Football leaks разоблачает российские клубы. Добрались и до нас

Расследования в европейском футболе, сенсация в Белграде — эти и другие события дня в футбольном дайджесте.

Football Leaks добрался до российского футбола

Известный ресурс Football Leaks выложил очередную порцию расследований. Про российский футбол. Новый текст с заголовком «УЕФА скрыла финансовый допинг в российских государственных футбольных клубах» появился на сайте theblacksea.eu 6 ноября. В нём в финансовых махинациях и нарушении финансового фэйр-плей обвиняются четыре российских клуба — «Зенит», «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». В 2015 году УЕФА на год отстранила от еврокубков динамовцев, а в этом — казанскую команду.

В ноябре 2013 года против «Зенита» расследование УЕФА, которое касалось вливания в бюджет клуба от «Газпрома» 101 млн. А по правилам УЕФА, акционеры не могут скрытно вливать в клубы деньги, также запрещены спонсорские контракты с владельцами и близкими к ним компаниями.



В итоге «Зенит» заплатил штраф в размере 6 миллионов евро, вынужден был соблюдать ограничения по тратам на трансферном рынке и три года находился под усиленным наблюдением специальной комиссии УЕФА.



В мае 2014-го дело против «Зенита» было закрыто.

«Локомотив», согласно данным о спонсорских контрактах, получил 200 миллионов за два года. Расследование УЕФА показало, что ОАО «РЖД» выплачивают 94% всех спонсорских доходов клуба, а всего инвестиции «РЖД» составили 86% бюджета «Локомотива».



Кроме этого, независимые эксперты пришли к выводу, что контракты в «Локомотиве» завышаются более чем на 100%.

9 февраля 2014 года было открыто дело против финансовых нарушений в клубе. «Локомотив» ещё в ходе расследования согласился пересмотреть структуру доходов клуба. 4 мая 2015 года дело в отношении «Локомотива» было закрыто. Клуб заплатил штраф в размере 1,5 млн и подвергся более строгому надзору со стороны УЕФА.

Предыдущая серия расследований от Football Leaks — по этой ссылке.

ЧМ-2022 – в обмен на «ПСЖ». Новая порция Football leaks Подставная зарплата Манчини, 140 млн от Рыболовлева и другие важные новости.

Венгер опроверг слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Милана»

Французский специалист Арсен Венгер опроверг информацию о скором назначении на пост главного тренера «Милана».



Ранее сообщалось, что итальянский клуб ведёт активные переговоры с французским специалистом, которые близки к успешному завершению.



«Это неправда, фальшивые новости. Если бы я подписал контракт с каким-либо клубом, я бы об это сказал. информация, которую распространяют в СМИ неверна. На данный момент я сосредоточен на другой работе», — приводит слова Венгера beINSports.

Напомним, 69-летний Венгер минувшим летом покинул пост главного тренера «Арсенала» после 22 лет работы с лондонским клубом. После 11 туров «Милан», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

«Ливерпуль» сенсационно проиграл «Црвене Звезде» в Лиге чемпионов

В матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» на своём поле неожиданно обыграла английский «Ливерпуль» со счётом 2:0. Матч прошёл в Белграде на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда».



Счёт на 22-й минуте встречи открыл Милан Павков, точно пробивший головой после подачи с углового в исполнении Марко Марина. Через несколько минут Павков оформил дубль точным ударом из-за пределов штрафной площади. В этом эпизоде ему вновь ассистировал Марин.



«Црвена Звезда», набрав четыре очка, осталась на последнем, четвёртом месте в турнирной таблице группы С. «Ливерпуль» (6) сохранил первое место.



В следующем туре «Црвена Звезда» на выезде сыграет с «Наполи». «Ливерпулю» предстоит выездная встреча с «ПСЖ». Матчи состоятся 28 ноября.

«Монако» без Головина потерпел разгромное поражение в матче с «Брюгге» в ЛЧ

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» принимал «Брюгге». Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



На 12-й минуте первый гол забил полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен. На 17-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Монако», который успешно реализовал Ванакен. Через 7 минут нападающий бельгийской команды Уэсли забил третий мяч гостей. В конце второго тайма хавбек бельгийцев Руд Вормер отправил в ворота Диего Бенальо четвёртый мяч.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстанавливается после травмы лодыжки, поэтому пропустил матч.



«Монако» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (4) — на 3-м месте.

Российский владелец «Монако» Рыболовлев помещён под стражу

Российский владелец «Монако» Димитрий Рыболовлев помещён под стражу утром 6 ноября, сообщает Le Monde.



По данным источника, арест бизнесмена связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Также в этот день в доме Рыболовлева был проведён обыск.



Ранее сообщалось, что Рыболовлев пытался добиться уголовного преследования делового партнера, швейцарца Ива Бувье, с помощью подкупа полиции и юстиции княжества Монако.

Несколько лет назад Рыболовлев сотрудничал с Бувье, тот помогал миллиардеру в вопросе приобретения картин известных художников. Через некоторое время россиянин обвинил Бувье, что швейцарец намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды. Несмотря на договорённость, швейцарец был задержан прямо в особняке Рыболовлева в Монако. После этого Бувье подал иск против россиянина, в котором заявил о связях Рыболовлева в полиции и юстиции княжества.

Окружение Жардима подтвердило, что Леонарду интересен «Реалу»

Представитель бывшего наставника «Монако» Леонарду Жардима подтвердил информацию о том, что его клиент может возглавить мадридский «Реал», сообщает ESPN.



По данным источника, руководство «Королевского клуба» рассматривает кандидатуру португальского специалиста, который на посту главного тренера может заменить Хулена Лопетеги, недавно отправленного в отставку. Что касается Жардима, то он несколько недель назад был уволен с поста наставника «Монако» после серии неудовлетворительных результатов.



Ранее сообщалось, что «Реал» также интересуется Антонио Конте (безработный, экс-«Челси»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), а также Роберто Мартинесом (сборная Бельгии). В данный момент наставником испанского клуба на временной основе назначен Сантьяго Солари.

Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Янг Бойз»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не сыграет в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится завтра, 7 ноября.



Черышев не попал в заявку на этот матч, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Напомним, что хавбек в последний раз выходил на поле 20 октября в матче Примеры с «Леганесом» (1:1), но был заменён уже на 16-й минуте из-за последствий столкновения с Артёмом Дзюбой в расположении сборной России. Сроки восстановления игрока пока не разглашаются.



27-летний Черышев перешёл в «Валенсию» минувшим летом из «Вильярреала» на правах аренды. В этом сезоне он провёл за клуб 10 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу.

В Аргентине сообщили, что Путин 26 ноября посетит финал Кубка Либертадорес

Президент России Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес, который состоится 26 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти», сообщает Santo Dia. Ранее посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио сообщил, что саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.



В финале Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» сыграет с другой аргентинской командой – «Ривер Плейт». Эти команды никогда не встречались друг с другом в финале турнира. Для «Боки» это будет 11-й финал (шесть побед), для «Ривер Плейт» — шестой (три титула).



Первая встреча состоится 7 ноября в Буэнос-Айресе на арене «Альберто Армандо». Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Конте требует от «Челси» компенсацию в размере € 23 млн

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте требует от лондонского клуба компенсацию за досрочный разрыв контракта. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, итальянский специалист хочет добиться от английской команды неустойки в размере € 23 млн. Из них € 13 млн за увольнение до завершения его контракта и ещё € 10 млн — за нанесение ущерба репутации.



При этом в «Челси» не согласны с требованиями Конте, а юридическая служба в ответ предъявляет ему обвинения в неисполнении ряда обязательств.



В частности, по мнению лондонского клуба, итальянский специалист нарушал спонсорские обязательства с партнёрами синих, не парковал свою машину в предназначенном месте возле базы и часто опаздывал на пресс-конференции.