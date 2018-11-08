Чем доволен Гончаренко и недоволен Ди Франческо

Согласно общепринятому футбольному этикету, первым в конференц-зал «Лужников» пришёл тренер гостей. Несмотря на победу «Ромы», Эусебио Ди Франческо был не вполне доволен игрой своей команды.

Промашка Акинфеева, травма Марио, удаление Магнуссона — всё против ЦСКА! Слишком много бед свалилось на «армейцев» одновременно. Итог — ещё одно поражение от «Ромы».

— Почему вы злились при победном счёте? Игроки не понимали ваши требования?

— Нет, они всё понимали. Но такие матчи, когда ведёшь в счёте и имеешь численное преимущество, нужно «закрывать» раньше. Мы помним, что ЦСКА выиграл у «Реала». Это молодая, быстрая команда. Я недоволен тем, что игроки немного расслабились вместо того, чтобы продолжать доминировать. Я в каждом матче прошу от них максимальной концентрации.



— С чем была связана замена Клюйверта?

— Он был не полностью готов после травмы.

— Вы никогда не бываете полностью довольны игрой. Первое место в группе – хорошая мотивация на два заключительных тура?

— Я был недоволен, потому что нужно было забивать третий гол и играть более стабильно. В прошлой Лиге чемпионов мы дошли до полуфинала. Но чтобы хотя бы повторить этот результат, нужно более уверенно побеждать. Это то, что я хочу улучшить.



— Какие изменения вы отметили у ЦСКА по сравнению с прошлой игрой и какой эпизод стал ключевым сегодня?

— Сегодня мы играли в Москве, в другом климате, в иных условиях. При сумасшедшей поддержке болельщиков ЦСКА показал себя с лучшей стороны. Нам помогли быстрый гол и удаление, но и тому, и другому способствовали наши активные действия в атаке.

У Виктора Гончаренко серьёзных претензий к подопечным, наоборот, не возникло. Странно спрашивать с молодой, заново строящейся команды так же строго, как с недавнего полуфиналиста ЛЧ.



— Многое сегодня было против нас — и травма Марио, и удаление, и быстро пропущенный мяч, — констатировал главный тренер ЦСКА. — Моментами мы в игру возвращались, моментами контролировали, моментами играли в обороне авантюрно. Но такие матчи полезны для нас в плане продвижения. «Рома» — хорошая команда, они классно действуют в атаке и обороне, у них отработаны стандартные положения. Мы играли самоотверженно, многие пробовали себя преодолеть, изменить ситуацию. За это команде спасибо. И нельзя не отметить стадион, атмосфера сегодня снова была прекрасной.

— Что с Марио?

— Сейчас он проходит обследование. По информации, которая есть, это может быть и перелом скулы, и перелом носа, и всё вместе.



— Сегодня Обляков несколько моментов создал. Как оцените его игру?

— У нас все игроки группы атаки очень стараются, многие вещи схватывают на лету. Если сегодня чуть ниже своего уровня сыграл Влашич, то Родриго и Обляков, наоборот, были в порядке. И вообще сегодня тот случай, когда никто откровенно не выпадал из игры.



— Прокомментируете судейство?

— Судейство и без меня есть кому оценивать.



— И всё-таки. Эпизод со вторым голом – офсайд? – Развил тему итальянский коллега.

— Тренеру неправильно оценивать судейство. А тут ещё и сложный эпизод. Зафиксируй судья офсайд – был бы прав. Не зафиксируй – тоже. Рефери принял такое решение – к сожалению, оно против нас.



— Замена Сигурдссона на Чернова планировалась до пропущенного мяча и не потеряла ли она актуальность после второго гола «Ромы»?

— Да, Сигурдссон остро играл. С уходом нападающего острота у ворот «Ромы» снизилась. Но и у наших ворот было жарко. Чернов сбил пламя. Плюс при игре в меньшинстве надо делать выбор в пользу атаки либо обороны. Нам надо было думать и о том, как обезопасить свои ворота.

— Чуть больше месяца назад вы, сидя на этом месте, говорили, что волнуетесь за команду после победы над «Реалом». Нынешняя неудачная серия – это то, что вы тогда имели в виду?

— Доля правды в этом есть. Когда ты обыгрываешь такой клуб, как «Реал», то эмоционально сильно взлетаешь и можешь так же сильно упасть. Эмоциональная усталость идёт на первом месте, но есть ещё и физическая.



— Уточните по Васину: он в ближайшее время вернётся в строй?

— Думаю, Васина в официальных матчах мы сможем увидеть в лучшем случае в феврале.



— Почему?

— У каждого человека свой организм. У Васина он так реагирует на травмы. Если Макаров и Кучаев уже тренируются после аналогичных повреждений, хотя получили их позже, то Васин ещё даже не начинал индивидуально работать.



— На этой неделе вам играть с «Зенитом». Тяжело будет настроить команду на ещё один важный матч?

— Мы не только эмоционально, но и очень энергозатратно играем. Молодой команде так и надо действовать, ничего страшного в этом не вижу. Мы приобретаем опыт. Постараемся восстановиться к воскресенью. «Зениту», например, завтра ещё играть.