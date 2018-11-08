10 вещей с ЦСКА – «Рома», которые не показали по ТВ

Драка на трибуне, ошибка табло и фантастический дед, которого на руках притащили в «Лужники».

1. Опасения, что «Лужники» в этом цикле ЛЧ будут полными только на матче ЦСКА с «Реалом», оказались напрасными. Вчера на трибунах был почти аншлаг. Лишь в некоторых местах виднелись пробелы.

Фото: «Чемпионат»

Это был редкий случай, когда диктор стадиона не объявил посещаемость матча. На глаз: около 65 тыс. зрителей при вместимости арены в 71 тыс. Причём некоторые болельщики приехали к стадиону, даже не имея билетов. А кое-кто вообще надеялся получить их бесплатно и мёрз при нулевой температуре, рассчитывая на чудо.

Фото: «Чемпионат»

2. Матчевые шарфы продавались у стадиона в киосках по 600 и 700 рублей, но были распроданы за час до начала встречи. Очевидно, их тираж стоило сделать побольше. Выглядели они так:

Фото: «Чемпионат»

3. Одна из болельщиц пришла на стадион в кроссовках с подсветкой в цветах ЦСКА – красный и синий. Матч проходил вечером, и обувь была заметна издалека. Родители девочки рассказали, что купили кроссовки в «Детском мире», как раз планируя поход на игры «армейцев».

Фото: «Чемпионат»

4. Как и анонсировал ЦСКА, болельщикам для согрева предлагали бесплатный чай и безалкогольный глинтвейн. Пункты выдачи работали с 18:00, и за два часа глинтвейн был выпит. В общей сложности организаторы привезли более 1 тыс. литров, и зрители готовы были отстоять длинные очереди ради бесплатного напитка.

Фото: «Чемпионат»

5. Матч ЦСКА – «Рома» посетил 78-летний болельщик ЦСКА Александр Алтухов. Он следит за командой с 1945 года, но уже 40 лет не присутствовал на матчах. Ему тяжело ходить по ступенькам, поэтому с первого на шестой этаж деда поднимали на руках четыре фаната ЦСКА и полицейский. Лишь на обратном пути ему подсказали, что можно воспользоваться лифтом. По словам ветерана, стюарды долгое время утверждали, что лифта на шестой этаж на стадионе не существует.

6. На четвёртой минуте защитник «Ромы» Манолас послал мяч в ворота Акинфеева. На табло по ошибке указали: ЦСКА 1:0 Рома. Вскоре гол всё-таки вернули гостям. Кстати, то же самое случилось и в трансляции матча.

7. Между ультрас «Ромы» и ЦСКА отношения сейчас далеки от дружеских, в том числе из-за столкновений в Риме две недели назад. На вчерашнем матче фанатский сектор москвичей четыре раза скандировал Roma – merda («Рома» – дерьмо – в переводе с итальянского). Баннер с такими же словами появился на трибуне D. Там же сожгли шарф «Ромы».

Фото: «Чемпионат»

8. Не обошлось и без стычек на стадионе. Одну из них зафиксировал фотокорреспондент «Чемпионата» Дмитрий Голубович.

Фото: «Чемпионат»

9. По просьбе корреспондента «Чемпионата» Даниила Бороздина итальянские фанаты зачитали имена футболистов ЦСКА. Пожалуй, ничьё имя не исковеркали больше, чем Фёдора Чалова. Хотя другим тоже досталось.

10. В новейшей истории «Лужников» не раз были большие проблемы с тем, сколько времени фанатов держат на трибуне после матча. На этот раз болельщиков отпустили оперативно – потребовалось менее 10 минут. Уже к 22:55 все разошлись. Исключением, как обычно, стал гостевой сектор. Итальянцам пришлось мёрзнуть ещё 20 минут. Тоже, кстати, не так много по российским меркам.