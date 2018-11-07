Ад, в который попали «Монако» и Головин. Ужасы продолжаются

Клуб валится по всем фронтам. И дело не только в плачевных спортивных результатах.

Еще недавно мы воспринимали «Монако» как благополучный клуб с грамотным руководством, сильным тренером, молодыми прогрессирующими игроками, крутой философией и светлым будущим. Мы со спокойной душой провожали в княжество нашего самого талантливого футболиста и были уверены, что для него это – отличный вариант для движения вверх. Но прошли какие-то месяцы, и уже хочется громко прокричать: «Беги оттуда, Саша! Беги!».

Ещё раз вспомним все круги ада, через которые прошёл «Монако» в текущем сезоне.

15 матчей без побед во всех турнирах

В новый сезон монегаски вступили на фоне разгромного поражения от «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции – 0:4, и эта неудача стала словно предвестником мрачного будущего. Пусть в первом туре «Монако» выиграл у «Нанта» (3:1), но та победа, датируемая 11 августа, так и остаётся единственной что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. С тех пор – пять ничьих и 10 поражений в двух турнирах с общей разницей мячей 11-27.

Головину плохо без ЦСКА. «Монако» на самом дне Монегасков не спасает даже судейская ошибка в их пользу.

19-е место в чемпионате

Само собой, со столь плачевными результатами рассуждать можно лишь о борьбе за выживание. Заголовки «Так ведь и вылететь можно!» в СМИ сначала воспринимались как гиперболические литературные приёмы для большей звонкости материалов, сейчас же они полностью отражают суть происходящего. «Монако» с семью очками на 19-м, предпоследнем месте. У соседей снизу – «Генгама» — столько же, но чуть хуже разница мячей.

Последнее место в Лиге чемпионов

Из борьбы за плей-офф «Монако» фактически выбыл после двух первых туров. Но была надежда хотя бы на весеннюю стадию Лиги Европы, ведь в конкурентах не самый грозный «Брюгге». Но сначала команда Головина сыграла 1:1 в гостях, а вчера умудрилась сгореть 0:4 дома. С одним очком она теперь на самом дне, а вылезти оттуда уже почти невозможно.

Увольнение главного тренера

«Монако» валился, но казалось, что руководство не станет делать резких движений и сохранит главного тренера Леонарду Жардима, сделавшего для клуба много хорошего. Увы. 11 октября португалец был отправлен в отставку. Вряд ли конкретно для Головина это очень плохое событие. Да, Жардим верил в него и был заинтересован в трансфере, но уровень Александра должен позволить ему играть при любом тренере. Другое дело, что у легенды Тьерри Анри дела идут ничуть не лучше – три поражения и две ничьих в пяти матчах. Интересно, сколько продержится он.

«Монако» уволил тренера, который приглашал Головина. Но дело не в тренере Жардим не справился. Никто бы не справился в такой ситуации.

11 травмированных

Кто-то, возможно, не знает, но у «Монако» один из сильнейших в чемпионате Франции состав. Он третий по стоимости (296 миллионов евро) по версии портала transfermarkt после «ПСЖ» (867,7) и «Лиона» (373,4). Но всё это – виртуальность. Реальность же такова, что клуб из княжества весь сезон страдает от травм. Это касается и Головина, сначала пропустившего старт чемпионата из-за повреждения голеностопа, а теперь выбывшего на две недели из-за проблем с лодыжкой. Также «Монако» не мог в разное время рассчитывать на основного крайнего защитника Сидибе (вернулся ближе к сентябрю), Рони Лопеша (наоборот, выбыл в сентябре и по-прежнему не играет), Йоветича (пропустил весь сентябрь, вылечился, но опять выбыл в домашнем матче с «Брюгге»). Во вторник выбыл еще и ведущий центральный защитник Глик, и в лазарете на сегодня значатся 11 (!) человек: Субашич, Траоре, Раджи, Головин, Рони Лопеш, Пеллегри, Н’Дорам, Аолу, Геббельс, Глик.

Тьерри Анри — новый тренер «Монако». Теперь с ним поработает Головин Француз не стал начинать с низов.

Возможные проблемы с финансовым fair-play

В понедельник зарубежные издания со ссылкой на Football Leaks сообщили, что владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев вкладывал крупные суммы в клуб в обход правил финансового фэйр-плей, введенных УЕФА. По данным источника, для этого был подписан контракт с маркетинговым агентством, глава которого пообещал «Монако» суммарную выплату в € 1,4 млрд за 10 лет. При этом Рыболовлеву пришлось задействовать офшоры в Гонконге и на Виргинских островах, а условия сделки с компанией были скрыты от УЕФА во избежание обвинений в нарушении финансовых правил.

Клуб опроверг обвинения через официальный сайт, а УЕФА пока никак не прокомментировал информацию. Но не исключено, что история получит продолжение.

Рыболовлев – под стражей

Во вторник утром, в день матча с «Брюгге», владелец «Монако» был помещён под стражу. Арест связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Адвокаты бизнесмена потребовали соблюдать презумпцию невиновности их клиента. Подробнее об этой истории вы можете прочитать здесь.

Российский владелец «Монако» задержан перед матчем ЛЧ. За что? В самом матче Головин не играл из-за травмы, а «Монако» проиграло дома «Брюгге» 0:4.

Впереди – матч с «ПСЖ»

В воскресенье монегаскам предстоит встретиться с лидером чемпионата Франции, который одержал 12 побед в 12 турах, забил 41 матч и пропустил всего семь. Есть подозрение, что эта игра станет для «Монако» очередным кругом ада. Но Головин, к счастью или к сожалению, с парижским суперклубом не сыграет.