«Поражение незаслуженное. Но шансы на выход в плей-офф есть»

Яка Бийол после поражения потерял веру в то, что ЦСКА сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов:



— Сейчас шансы продолжить выступление в ЛЧ не слишком высоки. Но, я думаю, мы очень многое можем сделать в Лиге Европы. Надеюсь, мы продолжим играть в том же духе. Так что, если не сможем добиться чего-то в ЛЧ, у нас точно получится в Лиге Европы. Когда забили, почувствовали, что можем победить. Я надеялся, что сможем забить ещё, но, к сожалению, это сделали они.

Промашка Акинфеева, травма Марио, удаление Магнуссона — всё против ЦСКА! Слишком много бед свалилось на «армейцев» одновременно. Итог — ещё одно поражение от «Ромы».

Арнор Сигурдссон прогнозы на будущее не давал – сказал лишь, что ЦСКА играл лучше, чем в Риме, но для победы не хватило концентрации:



— Результат разочаровывающий, но играли мы хорошо. У нас были моменты как в первом, так и во втором тайме. Сегодня мы играли лучше, чем в Риме: больше владели мячом, создавали моменты. Но иногда мы теряли концентрацию, например, когда они начинали атаковать. У нас молодая команда, мы только набираемся опыта, растём. Это самое важное.

Ильзат Ахметов поддержал исландца и добавил, что команду подкосило удаление Хордура Магнуссона:

— Были непонятные, детские ошибки и потеря концентрации. А так — играли хорошо. Были моменты, которые позволили бы не проиграть этот матч. Быстрый гол на нас никак не повлиял. Мы потом вышли и начали контролировать игру. Были моменты, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме забили, но удаление нас подкосило. Теоретически шансы у нас есть, но надо выигрывать оба матча.

Чем доволен Гончаренко и недоволен Ди Франческо Что говорили в «Лужниках» тренеры ЦСКА и «Ромы».

Про запоминающийся момент с Н'Зонзи и улыбку, Ильзата тоже спросили:



— Я вообще стараюсь от Лиги чемпионов получать максимум удовольствия — от начала и до конца встречи. Когда слышу гимн – заряжаюсь настроением. А если такие моменты эффективны, то почему бы так не делать.

Никола Влашич выглядел очень расстроенным – сказал, что ЦСКА не доволен этой Лигой чемпионов:



— После того, как мы пропустили второй мяч, было тяжело вернуться в игру. Мы могли выиграть, если бы использовали свои моменты, но нам это не удалось. Готовимся к следующей игре. Конечно, не довольны этой Лигой Чемпионов. Мы хотим попасть в плей-офф. У нас осталось две игры, дома и в Испании, и нам нужно выигрывать обе, чтобы на что-то рассчитывать. Мы никогда не сдаёмся и будем пытаться.

Президент Евгений Гинер сказал, что шансы на выход из группы все еще есть:



— Шансы у нас сохраняются. Поражение незаслуженное. Но шансы есть всегда.