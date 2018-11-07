«Локомотив» продолжает валиться в Лиге чемпионов

Дождь распугал португальцев

Фанатов «Локомотива» ожидали до 500 человек, и они свой сектор плотно забили. Из-за плохой погоды по городу практически никто не гулял: на появление болельщиков указывали только свежие красно-зеленые стикеры. Зато уже в метро фанатов «Локомотива» было достаточно. Проблем с безопасностью у них не было совершенно. Если в Турции для гостевых болельщиков организовывали трансфер, а вход на сектор огорожен со всех сторон, то здесь все проще. За безопасность у гостевого сектора отвечало около десятка полицейских.

Игра с «Локомотивом» точно не войдет в число тех, на которые в городе был повышенный интерес. Еще до начала матча можно было купить билет у перекупщиков за 25 евро. А уже внутри чаши стадиона стало понятно, что стадион пустой почти на четверть (34616 зрителей при возможных 50000). То ли плохая погода помешала, то ли то, что «Порту» уже практически гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Дождь перед игрой зарядил мощнейший, а стадион «Драгао» максимально продувается со всех сторон. В итоге Икер Касильяс и болельщики за его воротами весь первый тайм без дела мокли. Игра шла у других ворот, а ветер направлял капли точно в их сторону.

«Локомотиву» мешает ротация в обороне

Эктор Эррера стал одним из героев матча против «Локомотива» дважды. Сначала – на пресс-конференции, когда переводчица по ошибке назвала его Гектором. День спустя Гектор легко закатывал мяч в пустые ворота после целой серии ошибок футболистов «Локомотива». Крыховяк не доборолся, Идову не догнал, Хеведес не поставил корпус, Гилерме слишком опрометчиво вышел вперед.

Последние матчи «Локомотива» в центре обороны играл Крыховяк, и получалось неплохо. Уход поляка в глубину позволял играть Баринову и обеспечивал большей свободой Антона Миранчука (какая связь – объясняем тут). Перед ответным матчем с «Порту» Семин вернул в состав Чорлуку, а Крыховяка вновь подвинул в опорную зону. И если в Москве против португальцев в центре обороны играли Кверквелия – Крыховяк, то в Порту вышли Хеведес – Чорлука. При этом против «Шальке» пара была Кверквелия – Хеведес. А в Стамбуле «Локо» вообще вышел с тремя центральными. В прошлом сезоне такой перетасовки и близко не было: Чорлука надолго выпал, Кверквелия и Пейчинович играли вместе постоянно. Сейчас есть ощущение, что защитникам «Локомотива» банально не достает сыгранности.



Символ безнадеги у своих ворот – кривая передача Хеведеса прямо у своей штрафной. После обреза немец только развел руками.

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Ману Фернандеш опять не впечатлил Семина

Эдер на пресс-конференции перед матчем обещал сделать все, чтобы его команда победила у него на родине. Обещал, что страна будет гордиться им и Ману Фернандешем, и что «Локомотив» – жив. За 10 минут до конца первого тайма Эдер мог сравнивать счет после прохода Антона Миранчука. По сути, это была первая реально опасная атака гостей. По скользкому мячу форварда зарядил в касание в противоположную воротам сторону. Португальские болельщики и правда порадовались.

Фернандеш продаёт себя. «Инстаграм» для него важнее «Локомотива» Самый ценный актив «Локомотива» становится самым сложным.

Что касается Фернандеша, то по сравнению с игрой против Порту в Москве было лишь одно отличие. Там Ману стал худшим игроком в своей команде (не забил пенальти после чего поплыл и был в итоге заменен Семиным). В ответном матче плохо играли все. Но Фернандеш опять стал первым, кого главный тренер убрал с поля – уже в перерыве. Эдер тоже не отыграл матч полностью, во втором тайме уйдя с поля ради дебюта Федора Смолова.

Перетасованный состав «Локомотива» потерял все более-менее устойчивые связки последних туров. И опасно выглядел только Антон Миранчук. Но даже в таком состоянии моменты возникали регулярно, вопрос вновь лишь в реализации. Эдер не попал по мячу с линии вратарской, Фернандеш пока был на поле, успел запороть опасный момент. Уже после перерыва «Локомотив» быстро создал две неплохие атаки – по крайней мере, соперники москвичей в Лиге чемпионов после таких забивали постоянно. У «Локо» не шло до ошибки Касильяса после удара Фарфана. Теперь совершенно точно команда не повторит 1:18.

Кое-что об ошибках вратаря сборной России

После третьего гола «Порту» в твиттере началась истерика о том, что вратарь сборной России не имеет права пропускать два мяча между ног. При этом проблема самого гола была уже не в ошибке Гилерме, а скорее Идову. Брайан промахнулся мимо мяча и позволил Короне расстреливать ворота. Но сам этот эпизод начался с абсолютно жуткого выноса от Гилерме точно в ноги сопернику. Вратарь «Локомотива» точно виноват в третьем мяче. Но не потому, что пустил его между ног.

Шансы

«Шальке» обыграл «Галатасарай», поэтому для «Локомотива» есть две новости. Первая – в плей-офф Лиги чемпионов уже точно выйти не получится. Вторая – две победы позволят сохранить шансы на Лигу Европы. Но пока «Локомотив» не может забить практически в пустые после выхода вратаря ворота, в победы верить сложно.