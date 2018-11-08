Проводы Карреры. Много трогательных фото и видео, от которых можно прослезиться

13:34. Ещё больше карточек — от нашего фотомастера Александра Сафонова.
13:27. Баннер в честь Карреры.
13:11. А вот что думает обо всём этом фанат по имени Павел.
13:10. Болельщик Александр считает, что в выходной народу на проводы собралось бы ещё больше.
13:00. Последний кадр Массимо уже в зеленом коридоре. Он ничего не стал декларировать. Хм...:)
12:50. Один из немногих счастливчиков, кому удалось заполучить автограф Массимо.
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12:40. Ну и куда же без Atutti avanti.
12:39. Вот это народная любовь!
12:38. Эти проводы Массимо запомнит на всю жизнь…
12:30. Шереметьево прямо сейчас.
12:25. Прибытие четы Каррера в Шереметьево.
12:20. Люди ждут любимца. У девушки по центру все эмоции написаны на лице…
11:50. В настоящее время более сотни фанатов «Спартака» ожидают в аэропорту Шереметьево бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который сегодня покинет Москву и вернётся на родину в Италию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Вылет итальянского специалиста в Милан состоится в 14:35 мск. В аэропорт Каррера прибудет заранее – к 12:00.
Напомним, Каррера вошёл в тренерский штаб «Спартака» перед началом сезона-2016/17, однако уже после нескольких первых матчей занял пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых в связи с отставкой Дмитрия Аленичева. В той кампании команда сумела впервые с 2001 года завоевать титул чемпиона России, а следующим летом одолела «Локомотив» в матче за Суперкубок страны. 22 октября «Спартак» объявил об отставке Карреры.