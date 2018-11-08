«Мне больно за Кокорина». Привет «Зениту» из Италии

Его переход в «Зенит» проистекал в лучших традициях латиноамериканского «мыла»: слухи, намерения, заявления, подтверждения, опровержения, наконец, оформление. Отъезд в Италию прошёл практически незамеченным – даром что в аргентинской колонии невского клуба Ригони был, пожалуй, главным весельчаком: светлый, жизнерадостный, позитивный парень.



Сеанс связи с Бергамо дважды переносился из-за болезни маленькой Франсины, дочки Эмилиано. Третья попытка, в соответствии с известной русской поговоркой, оказалась удачной.

— На Хэллоуин дочь переела сладостей и почувствовала себя неважно, — объясняет Эмилиано. – Пришлось нам с женой понервничать. Слава богу, уже всё в порядке.



— Как в целом дела в Италии?

— Я доволен. Хотел открыть для себя новую лигу, приобрести ценный опыт, который поможет расти, – и «Аталанта» дала мне такую возможность. Период адаптации завершён, чувствую себя отлично.

Как дела у легионеров, покинувших Российскую Премьер-Лигу летом Квинси Промес дарит болельщикам «Севильи» iPhone и оплачивает их счёт в ресторане.

— Дубль на «Олимпико» в Риме – дебют мечты?

— Удачный старт всегда важен. Но забить сразу два, конечно, не ожидал. Эти голы придали уверенности, энтузиазма и помогли быстрее завоевать доверие – у одноклубников, болельщиков.



— Были предчувствия, может быть, сон в руку?

— Ничего такого – только огромное рвение, желание выйти и сыграть. Итальянская лига широко освещается в Аргентине, и я часто смотрел её матчи по телеку. Хотелось как можно скорее изнутри прочувствовать, что же это такое – кальчо. Я, конечно, надеялся успешно дебютировать, но реальность превзошла ожидания. В тот вечер в Риме я пережил момент громадного счастья. Семья, друзья разделили его со мной.



— А одноклубники?

— Думаю, для них мои голы стали сюрпризом – я же всего неделю тренировался с «Аталантой». Было много приятных слов. Гасперини тоже поздравил, но посоветовал поскорее перевернуть эту страницу и готовиться к следующему сопернику.



— Гол «Милану» в компенсированное время – отдельная история.

— Мы не наиграли на победу в Милане, но и поражения тоже не заслуживали. Если мои удары приносят пользу команде – я счастлив. А этот помог уйти от поражения. Но в личном рейтинге два гола «Роме» стоят всё-таки выше одного миланского.



— Второй мяч в Риме вы провели с передачи Пашалича.

— Марио здорово ассистировал – вывел практически один на один с вратарём.

Фото: Silvia Lore/NurPhoto via Getty Images

— Были знакомы с ним раньше?

— Нет, познакомились только в Италии, но уже сдружились. Пашалич – важный игрок для «Аталанты». Тренироваться и играть с ним – одно удовольствие.



— Вспоминаете общее российское прошлое?

— Бывает. Я ему рассказываю о «Зените», где провёл год, он мне – о «Спартаке». Обычная болтовня. В России мы были соперниками, но не врагами.



— В «Спартаке» Пашалич не производил впечатления счастливого человека.

— Мы не обсуждали его ситуацию в «Спартаке», чувства и эмоции – чаще говорим о спорте, играх. Марио тоже расценивает переезд в Италию как шаг вперёд в карьере. По уровню футбола Серия A превосходит многие лиги мира.



— Для вашего «Зенита», «Зенита» Манчини, «Спартак» был более принципиальным противником или ЦСКА?

— Наверное, всё-таки «Спартак». Хотя ЦСКА тоже большой московский клуб, и игры с ним – одна из разновидностей русского «класико». Встречи «Зенита» с этими командами увлекательны не только для зрителей, но и для участников, а эмоции от победы ни с чем не сравнимы.



— Вам комфортно жилось и работалось в Петербурге?

— Очень. Клуб внимательно ко мне относился, город просто очаровал. Я часто гулял по улицам Питера, стараясь как можно лучше узнать его. «Зенит» научил меня многим вещам, дал возможность расти и познакомиться с Лигой Европы. Я был счастлив там, правда.



— Всё-всё было безоблачно?

— Первые шесть месяцев были тяжёлыми морально. Из-за проблем с бумагами, визами семья не смогла сразу последовать за мной, и я очутился один в новой стране, городе, команде. Сложный язык, другие обычаи… Счастье, что рядом были земляки-одноклубники. Они спасли меня от одиночества. Мы кучу времени проводили вместе. А когда приехали родные, всё окончательно наладилось.

— Что-то напрягало?

— Только одно – холод. Морозы в России неимоверные – никогда таких не видел! Первые холодные недели стали серьёзным испытанием, но я его выдержал (смеётся). Для меня это тоже по-своему уникальный опыт. Нет, в Аргентине иногда тоже выпадает снег, но не по всей стране – в отдельных регионах и не в таких количествах. А уж таких низких температур у нас в Кордове вообще не бывает. Пришлось накупить гору тёплых вещей: куртку, перчатки, шапку – всё.

— Белые ночи видели?

— Невероятное зрелище. Никогда не думал, что такое чудо в природе существует: в час ночи на улице светло, как в пять вечера. Были моменты, когда вообще заснуть не мог. Понимаешь, что надо, а организм сопротивляется. Потом сонным на тренировку выходишь. Со временем ко всему привыкаешь – и к этому тоже привык.



— Российский чемпионат чем-то удивил?

— Практически ничем. Примерно таким я его себе и представлял. Конкурентоспособность, уровень физической и тактической подготовки команд не удивили. Первые месяцы получились сложными по другой причине.



— Какой?

— В Европе играют иначе, чем в Южной Америке. Пришлось приспосабливаться. В конечном итоге это пошло мне на пользу – позволило разнообразить игру, прибавить в некоторых аспектах.



— Почему не всегда проходили в состав у Манчини?

— Не знаю. Тренеру решать, кого выпускать на поле, кого – нет. Возможно, он считал, что я ещё недостаточно адаптирован к новому месту. Со своей стороны я всегда старался тренироваться наилучшим образом и приносить пользу команде – вне зависимости от того, со старта вышел или на замену. Придерживаюсь мнения, что игрок должен с уважением относиться к любому тренерскому решению.



— Команда ясно понимала, чего хочет Мистер?

— Мы все – руководство, тренер, игроки – стремились к победе в каждом матче. По-другому в таком большом клубе не может быть. Но, очевидно, иногда игровая система работала не идеально. Временами мы, футболисты, не лучшим образом воплощали тренерские замыслы на поле. Надеюсь, «Зенит» учтёт допущенные в прошлом сезоне ошибки, не повторит в текущем – и выиграет титул.



— За время наблюдения за командой на зимнем сборе в Эмиратах у меня сложилось впечатление, что Манчини не слишком словоохотлив с футболистами. Ошибочное?

— Да, он мало говорил и, как правило, всей группе сразу: на газоне, в раздевалке. Роберто не из той категории тренеров, которые практикуют частые индивидуальные беседы.

— Это плохо?

— Для кого как. Люди разные. Один нуждается в постоянном общении, поощрении. А другой спокойно обходится без всего этого. Всё индивидуально.



— Какой была обстановка в раздевалке?

— Очень хорошей. Всегда-всегда. Мы отлично ладили с тренерским штабом и между собой. Я ни разу не замечал ничего странного в раздевалке. Атмосфера была абсолютно здоровой.

— В конце сезона не покидало ощущение, что Манчини утратил интерес к происходящему и отбывает повинность на лавке.

– (Вздыхает.) Очевидно, что после того как мы лишились шансов на титул, мотивация у всех упала, не только у тренера. Мы были расстроены, подавлены. Плюс ещё эти слухи о возможном уходе Манчини в сборную Италии…



— Вы так и не забили ни гола в чемпионате России.

— Зато в Лиге Европе забил много. Хотя для меня это тоже труднообъяснимо. Возможно, отчасти дело в специфике РПЛ. Против «Зенита» все закрываются и ловят свои шансы на контратаках. Я год прожил в России – и каждый раз наблюдал одно и то же. Исключение составляют только «Спартак» и ЦСКА. Остальные всем составом стоят сзади – что дома, что в гостях «автобусы паркуют». У некоторых это вообще единственная игровая опция – по крайней мере против «Зенита». Поэтому исполнителям атакующего склада – а я, допустим, больше всего в футболе ценю голы – в России непросто. В еврокубках бывает даже проще забивать – свободных зон больше.

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— Почему всё-таки вы покинули «Зенит»?

— Личные мотивы и ничего больше. Не скажу ни одного плохого слова о «Зените» — мне действительно было комфортно там. Единственное, что мной двигало, это стремление к новому, желание испытать себя в Серии A. Это было взвешенное решение. Я посчитал, что аренда в Италии позволит приобрести новый опыт и полнее раскрыть свой потенциал. Предложение «Аталанты» пришлось очень кстати. Она проявляла ко мне интерес, ещё когда в Аргентине играл.



— С Семаком разговор был?

— У нас сложились хорошие взаимоотношения. Он был внимателен и корректен со мной. Никаких инцидентов. Мы тепло расстались. Семак сказал на прощание, что уважает моё решение, и пожелал удачи. Семак – отличный тренер, результаты «Зенита» в лиге подтверждают это.



— Скучаете по друзьям-соотечественникам?

— Не только по ним. У меня сложились замечательные отношения со многими людьми в клубе. Даже в Италии продолжаю следить и переживать за них. По возможности смотрю игры «Зенита». А с земляками у нас есть общий чат в WhatsApp. В конце недели обсуждаем, кто как сыграл. Они меня поздравляли с голами «Роме», «Милану», я их – с победами в РПЛ. Так и должно быть – это же мои товарищи, моя команда, с которой у меня связаны тёплые воспоминания.



— По вашим наблюдениям, «Зенит» сильно изменился после смены тренера?

— По сравнению с прошлым годом, когда мы играли с Роберто, немного изменился стиль. Мне кажется, ребята уже прониклись идеями нового тренера – иначе не лидировали бы в чемпионате. Надеюсь, «Зенит» и впредь будет прогрессировать, а новые победы укрепят уверенность футболистов в себе. «Зенит» должен, обязан быть командой-победительницей.



— Расстроитесь, если «Зенит» возьмёт трофей без вас?

— Я буду счастлив! Ведь в этом случае у меня есть шанс вернуться к Лиге чемпионов (смеётся). Серьёзно, я от всего сердца желаю «Зениту» выиграть титул. Он этого заслуживает.

— Слышали, в какую историю Кокорин влип?

– Только то, что читал в новостях, «Твиттере», не больше. Не знаю, что там случилось на самом деле. В любом случае это всё прискорбно. Кокорин – важнейший игрок для клуба, для нас. Голеадор. Меня эта история сильно удивила. За год совместной работы ни разу не видел с его стороны реакции, позволяющей предположить нечто подобное. Наоборот, Саша всегда мне казался спокойным человеком. И вдруг такой удар – по имиджу клуба, по своей карьере. Я в шоке. Больно, что такое случилось с моим партнёром, человеком, с которым делил раздевалку и поле. Очень жаль.



— Дзюбу после Кубка мира, наоборот, произвели в национальные герои.

— И он этого заслуживает! Дзюба всегда усердно тренировался и старался выполнять свои обязанности как можно лучше. Артём – большой нападающий во всех смыслах слова. Отлично действует между линиями, здорово цепляется за мяч и способен любой пас конвертировать в гол. Он достоин почестей.



— Понимали его шутки?

— Не все, конечно, — языковой барьер мешал. Но по мимике, жестам легко определить, шутит Дзюба или говорит серьёзно. Такие люди привносят радость, позитив в группу.



— Если бы сейчас возникла дилемма – остаться в Италии или вернуться в Россию – что выбрали бы?

— Сейчас все мои мысли о том, чтобы провести достойный сезон в Италии. Если «Аталанта» или кто-то другой захочет меня купить, им нужно будет обсудить этот вопрос с «Зенитом». Нет – без проблем вернусь в Россию.



— Два месяца назад по Сети разлетелась другая фраза за вашим авторством.

— Фальшивка. Я дал интервью на испанском одному итальянскому изданию. Какие-то слова корреспондент некорректно перевёл. Ну подумайте сами, разве стал бы я говорить плохо о клубе, который осуществил мою мечту – играть в Европе?! Это противоречит элементарной логике. Если мне суждено будет вернуться в «Зенит», с радостью вернусь и буду добросовестно отрабатывать свой контракт, как это делал раньше.