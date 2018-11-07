«Пусть меня уничтожат — это стоит денег, которые мне платят». Рианчо продолжает

Перед матчем Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» и.о.главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо выступил перед журналистами. Испанец снова был в ударе.

— В прошлый раз вы сказали, что каждый раз после дождя выходит солнце. Есть надежда, что завтра мы увидим это солнце, а также яркую солнечную игру «Спартака»?

— Надеюсь, что да! В день, когда не выходит солнце, тяжело всем. И это не только футбола касается. И да, несмотря на мою метафору, завтра нам предстоит сложная игра. У «Спартака» ещё есть шансы на выход из группы, а для этого нужно обязательно побеждать.

— Покажет ли «Спартак» какой-то новый футбол?

— Надеюсь, что наша игра будет лучше. По крайней мере по результату. Когда проводишь по три матча в неделю, самая важная задача для тренера — восстанавливать футболистов. Работа прежде всего носит психологический характер с небольшими тактическими вкраплениями.

Безусловно, игра будет другой по сравнению с «Айброкс», в Шотландии мы действовали больше вторым номером. На первых минутах тогда по возможности должны были удержать нулевой счёт, а в конце постараться переломить ход матча. Завтра же мы играем дома, будем действовать первым номером и, естественно, много атаковать.

Тренер «Спартака» — идиот? Борьба и приговор Раулю Рианчо.

— А трудностей предвидится больше? Учитывая протесты фанатов и изменившееся с их стороны отношение к команде.

— Я работник клуба, получаю здесь зарплату. Моя прямая обязанность – максимально оградить игроков от этих внешних раздражительных факторов. Стараюсь в таких ситуациях принимать удар и критику на себя, потому что именно ребята выходят на поле и должны максимально настраиваться на футбол. Играть в такой атмосфере, безусловно, непросто, но мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать болельщиков. Хотя футболисты могут показывать свои лучшие качества только тогда, когда они чувствуют себя спокойно и счастливо, а не находятся под таким давлением.

— Не хотите провести какое-нибудь неспортивное мероприятие для них, чтобы разгрузить психологически? Многие тренеры так делают.

— Знаете, однажды в Испанию приехал бразильский футболист, и он постоянно развлекался, всегда жил в режиме праздника. Когда его спросили, почему так себя ведёт, он ответил: «Потому что футбол – это состояние души!». Я, безусловно, тоже хотел бы куда-нибудь съездить или сходить с командой, но на данный момент наш график этого не позволяет. Самолёт, отель, стадион, обратная дорога. Вот и всё. Всё, что мы можем сейчас сделать, — не загружать игроков тактическими упражнениями. Помимо этого, всегда говорим, что нужно отдавать на поле все силы и играть от сердца.

Если бы у нас был двухнедельный перерыв, можно было устроить сбор и поехать, допустим, в Марбелью, там сходить куда-нибудь и поужинать. А так, вчера мы, например, играли в теннисбол.

Рианчо — болельщикам: зачем вы хотите уничтожить клуб с 96-летней историей? Очередная огненная пресс-конференция испанского тренера. Перед прочтением сделайте глубокий вдох.

— Вы говорите, что стараетесь взять удар на себя. Как думаете, команде это помогает, она чувствует? Знаете уже, какие вам прозвища дали болельщики после ваших пламенных пресс-конференций? Альф, таксист… Как к этому относитесь?

— Насчёт прозвищ – мне это вообще неинтересно. Не интересуюсь. А касаемо первого пункта, я работник «Спартака», мне платят деньги. Хорошие деньги, признаюсь. И поэтому я должен оградить футболистов от критики в их адрес. Если бы хотя бы чуточку удаётся, я счастлив.

Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят. Я принадлежу этому клубу. Хочу, чтобы он побеждал. И до последнего дня буду биться за этот клуб.

— С чем связана масштабная ротация? Почему каждый матч выходят по 6-7 новых игроков? Не считаете, что это мешает команде сыгрываться?

— Очень хороший вопрос! Встречный вопрос вам: если бы мы, играя с «Рубином», не сделали семь замен и не пропустили бы гол на последних секундах, вы бы меня посчитали гением, да? А потом мы снова сделали семь замен – и выиграли кубковый матч с «Анжи». А затем нам не повезло с «Уралом». Действительно не повезло! Да, мы проиграли, но вы видели статистику? Видели, сколько у нас было ударов, ударов в створ, подходов? Согласно InStat, всего этого у нас было больше! Но мы проиграли. Это футбол. При этом не могу сказать, что был полностью доволен игрой команды. Знаю, что она может лучше и способна на большее.

Вы меня спрашиваете по поводу замен. Сделал бы я их снова в следующих играх? Да, сделал бы! А по поводу завтрашнего состава, вам я его не скажу, уж извините. Скажу только футболистам! Но вам он понравится, обещаю. Более того, я никогда не держу в секрете стартовый состав до последних минут, футболистам объявляю его утром, чтобы они могли позвонить женам, семьям, родителям, родственникам и сказать: «Я сегодня играю!». Но журналистам я ничего не скажу.

Футбол Рианчо уныл и ужасен. Испанца нельзя оставлять в «Спартаке» Красно-белые потерпели четвёртое подряд домашнее поражение в чемпионате. На этот раз в матче с «Уралом».

— Известно ли вам, что некоторые футболисты «Спартака» – Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко и Денис Глушаков – учатся на тренеров? Подходят ли они к вам за советом?

— Да, я говорю с ними о футболе. Но что должен делать человек, который хочет стать хорошим тренером? Ответ простой: быть справедливым. Справедливым! И верным. Это два основных качества. А про всё остальное – техника, тактика, психология – можно прочитать в книжках. Быть же справедливым с командой – самое сложное. Всегда даю этот совет ребятам, включая Глушакова, Комбарова, Ещенко и всех ребят, которые учатся на тренера. Надеюсь, что даже когда я уйду из команды, они скажут: Рауль с нами был справедлив, честен и искренен. Вот рядом со мной сидит Мельгарехо, спросите его, так ли это. Никогда не формирую стартовый состав, основываясь на именах. Неважно, как его зовут, сколько ему лет и как много титулов он выиграл. Смотрю, как он работает и как себя ведёт. Возможно, я ошибусь, и не один раз, а много, но такова жизнь.