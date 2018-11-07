«Барса» наконец-то почувствовала отсутствие Месси. Обман «Интера» не удался

Группа A

Две недели назад «Атлетико» потерпел в Дортмунде самое крупное поражение за последние семь лет – 0:4. Но в Мадриде команда Диего Симеоне смогла взять реванш. «Боруссия» пропустила свои первые мячи в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и впервые в сезоне уступила.

Победа «матрасников» тем ценнее, что они сыграли без группы травмированных футболистов – Стефана Савича, Тома Лемара, Коке, Диего Косты. Кроме того, из-за гастроэнтерита отсутствовал Диего Годин.



Победа «Атлетико» справедливая, так как разъярённые хозяева заметно превосходили гостей. Команда Люсьена Фавра вообще ни разу не пробила в створ ворот. Первый гол Сауль забил в результате очень красивой комбинации, а вот второй мяч был более типичным для испанцев. «Атлетико» прошёл всё поле в три передачи, и Антуан Гризманн решил эпизод. После чего француз поцеловал эмблему клуба, который он отказался покидать летом.

Тьерри Анри сыграл с «Брюгге» без Александра Головина. Полузащитник сборной России получил травму правого голеностопа в последнем туре Лиги 1. «Сегодняшний матч и встречу чемпионата Франции с «ПСЖ» в воскресенье он пропустит точно. Лечение займёт минимум две недели», – прокомментировал для «Чемпионата» ситуацию с Головиным его агент Олег Артёмов.

Игра «Монако» – катастрофа! Казалось, хуже уже некуда, но без Головина, чей голевой пас помог монегаскам добыть ничью в Брюгге (1:1), стало совсем ужасно. На «Луи II» бельгийцы сделали результат тремя голами за полтайма. Ханс Ванакен свободно забил с линии вратарской и реализовал пенальти за игру рукой Антонио Барреки, а Уэсли здорово выстрелил из-за штрафной, убрав с дороги Камиля Глика. Во втором тайме Руд Вормер установил окончательный счёт после выхода один на один. Домашние 0:4 – просто позор! Безвыигрышная серия «Монако» возросла до 15 матчей.

Группа B

Лионель Месси, получивший травму руки 20 октября, неожиданно оказался в списке игроков, отправившихся на матч с «Интером». Предполагалось, что аргентинец пропустит три недели. Испанские СМИ делились инсайдом: Месси сам решил сыграть в Милане, несмотря на то, что тренерский штаб был против этого. Возможно, история с полётом Лео в Италии – не более чем попытка запутать соперника. В заявку на игру Месси всё же не попал, зато сфотографировался с легендарным соотечественником, вице-президентом «Интера» Хавьером Дзанетти.

В результате матч с «Интером» стал первым, который «Барселона» не смогла выиграть без аргентинца. Хотя значительно превзошла хозяев по ударам – 27:11 (в створ – 8:1). Самое интересное на «Сан-Сиро» произошло в концовке. Казалось, победу каталонцам добудет Малком. Бразилец использовал редкий шанс показать себя, забив всего через две минуты после выхода на замену. «Интер» увлёкся на чужой половине прессингом, разрушенным гостями благодаря Филиппе Коутинью, а Малком перехитрил Квадво Асамоа. Однако «Интер» спас бывший игрок «Барсы» Мауро Икарди, который здорово разобрался в штрафной.

«Тоттенхэм» вышел на игру с ПСВ без основного голкипера Уго Льориса, отбывавшего дисквалификацию за удаление в Эйндховене. Его сменщик Пауло Гассанига вынужден был доставать мяч из сетки собственных ворот уже на 2-й минуте. Капитан голландцев Люк де Йонг на угловом «отклеился» от Деле Алли и временно вывел свою команду на третье место в группе.



Всё шло к тому, что «шпоры» действительно будут биты на «Уэмбли» и отпустятся на последнюю строчку в таблице. Хотя «Тоттенхэм» создал массу моментов, ПСВ выручал поймавший сумасшедший кураж Йерун Зут. Тем не менее на 78-й минуте и он оказался бессилен. Гол хозяевам подарил простой заброс к штрафной, где Гарри Кейн и Фернандо Льоренте продавили оборону соперника. И совсем обидным для Зута стал мяч, пропущенный на 89-й минуте. Кейну помог рикошет, а сам вратарь ударился головой о штангу, пытаясь спасти ПСВ. Вымученная победа оставляет «Тоттенхэму» надежду обойти «Интер» на финише.

Группа C

Возвращение Джанлуиджи Буффона в Италию и Эдинсона Кавани в Неаполь должно было добавить остроты и без того «вкусной» игре на стадионе «Сан-Пауло». Впрочем, уругваец из-за проблем с бедром остался в запасе, отыграв лишь последние 15 минут. А вот экс-голкипер «Ювентуса» и сборной страны не единожды выручал «ПСЖ» после того, как французская команда повела в счёте благодаря голу Хуана Берната. В этом эпизоде всё сделали великолепно и автор голевой передачи Килиан Мбаппе, и совершивший впечатляющий рывок в штрафную Бернат.



«Наполи» наиграл как минимум на ничью. Её неаполитанцы и получили. Ошибка Тьяго Силвы привела к тому, что бразилец на пару с Буффоном взял в «коробочку» Хосе Кальехона. Теперь ситуация в группе совсем запутанная, ведь даже «Црвена Звезда» оказалась совсем не так слаба, как о ней думали.



Между тем, для Марека Гамшика это был 512-й матч за «Наполи» – словак установил новый рекорд клуба.

Победа «Црвены Звезды» над «Ливерпулем» – главная сенсация игрового дня. Финалист предыдущей Лиги чемпионов проиграл оба гостевых матча на групповом этапе нынешнего розыгрыша, причём команда Юргена Клоппа не забила ни в Неаполе, ни в Белграде.

Героем вечера стал малоизвестный 24-летний нападающий Милан Павков, который пока даже за сборную Сербии не выступал. Ещё в прошлом сезоне его отдавали в аренду в «Раднички», а теперь он делает дубль в ворота «Ливерпуля» за полчаса. Сперва Павков забил после подачи углового, продавив защиту красных во главе с Вирджилом ван Дейком, а потом сохранил мяч под давлением Жоржиньо Вейналдума и нанёс превосходный дальний удар.



Нельзя сказать, что «Ливерпуль» действовал беззубо в атаке. Были и штанга, и перекладина, и другие опасные моменты у ворот хозяев. Но «Црвена Звезда», за которую сыграли Милан Родич, Горан Чаушич и Бранко Йовичич, выстояла.

Группа D

У «Локомотива» остался один конкурент в группе – это «Галатасарай». Турецкая команда проиграла в Гельзенкирхене, так что её отрыв от «железнодорожников» в четыре очка сохранился. Правда, Фатих Терим ещё может помечтать о плей-офф ЛЧ, а вот Юрий Сёмин будет думать в последних матчах о Лиге Европы.



«Шальке» превзошёл «Галатасарай» по игре и острым моментам, так что тут всё справедливо. Ранний гол Гвидо Бургшталлера – следствие ошибки голкипера Фернандо Муслеры, который выскочил на перехват мяча, но выкатился с ним за пределы штрафной. Отпущенный уругвайцем мяч австриец отправил в пустые ворота. Потом Себастьян Руди попал в штангу, а Марк Ут завершил быструю атаку, организованную за счёт отбора на чужой половине поля. «Галатасарай» в Германии не почувствовал себя как дома, несмотря на поддержку местной турецкой диаспоры.