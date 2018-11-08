Теперь «Реал» стоит бояться. Солари всё изменил

Чуть больше месяца назад, когда ЦСКА готовился принимать «Реал» в «Лужниках», мадридцы казались очень сложным соперником, но не непобедимым. Можно было рассуждать о шансах, приводить аргументы, предполагать, как с ними играть. Сравните, насколько точным оказалось превью коллеги Михаила Гончарова к тому матчу – даже с учётом того, что ЦСКА несколько раз повезло.

С таким «Реалом» играть можно. Тем более он потерял Бэйла «Королевский клуб» перед матчем с ЦСКА не выглядит смертоносной машиной.

Двумя неделями позднее уже жёстко критикуемый «Реал» приехал на «Камп Ноу», сыграл трусливый первый тайм, самоубийственно смелый второй и был в общем по делу унижен. Прошло совсем немного времени, и «Реал» не удержать. Речь не только о результате последних матчей, но и о визуальном впечатлении, которое производит команда.

Когда Сантьяго Солари только назначили и.о. главного тренера, перед матчем с «Мелильей» его спросили о плане на игру. Солари ответил так: «Показать яйца». «Мелилье» показали четыре раза. Потом в чемпионате «Реал» мучился с «Вальядолидом», мог пропустить, во втором тайме освежил фланги атаки и дожал в последние 10 минут. И вот теперь вынес «Викторию» в Лиге чемпионов. Три матча, три турнира, три победы, 11 голов. «Реал» в порядке?



Если коротко – да. И о причинах позитивных изменений нетрудно догадаться: они почти на поверхности.

Наследие Зидана: каким оно было

На минуту отвлекитесь от последних трёх месяцев и вспомните типичный «Реал» Зинедина Зидана. Это не была команда, которая доминирует 90 минут, показывает фантастический футбол или хотя бы всегда придерживается одной игровой модели. Нет, уникальной команду делало другое качество. «Реал» был фантастически адаптивен, и за счёт этого его было почти невозможно победить.



Попробуйте назвать схему, по которой предпочитал играть Зидан. Не получится: это не была какая-то одна схема, которая служит какой-то одной цели. Всегда была схема, удобная в конкретный отрезок времени. Когда-то 4-3-3 с Бэйлом, Бензема и Криштиану, когда-то 4-4-2 с Васкесом и Асенсио, когда-то 4-3-1-2 с Иско. То же самое с составом: выделить стартовые 11 человек по итогам сезона было трудновато, играли все 20, и каждый в какой-то момент оказывался крайне важен.

Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни Лига чемпионов – только повод об этом сказать.

Тактика вторична. На первом месте смертельная нацеленность на результат. Хватка, которая заставляла в среднем и явно ничейном матче идти вперёд на последних минутах, устраивать навал и вырывать победу. И так почти 10 раз в выигранном чемпионате Испании и несколько раз в плей-офф Лиги чемпионов.



При Лопетеги эта система сломалась. Сильный тактик, он основывал игру на определённых принципах. Строить игру во владение на стандартном испанском модуле 4-3-3 с Иско в главной роли было неплохой идеей, особенно при таких флангах, как Карвахаль и Марсело. Но Лопетеги в паре матчей не повезло, с травмами крайних защитников сильно не повезло (плюс травма Иско), а в главном матче в своей карьере он провалился сам, выбрав ужасный план. Так что поздно говорить о том, как подходили команде его идеи. Его нет, и от его идей ничего не осталось: Солари делает то же самое, что делал Зидан.

Солари копирует Зидана

Я не говорю, что Солари – новый Зидан. От него этого и не требуется. Хватает того, что он вернул принципы, которые были при Зидане. Тактика снова вторична. Сантьяго выпускает хороших футболистов на их любимые позиции, следит, чтобы не было явного дисбаланса в центре поля (Каземиро снова стал ключевым элементом) и рассчитывает, что индивидуальных качеств игроков хватит против большинства соперников. Он прав: пока хватает.

Вот пара примеров, как «Реал» в матче с «Викторией» перекликается с командой прошлого сезона. Первый – ротация. Куртуа, Себальос и Васкес, которые отсутствовали в прошлом матче, вышли с первых минут. Убрать Модрича и Асенсио – значит тизменить схему, отсюда второе сходство – Солари легко отказался от 4-3-3. Себальос играл выше Крооса и Каземиро и постоянно открывался под передачи Крооса. Он постоянно сваливался на левый фланг, там же оказывались Бэйл, Бензема и Регилон: перегруз позволял создать пространство для рывков Васкеса и Одриосолы. Третий пример – навесы как основной способ доставки мяча в штрафную. Мощное оружие при Зидане, как оказалось, эффективно не только, когда в составе есть Криштиану Роналду. «Реал» сделал 29 подач, из которых пять закончились ударами, одна голом, а ещё одна стала предголевой (Бэйл головой скинул на Бензема).

Всё это было типично для команды при Зидане, потом несвойственно при Лопетеги, а теперь вернулось.

К «Реалу» вернулась уверенность

Счёт 4:0, позади час игры, в ней всё ясно. Но Одриосола так увлёкся дриблингом в чужой штрафной, что на пути к воротам срубил двух игроков «Виктории» за две секунды. Кроос пижонит и красиво забивает пятый гол. И даже гол Рамоса вписывается: в концовке «Реал» несётся вперёд.

Загнанный в тактические рамки, сомневающийся «Реал» действовал шаблонно и постоянно упускал даже явные голевые моменты. Уверенный в себе и расслабленный «Реал» играет нагло и забивает всё, что создаёт. Такие вещи не объяснить тактикой. Но можно попробовать объяснить кадровыми перестановками.



Назначение Солари – не единственная, а возможно, и не главная перестановка в «Реале». Одновременно на свой пост вернулся помощник Зидана, который внёс огромный вклад в победы последних лет. Тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Насколько он важен? Настолько, что Марсело посвящает ему голы, Карвахаль хвалит его в интервью, а король Испании ищет его, чтобы пожать руку, когда поздравляет «Реал» с победой в Лиге чемпионов.

«Реал» уже выбрал правильного тренера. Вы его не знаете В Испании его называют сержантом.

Пинтус потерял должность с приходом Хулена Лопетеги, и вот теперь он вернулся. Его профессиональные качества достаточно высоки, чтобы он работал в «Ювентусе», «Реале» и нескольких других европейских клубах, но важнее не это. Важнее всего то, что его обожают в раздевалке «Реала». Ценность хороших отношений в раздевалке и так всем ясна, но про неё очень своевременно напомнил Серхио Рамос. Он проводил Лопетеги словами о том, что тактика не так важна, как отношения в коллективе. Это был мощный (и не самый красивый) пинок от капитана, если только Серхио не имел в виду что-то внутрикомандное, о чём мы не знаем. В любом случае звучит кстати к нынешней ситуации в «Реале». Клуб стал напоминать себя последних лет. Этого может не хватить для борьбы за титул с «Барселоной», но для быстрого рывка с девятого места в турнирной таблице к более привычному должно хватить.



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