Российский владелец «Монако» задержан перед матчем ЛЧ. За что?

В самом матче Головин не играл из-за травмы, а «Монако» проиграло дома «Брюгге» 0:4.

Задержание Рыболовлева

Российский владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев помещён под стражу утром 6 ноября.



По данным источника, арест бизнесмена связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Также в этот день в доме Рыболовлева был проведён обыск.



Ранее сообщалось, что Рыболовлев пытался добиться уголовного преследования делового партнёра, швейцарца Ива Бувье, с помощью подкупа полиции и юстиции княжества Монако.

Несколько лет назад Рыболовлев сотрудничал с Бувье, тот помогал миллиардеру в вопросе приобретения картин известных художников. Через некоторое время россиянин обвинил Бувье, что швейцарец намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды. Несмотря на договорённость, швейцарец был задержан прямо в особняке Рыболовлева в Монако. После этого Бувье подал иск против россиянина, в котором заявил о связях Рыболовлева в полиции и юстиции княжества.

Подробности этой истории по этой ссылке.

Русского владельца «Монако» обвиняют в коррупции. Что происходит? Дмитрию Рыболовлеву могут запретить въезд на территорию княжества из-за скандала с подкупом полиции и чиновников.

Комментарий адвокатов Дмитрия Рыболовлева:

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева.



Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.



Мы рассчитваем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного».

Кто такой Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев – бывший владелец «Уралкалия», который в 2010 году продал свою долю компании и уехал в Монако, где приобрёл 66,7% акций местного клуба с условием, что в ближайшие четыре года инвестирует в него 100 млн евро. В состав совета директоров вошли три представителя княжества и шесть представителей компании бизнесмена, в том числе и он сам. Рыболовлев неоднократно пытался получить гражданство Монако, однако сделать это ему не удалось. Состояние самого Рыболовлева оценивается в 7,3 млрд долларов.

8 европейских клубов, у которых есть или были владельцы из России У них были совершенно разные судьбы.

Головин

Головин из-за повреждения не попал в заявку на матч «Монако» – «Брюгге». Олег Артёмов, агент полузащитника, рассказал о сроках восстановления футболиста от травмы, полученной им во встрече с «Реймсом» в чемпионате Франции.



«Игру с «Брюгге» и матч чемпионата с «Пари Сен-Жермен» в воскресенье он пропустит точно. Лечение займёт минимум две недели», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Игра

«Монако» только в предыдущем матче с «Брюгге» набрало первое очко в группе.

Головин играет всё лучше. Но у «Монако» всё очень плохо Россиянин отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов за «Монако».

При этом в чемпионате Франции клуб не выигрывал с первого тура (в 11 матчах) и идёт предпоследним, имея поровну очков с идущим последним «Генгамом».

Головину плохо без ЦСКА. «Монако» на самом дне Монегасков не спасает даже судейская ошибка в их пользу.

Смена тренера — Тьерри Анри вместо Леонарду Жардима — пока не помогает.

Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин Француз не стал начинать с низов.

«Монако» посыпался уже в первом тайме. На 12-й минуте Ханс Ванакен открыл счёт в матче, через 5 минут он же чётко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. На 24-й минуте Уэсли сделал счёт крупным. На 85-й минуте Руд Вормер сделал счёт неприличным