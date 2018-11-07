Фанаты «Спартака» выступили с заявлением. Вот чего они хотят

Где выступили фанаты «Спартака» и в чём суть заявления?

Заявление фанатов красно-белых появилось на сайте Supportersnews.ru.



«Предпочитая делать, а не говорить, в этот раз мы вынуждены отступить от этого правила, в связи со слухами и сплетнями в отношении нашей позиции по вопросу происходящего в команде, около неё и на стадионе… Наша позиция была выработана основываясь на информации, собранной после многочисленных встреч со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с руководством клуба и игроками команды», – отмечается в тексте.

«Пусть меня уничтожат — это стоит денег, которые мне платят». Рианчо продолжает Вы удивитесь, но главный тренер «Спартака» дал ещё одну весёлую пресс-конференцию.

Фанаты сообщают, что донесли до руководства «Спартака» своё мнение по нескольким вопросам:



1) абсолютное несоответствие избранной формы прощания с Массимо Каррерой относительно вклада, который он сделал в команду; 2) необходимость кардинальных изменений в сфере информационной политики клуба; 3) требования, предъявляемые болельщиками, к морально-этическим качествам футболистов, которые рассматриваются в качестве будущих игроков или являются действующими игроками команды; 4) необходимость изменения билетной программы клуба.

Кто подписался под заявлением?

Под заявлением подписались несколько фанатских групп «Спартака»: Секта (Школа, Авангард, The Aliens, Lucky Punchers, МШ, Kindergarten, Дружина, Восход, Спарта, Запрещённые, Incognito Team, КБ регионы), Boxers Team, West End, Supporters Group (Supporters Overhead, NTG, Furious Ultras, Creative Group, Sector, South Crew, СДЮШОР, ИГ Спартаковцы).

Тем не менее фанаты приняли решение продолжать поддержку команды:

«В результате мы приняли решение, что в настоящий, тяжёлый момент времени для «Спартака», будет правильным продолжать поддерживать команду на стадионе, для того, чтобы объединив усилия, как можно быстрее преодолеть чёрную полосу, в которую попал наш клуб, – говорится в заявлении. – При этом мы оставляем за собой право на изменение нашей позиции, если нам не будут видны положительные сдвиги в трансферной, информационной и билетной политике, декларируемые руководством клуба по итогам встречи. Никому не навязывая свою позицию, и не заставляя идти за нами, мы оставляем за собой право следовать собственным курсом».

Какова ситуация с главным тренером команды?

Судя по всему, ближайшие два матча с «Глазго Рейнджерс» в Лиге Европы и с «Уфой» в Премьер-Лиге станут последними в команде для исполняющего обязанности главного тренера испанца Рауля Рианчо. После перерыва на матчи сборных «Спартак» возглавит нынешний наставник «Арсенала» Олег Кононов. По информации, имеющейся у «Чемпионата», уже существует договорённость по поводу переезда Кононова и его штаба из Тулы в Москву.