думать о травмах, то ляжет плохая карма на тех, кто сыграет. Нельзя думать о плохом, а то и здоровые получат травму. Есть план «А» и план «Б». Команда должна уметь быстро атаковать и осуществлять позиционные атаки. Исходя из этого, мы готовим команду ко всем матчам, а не только к завтрашнему.



— Будет ли кто-то из центральных защитников персонально приставлен к Джеко?

— Сейчас редко кто использует персональную опеку. Джеко в хорошей форме, но это не значит, что опека снизит уровень его игры. Главное, чтобы у нас была подстраховка и чтобы мы понимали, что всё делаем на поле вместе.



— Для «Ромы», как и для «Реала», «Лужники» окажутся проклятыми?

— Сначала травмы, потом поражения, а теперь проклятые стадионы! Но для нас после «Реала» этот стадион удачный, как и для сборной России.



— В сборную вызваны Набабкин, Чалов и Ахметов.

— Мы рады за наших молодых ребят, которые получили вызовы в сборную. Хотя Набабкина сложно уже назвать молодым, но можно, так как за 8 лет в команде он сыграл не так много матчей. Это хорошо, что ребята попали в заявку, но для нас это и головная боль. После сбора нужно будет собрать снова команду вместе. Надеюсь, все матчи в сборной пойдут ребятам на пользу и позволят им набраться опыта.