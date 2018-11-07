Одним ходом Спаллетти изменил характер игры «Интера» с «Барсой»

От этой игры многого ожидали. Главным вопросом был: сможет ли наконец Лео Месси принять участие в матче? Исходя из своего понимания футбола и личного знакомства с аргентинской звездой, предполагал, что он отправится в Милан вместе с командой, чтобы вернуться в динамику группы и продолжить концентрироваться на целях «Барселоны», но на поле не выйдет. Это казалось логичным. Само по себе присутствие поблизости лучшего игрока в истории придаёт уверенность, спокойствие всему коллективу.

На позиции Месси матч начал Дембеле, который, на мой вкус, привносит в игру большую глубину и скорость, чем позитивно влияет на игру. Защите «Интера» пришлось быть максимально внимательной к проникновениям молодого француза на открытое пространство. Манёвры Дембеле способствовали освобождению коридоров для Коутиньо, тогда как Артур, Ракитич и Бускетс занимались генерированием игры в центре поля. Сержи Роберто, Пике, Ленгле и Жорди Альба вместе с вратарём Тер Штегеном составляли защитную линию «Барсы».

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Перед «Интером» стояла крайне сложная задача – противодействовать потенциалу игры сине-гранатовых. В первом тайме «Барселона» имела преимущество во владении мячом и достаточно моментов для взятия ворот. Но после перерыва, после замены Найнгголана на Борху Валеро, «Интер» стал владеть мячом чаще и заиграл более остро, чем в первые 45 минут.



На первый взгляд, Борха занял ту же позицию, на которой ранее действовал бельгиец, но по своим характеристикам это разные исполнители. Продуктивная совместная деятельность Валеро с Икарди спровоцировала несколько опасных атак миланского клуба. Благодаря этому игра приняла более открытый характер, и «Барса» получила больше необходимого ей пространства в обороне хозяев.

Мастерский проход Коутиньо (с каждым днём бразилец всё лучше адаптируется к барселонскому футболу и преодолевает сопротивление противника) привёл к голу только вышедшего на газон Малкома. «Барса» вышла вперёд, но «Интер» сохранял надежду и сумел-таки сравнять счёт благодаря своему лучшему игроку. Икарди сработал как классическая девятка из прошлого: отвоевал пространство, подобрал отскок и добил мяч в сетку, установив окончательный результат.

Пожалуй, главный вывод вечера я бы сформулировал так: «Барселона» доказала, что располагает сегодня очень сбалансированным составом. Нет лучшего игрока мира? О’кей, лидерские полномочия на себя возьмут другие – например Коутиньо или Суарес. В Италии они не забивали, но сыграли максимально полезно – старательно, инициативно, остро. При потере «Барсой» мяча оба моментально оказывали давление на соперника и способствовали восстановлению контроля.

И ещё один нюанс: вышедшие на замену футболисты (Видаль, Малком) не снизили суммарный уровень игры. Наоборот, добавили ей солидности и в конечном итоге усилили. Это значит, что у тренера есть ещё один рычаг управления игрой, необходимый инструментарий для изменения ситуации на поле.



В свою очередь «Интер» продемонстрировал высокий уровень командных взаимодействий и сделал серьёзную заявку на выход в следующий раунд Лиги чемпионов, где давно не был. Добрых слов заслуживает организация игры команды Спаллетти, и не только в обороне. Налицо стремление тренера добиваться своих целей через контроль мяча. Просто сделать это, когда у тебя в соперниках могущественная «Барса», особенно сложно. До конца группового этапа ещё два тура, а она уже в плей-офф.

• Жорди Гратакос — главный тренер Академии «Барселоны» в России, обладатель лицензии UEFA Pro.