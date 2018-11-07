Провал «Локомотива» в Лиге чемпионов был неизбежен. И необходим

Общая версия происходящего с «Локомотивом» в Лиге чемпионов – команде просто не везёт. Создают моменты, играют не хуже соперников, но не получается забить своё. А у соперника залетает.



Так вот – ничего общего с реальностью это не имеет. «Не везёт» – это как у «Наполи» в матче с «ПСЖ», который игрался одновременно со встречей в Порту. Неаполитанцы пёрли вперёд, создавали моменты, заставляли Буффона потеть, пыхтеть и краснеть. А потом заработали пенальти и реализовали его.

«Железнодорожники» в Порту выходили вдвоём на одинокого Касильяса, который вылетал из ворот на 25 метров. Но вместо уверенного заброса за шиворот Икеру игроки устраивают бесполезную в данном случае перепасовку. И это не от желания помочь забить партнёру – больше похоже на нежелание брать на себя ответственность за момент. Нельзя говорить про везение, когда твой форвард в чужой вратарской после прострела бьёт по мячу так, будто дело происходит в FIFA19 и кто-то за геймпадом плохо реализовал функцию суперудара.

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Что мы запомним про четыре прошедших матча «Локомотива» в Лиге чемпионов? Стамбул – 15 минут активного футбола. Глупый фол, с которого пропустили победный штрафной, идиотская ошибка защиты в конце, после которой пропустили гол. «Шальке» дома. Идеальный первый тайм, в котором нужно было уничтожать соперника, но ноль голов. И пропущенный гол в концовке. Домашний матч с «Порту»: тьма моментов, которые не удалось реализовать, незабитый пенальти. Но идиотский пенальти в свои ворота, абсолютно ненужное удаление Кверквелии. Ответная в Португалии вчера: косяк Гилерме с выносом, ошибка Фернандеша и Денисова перед вторым мячом «Порту». Слишком много всего, чтобы валить на удачу. Всё это не о невезении, а о нервах, страхах и отсутствии нужного уровня уверенности в себе.



Даже по этому перечислению видно, как много проблем «Локомотив» создал сам себе. Неоправданные фолы, ошибки, карточки лишили команду очков. Бесполезно пытаться определить, стыдно ли за выступление клуба в Лиге чемпионов. Вроде и не стеснялись, шли вперёд, но пропускали пачками и получили грустную статистику. Но о том, что будет примерно так, было понятно ещё за полгода до старта в Лиге чемпионов. В те два матча с «Атлетико», когда команда Диего Симеоне на классе без проблем реализовывала все моменты, что имела. А «Локо» пытался чем-то соперника удивить.

Сложно придумать менее сложную по именам группу, чем у «Локомотива», но проблем было не счесть. Потому что это еврокубки, и здесь осознание себя в турнире решает всё. Да, можно унизить всех на безумной выдержке или неожиданной тактике. Но для этого у «Локо» как минимум не было ресурсов. В первую очередь из-за травм.

Нельзя купить чемпиона мира и победителя Лиги Европы и на этом повысить общий класс. Рядом с ними будут играть парни, у которых опыта еврокубков практически нет. Возможно, если бы вместо гимна Лиги чемпионов перед матчами врубали марш Блантера, «Локомотив» сейчас набрал по очкам 12/12.

Самый опытный по участию в матчах Лиги чемпионов в этой команде – Сёмин. К нему тоже есть вопросы по кадровым решениям, но основные недостатки своей команды главный тренер признаёт. Игроки не понимают, что здесь нужно казнить соперника за любой просчёт. И не позволять казнить себя. Но при этом нельзя нервничать и пытаться сделать больше, чем ты можешь.

В португальском матче было несколько показательных моментов. И вынос Гилерме, и завершение атак. Но во втором тайме у «Локо» была по движению практически барселонская атака, когда Алексей Миранчук утащил мяч в центр, а слева за спину защитникам забегал партнёр. В «Барселоне» такие моменты создают осознанно, чтобы швырнуть мяч на ускорившегося Альбу, что на 80% означает прострел и гол. У «Локомотива» это движение явно случилось неосознанно и закончилось передачей Миранчука другому футболисту, к тому же неточной.

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Не получалось быть не только «Барселоной» – даже до уровня «Порту» в мелочах московский клуб недотягивал. Если пересмотреть голы португальцев, то только первый можно назвать лёгким, и то лишь в стадии завершающего удара. Просто пересмотрите, как футболисты «Порту» реализовывали все ошибки соперника. В этом и есть Лига чемпионов. Разочаровывает, что еврокубковый опыт так тяжело даётся «Локомотиву». Но другого пути, кажется, не было.