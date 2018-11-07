Бразильского футболиста убили, а еще отрезали пенис. Всё из-за ревности

В Бразилии регулярно случаются дикие истории с футболистами, однако последняя стала шоком даже по местным меркам.



В городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс обнаружили тело 24-летнего футболиста Даниэла Фрейтаса. Он выступал в аренде в «Сан-Бенту» (Серия B), а права на него принадлежали «Сан-Паулу» (Серия А). Труп в кустах обнаружил местный житель, который увидел на дороге кровь и последовал по следам.

Дело вызвало большой резонанс из-за особой жестокости. Перед смертью футболисту отрезали пенис. Зафиксированы многочисленные травмы шеи, в том числе порезы. Тело было почти обезглавлено. Это случилось 27 октября. В тот же день полиция начала расследование и допросила ближайших родственников жертвы.



«Очевидно, что убийца действовал с огромной злобой», – сказал следователь Амадеу Тревисан. Согласно экспертизе футболист в день смерти употреблял алкоголь.

Говорилось, что могут перенести ближайший матч «Сан-Бенту», но этого не произошло. Главный тренер заявил, что игра пройдет в память о погибшем Даниэле. Так совпало, что встретились его две последние команды – «Сан-Бенту» и «Понте Прета» (в обоих клубах погибший находился в аренде). Эти команды сыграли 2 ноября. Футболисты вышли на поле в черных повязках на руке, а капитан «Сан-Бенту» держал в руках фотографию скончавшегося партнёра по команде. Перед матчем все игроки расположились на линии центрального круга и почтили память умершего минутой молчания.

Тем временем убийца сам сдался полиции. Им оказался 38-летний бизнесмен Эдисон Бриттес. Он признал свою вину и вместе с полицейскими съездил на то место, куда отвез труп. По его словам, он вернулся с празднования 18-летия дочери, когда футболист насиловал его жену.

Эдисон Бриттес Фото: RPC

– Дверь была закрыта и мне пришлось её выломать. Когда я вошёл в комнату, то Даниэл лежал на моей жене, а она кричала, прося о помощи. Для меня это была не просто жена. Это были все девушки Бразилии. На её месте могла оказаться любая. Например ваша жена, дочь или сестра. Кристина – моя супруга 20 лет. И вопреки слухам журналистов она никогда не была знакома с Даниэлом. Я стянул его с Кристины на пол и начал избивать. Много избивать. Меня пытались остановить, но я не позволил это сделать. Затем я запихнул Даниэла в багажник, где у меня был нож среди прочих инструментов. Я не осознавал, что делаю, – рассказал Эдисон Бриттес.

Однако версия Бриттеса вызвала сомнения у следствия. Один из свидетелей рассказал полиции, что футболиста избивали сразу четверо человек. Так же свидетель сообщил, что его искала семья Бриттесов, чтобы убедить придерживаться их версии.



Затем затем были опубликованы две фотографии.

Фото: Даниэл и Кристина в кровати

Эти кадры Даниэл отправил перед смертью своему другу в WhatsApp, намекая, что переспал с женой Эдисона. На фото видно, что Кристина спит и находится в той же одежде, что и на вечеринке по случаю дня рождения дочери (там присутствовал и Даниэл). Кроме того, в социальных сетях сохранились фото Даниэла с женой и дочерью Эдисона. Это противоречило их утверждениям, что они не были знакомы.

Фото: Семья Бриттес втроём

По словам детектива, жена и дочь Эдисона взяты под стражу на 30 дней из-за давления на свидетелей. Суд разберёт не только убийство, но и лжесвидетельства со стороны всех трех членов семьи. Кроме того, арестованы ещё три человека, которые подозреваются в избиении и убийстве Даниэла.

Следствие утверждает, что никакого изнасилования не было, как и вообще секса. Футболист был слишком пьян для этого, судя по количеству алкоголя в крови. По словам Кристины Бриттес, придя в тот вечер домой, она «проснулась от того, что Даниэл трётся об неё голым пенисом».