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Лига чемпионов. 6 ноября 2018 года. Обзор матчей дня

«Интер» — «Барселона»
Анатолий Романов
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
«Барса» наконец-то почувствовала отсутствие Месси. Обман «Интера» не удался
Разгром «Монако» без Головина и другие события Лиги чемпионов – в обзоре матчей дня.
Футбол / Лига чемпионов

Группа A

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 – Сауль – 33, 2:0 – Гризманн – 80

Две недели назад «Атлетико» потерпел в Дортмунде самое крупное поражение за последние семь лет – 0:4. Но в Мадриде команда Диего Симеоне смогла взять реванш. «Боруссия» пропустила свои первые мячи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и впервые в сезоне уступила.

Победа «матрасников» тем ценнее, что они сыграли без группы травмированных футболистов – Стефана Савича, Тома Лемара, Коке, Диего Косты. Кроме того, из-за гастроэнтерита отсутствовал Диего Годин.

Победа «Атлетико» справедливая, так как разъярённые хозяева заметно превосходили гостей. Команда Люсьена Фавра вообще ни разу не пробила в створ ворот. Первый гол Сауль забил в результате очень красивой комбинации, а вот второй мяч был более типичным для испанцев. «Атлетико» прошёл всё поле в три передачи, и Антуан Гризманн решил эпизод. После чего француз поцеловал эмблему клуба, который он отказался покидать летом.

Лига чемпионов. Группа A. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 20:55 МСК
Монако
Монако, Монако
0 : 4
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 – Ванакен – 12, 0:2 – Ванакен – 17 (пен), 0:3 – Уэсли – 24, 0:4 – Вормер – 85

Тьерри Анри сыграл с «Брюгге» без Александра Головина. Полузащитник сборной России получил травму правого голеностопа в последнем туре Лиги 1. «Сегодняшний матч и встречу чемпионата Франции с «ПСЖ» в воскресенье он пропустит точно. Лечение займёт минимум две недели», – прокомментировал для «Чемпионата» ситуацию с Головиным его агент Олег Артёмов.

Игра «Монако» – катастрофа! Казалось, хуже уже некуда, но без Головина, чей голевой пас помог монегаскам добыть ничью в Брюгге (1:1), стало совсем ужасно. На «Луи II» бельгийцы сделали результат тремя голами за полтайма. Ханс Ванакен свободно забил с линии вратарской и реализовал пенальти за игру рукой Антонио Барреки, а Уэсли здорово выстрелил из-за штрафной, убрав с дороги Камиля Глика. Во втором тайме Руд Вормер установил окончательный счёт после выхода один на один. Домашние 0:4 – просто позор! Безвыигрышная серия «Монако» возросла до 15 матчей.

Группа B

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 – Малком – 83, 1:1 – Икарди – 87

Лионель Месси, получивший травму руки 20 октября, неожиданно оказался в списке игроков, отправившихся на матч с «Интером». Предполагалось, что аргентинец пропустит три недели. Испанские СМИ делились инсайдом: Месси сам решил сыграть в Милане, несмотря на то, что тренерский штаб был против этого. Возможно, история с полётом Лео в Италии – не более чем попытка запутать соперника. В заявку на игру Месси всё же не попал, зато сфотографировался с легендарным соотечественником, вице-президентом «Интера» Хавьером Дзанетти.

В результате матч с «Интером» стал первым, который «Барселона» не смогла выиграть без аргентинца. Хотя значительно превзошла хозяев по ударам – 27:11 (в створ – 8:1). Самое интересное на «Сан-Сиро» произошло в концовке. Казалось, победу каталонцам добудет Малком. Бразилец использовал редкий шанс показать себя, забив всего через две минуты после выхода на замену. «Интер» увлёкся на чужой половине прессингом, разрушенным гостями благодаря Филиппе Коутинью, а Малком перехитрил Квадво Асамоа. Однако «Интер» спас бывший игрок «Барсы» Мауро Икарди, который здорово разобрался в штрафной.

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
2 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 – де Йонг – 2, 1:1 – Кейн – 78, 2:1 – Кейн – 89

«Тоттенхэм» вышел на игру с ПСВ без основного голкипера Уго Льориса, отбывавшего дисквалификацию за удаление в Эйндховене. Его сменщик Пауло Гассанига вынужден был доставать мяч из сетки собственных ворот уже на 2-й минуте. Капитан голландцев Люк де Йонг на угловом «отклеился» от Деле Алли и временно вывел свою команду на третье место в группе.

Всё шло к тому, что «шпоры» действительно будут биты на «Уэмбли» и отпустятся на последнюю строчку в таблице. Хотя «Тоттенхэм» создал массу моментов, ПСВ выручал поймавший сумасшедший кураж Йерун Зут. Тем не менее на 78-й минуте и он оказался бессилен. Гол хозяевам подарил простой заброс к штрафной, где Гарри Кейн и Фернандо Льоренте продавили оборону соперника. И совсем обидным для Зута стал мяч, пропущенный на 89-й минуте. Кейну помог рикошет, а сам вратарь ударился головой о штангу, пытаясь спасти ПСВ. Вымученная победа оставляет «Тоттенхэму» надежду обойти «Интер» на финише.

Группа C

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 – Бернат – 45+2, 1:1 – Инсинье – 62 (пен)

Возвращение Джанлуиджи Буффона в Италию и Эдинсона Кавани в Неаполь должно было добавить остроты и без того «вкусной» игре на стадионе «Сан-Пауло». Впрочем, уругваец из-за проблем с бедром остался в запасе, отыграв лишь последние 15 минут. А вот экс-голкипер «Ювентуса» и сборной страны не единожды выручал «ПСЖ» после того, как французская команда повела в счёте благодаря голу Хуана Берната. В этом эпизоде всё сделали великолепно и автор голевой передачи Килиан Мбаппе, и совершивший впечатляющий рывок в штрафную Бернат.

«Наполи» наиграл как минимум на ничью. Её неаполитанцы и получили. Ошибка Тьяго Силвы привела к тому, что бразилец на пару с Буффоном взял в «коробочку» Хосе Кальехона. Теперь ситуация в группе совсем запутанная, ведь даже «Црвена Звезда» оказалась совсем не так слаба, как о ней думали.

Между тем, для Марека Гамшика это был 512-й матч за «Наполи» – словак установил новый рекорд клуба.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 20:55 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 – Павков – 22, 2:0 – Павков – 29

Победа «Црвены Звезды» над «Ливерпулем» – главная сенсация игрового дня. Финалист предыдущей Лиги чемпионов проиграл оба гостевых матча на групповом этапе нынешнего розыгрыша, причём команда Юргена Клоппа не забила ни в Неаполе, ни в Белграде.

Героем вечера стал малоизвестный 24-летний нападающий Милан Павков, который пока даже за сборную Сербии не выступал. Ещё в прошлом сезоне его отдавали в аренду в «Раднички», а теперь он делает дубль в ворота «Ливерпуля» за полчаса. Сперва Павков забил после подачи углового, продавив защиту красных во главе с Вирджилом ван Дейком, а потом сохранил мяч под давлением Жоржиньо Вейналдума и нанёс превосходный дальний удар.

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» действовал беззубо в атаке. Были и штанга, и перекладина, и другие опасные моменты у ворот хозяев. Но «Црвена Звезда», за которую сыграли Милан Родич, Горан Чаушич и Бранко Йовичич, выстояла.

Группа D

Лига чемпионов. Группа D. 4-й тур
06 ноября 2018, вторник. 23:00 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен, Германия
2 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 – Бургшталлер – 4, 2:0 – Ут – 57

У «Локомотива» остался один конкурент в группе – это «Галатасарай». Турецкая команда проиграла в Гельзенкирхене, так что её отрыв от «железнодорожников» в четыре очка сохранился. Правда, Фатих Терим ещё может помечтать о плей-офф ЛЧ, а вот Юрий Сёмин будет думать в последних матчах о Лиге Европы.

«Шальке» превзошёл «Галатасарай» по игре и острым моментам, так что тут всё справедливо. Ранний гол Гвидо Бургшталлера – следствие ошибки голкипера Фернандо Муслеры, который выскочил на перехват мяча, но выкатился с ним за пределы штрафной. Отпущенный уругвайцем мяч австриец отправил в пустые ворота. Потом Себастьян Руди попал в штангу, а Марк Ут завершил быструю атаку, организованную за счёт отбора на чужой половине поля. «Галатасарай» в Германии не почувствовал себя как дома, несмотря на поддержку местной турецкой диаспоры.

Уничтожение Симеоне. Самое крупное поражение «Атлетико» с 2011 года!
50-й гол Салаха за «Ливерпуль», загипсованный Месси и удаление Льориса – в обзоре дня Лиги чемпионов.
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