План у ЦСКА был хороший. Вот почему он не сработал

Гончаренко исправил старые проблемы. Появились новые

Гончаренко не стал мудрить со схемами и выбрал хорошо знакомую 3-5-2. Во избежание разрывов между линиями тренер ЦСКА применил жёсткие персональные ориентировки при высоком прессинге: Чалов и Сигурдссон играли по центральным защитникам «Ромы», Фернандес (и заменивший его на 12-й минуте Щенников) с Обляковым – по крайним защитникам, Влашич и Ахметов – по центральным полузащитникам, Бийол по Пеллегрини, а центральные защитники выдвигались за крайними нападающими даже на чужую половину поля.

Но персональные ориентировки чреваты тем, что из-за индивидуальных недоработок страдает вся команда. Так, например, Влашич уже на третьей минуте забыл про Н'Зонзи и дал пройти передаче на него, из-за чего «Рома» легко вышла из-под прессинга.

На скриншоте хорошо видна не только недоработка Влашича, но и высокий персонально-ориентированный прессинг ЦСКА, в том числе и поднявшегося за Клюйвертом Набабкина.

Когда ЦСКА садился на свою треть и выключал прессинг, персональные ориентировки тоже уходили; но, обороняясь глубоко, «армейцы» сохраняли компактность – римляне не могли воспользоваться разрывами между линиями и зонами в полуфлангах, как в первом матче: их не было.



Как правило, ЦСКА просто закрывал «Рому» на фланге. Итог – за первый тайм московского матча команда Ди Франческо сделала гораздо меньше касаний в опорной зоне красно-синих, чем в первом тайме в Риме. В целом «армейцы» выиграли тайм по ударам (7-6 и всего 2 удара с игры у «Ромы» против 5 у ЦСКА).

Как атаковал ЦСКА. Почему контроль тайма не вылился в множество моментов

Возможно, быстрый гол «Ромы» поменял планы Ди Франческо на игру, но это маловероятно: до забитого мяча римляне всё равно прессинговали не так высоко, как в матче двухнедельной давности. Главное изменение – в позиции центральных полузащитников при начале атак «армейцев»: теперь Н'Зонзи и Кристанте (в Риме вместо второго играл Де Росси) изначально занимали более глубокую позицию и не выдёргивались в прессинг. Так Ди Франческо решил проблему с разрывами между линиями при прессинге, которыми ЦСКА пользовался в предыдущий раз.

Гончаренко же придумал ход против прессинга, которого почти не было: Ахметов постоянно опускался глубже, чтобы начать атаки, при этом Бийол зачастую оставался с Ильзатом на одной линии. У ЦСКА появлялось преимущество против Пеллегрини в своей опорной зоне, но при этом в центре поля «армейцы» имели либо одинокого Влашича, либо вообще никого, если хорват принимал решение уйти на одну линию к Чалову и Сигурдссону. Такой ход периодически становился проблемой для ЦСКА: подборы после длинных передач, которые предпочитает Акинфеев, собирать было некому, а для продвижения мяча через центр не хватало игроков.



Основной план атаки ЦСКА на чужой трети – взламывание левого полуфланга: там на дриблинге тащил мяч Влашич, туда смещались Чалов и Сигурдссон. Правда, «Рома» была к этому готова: игроки Ди Франческо насыщали полуфланг и фланг, создавая численное преимущество.

Влашич в левом полуфланге вообще был под конвоем из двух игроков; по левому крайнему защитнику ЦСКА здорово отрабатывал Флоренци. Такой перекос «Ромы» на один фланг, само собой, создавал возможности для диагональных переводов под изоляцию противоположного крайнего защитника ЦСКА, но это происходило не так часто (да и после травмы Фернандеса справа играл Обляков, что вряд ли могло мотивировать «армейцев» на такое развитие атаки).



Несколько раз Н'Зонзи всё же пытался прессинговать выше центрального круга, дважды это закончилось провалами: если в первый раз неточная передача Влашича запорола перспективную контратаку, то второй случай закончился голом ЦСКА. Француз далеко пошёл за Ахметовым, но не проследил за рывком Ильзата выше по флангу – в итоге Ахметов получил мяч, протащил его по крупной свободной зоне в центре, а затем выкатил Сигурдссону в центр штрафной (ещё был вариант отдать Чалову, который классно открылся в правом полуфланге).

Кстати, Сигурдссон получил мяч между Сантоном и Маноласом – именно в зону между ними ЦСКА пытался проникнуть весь первый тайм.

Как изменилась игра после красной карточки

У красной карточки была предыстория. С начала второго тайма «Рома» начала чаще играть длинными передачами, чтобы пройти высокий прессинг ЦСКА, при это Флоренци стал чаще опускаться назад, вытягивая за собой Магнуссона. Итальянцы делали длинную передачу, за неё боролись Пеллегрини или Джеко, а затем скидывали мяч Клюйверту, который бежал с фланга в центр, смущая защитников ЦСКА скрещивающимся с траекториями партнёра движением. В первый раз это закончилось ударом Джеко из штрафной, который был заблокирован защитником «армейцев» в последний момент, а во второй – второй жёлтой карточкой для Магнуссона.

Ничего не поделать – высокий прессинг, да ещё и с персональными ориентировками, легко наказывается длинными передачами на большого форварда.

До выхода Чернова ЦСКА играл в 4-3-2. Второй гол – даже не прямое следствие отсутствия дополнительного защитника: просто передача из второй трети дошла до Кристанте, который был в опорной зоне «армейцев». Бийола увёл Пеллегрини (обычно у своей штрафной словенец передавал семёрку «Ромы» одному из защитников, но тут решил этого не делать), а Влашич снова потерял концентрацию и не закрыл линию передач.

После гола ЦСКА ещё пять минут играл по схеме 4-3-2. Кому-то может показаться, что выпускать защитника вместо нападающего, когда надо отыгрываться, ужасная идея; но при такой схеме «армейцы» оставляли лишь двух защитников сзади – за пять минут «Рома» дважды разрывала Бекао и Набабкина в контратаках. Не выйди Чернов на поле, интрига была бы убита задолго до финального свистка.

Но, конечно, и без того неубедительная атака ЦСКА стала ещё слабее. «Армейцы» продолжили играть смело, владеть мячом, высоко прессинговать (из этого даже удалось создать неплохой момент), но позиционные атаки стали бледнее. ЦСКА пытался вскрыть полуфланги, быстро переводя мяч с одного края на другой (активнее команда вела себя справа, где очень неплохо играл Обляков, который пару раз даже врывался в штрафную).

Но теперь либо Чалов смещался в полуфланги, оставляя красно-синих без варианта в центре (или без варианта на противоположном фланге, если Щенников решал войти в штрафную), либо в ситуации 2-в-3 или 2-в-4 на фланге. Итальянцы же продолжили играть на контратаках и имели шансы забить ещё, используя всё те же длинные передачи и ловя «армейцев» на ошибках.

Промашка Акинфеева, травма Марио, удаление Магнуссона — всё против ЦСКА! Слишком много бед свалилось на «армейцев» одновременно. Итог — ещё одно поражение от «Ромы».

Виктор Гончаренко снова придумал хороший план на домашний матч против более классного европейского клуба, но фортуна взыскала с него долги за матч с «Реалом»: ошибка Акинфеева и быстрый гол «Ромы», травма Фернандеса, красная карточка Магнуссона – возможно, без всего этого «армейцы» взяли хотя бы одно очко. Само собой, у нынешнего ЦСКА много проблем, но не отметить классный и смелый план против сильного соперника, позволивший контролировать игру в первом тайме и в некоторых отрезках второго (даже после удаления), — нельзя.

«Поражение незаслуженное. Но шансы на выход в плей-офф есть» Мысли футболистов ЦСКА после матча с «Ромой».

P.S. Нет сомнений, что Влашич – топовый игрок для чемпионата России и ЦСКА, но и захваливать его не стоит. Что в первом, что во втором матче с «Ромой» хорват допустил несколько ошибок в позиционной обороне без мяча, две из которых привели к голам. Более того, Никола пытался тащить мяч не только на свободном пространстве (в этом он был хорош, как всегда), но и в насыщенных игроками «Ромы» фланговых и полуфланговых зонах, что убивало возможные комбинации «армейцев», а ещё однажды грубо обрезал команду, что привело к выходу Флоренци один на один. Гораздо больше внимания в этом матче заслужил, например, Ахметов.



В материале использованы данные InStat.