Проводы Карреры. Много трогательных фото и видео, от которых можно прослезиться

13:34. Ещё больше карточек — от нашего фотомастера Александра Сафонова.

13:27. Баннер в честь Карреры.

13:11. А вот что думает обо всём этом фанат по имени Павел.

13:10. Болельщик Александр считает, что в выходной народу на проводы собралось бы ещё больше.

13:00. Последний кадр Массимо уже в зеленом коридоре. Он ничего не стал декларировать. Хм...:)

Каррера в Шереметьево Фото: «Чемпионат»

12:50. Один из немногих счастливчиков, кому удалось заполучить автограф Массимо.

Болельщик «Спартака» с автографом Карреры Фото: «Чемпионат»

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12:40. Ну и куда же без Atutti avanti.

12:39. Вот это народная любовь!

12:38. Эти проводы Массимо запомнит на всю жизнь…

12:30. Шереметьево прямо сейчас.

12:25. Прибытие четы Каррера в Шереметьево.

12:20. Люди ждут любимца. У девушки по центру все эмоции написаны на лице…

Болельщики «Спартака» провожают Карреру Фото: «Чемпионат»

11:50. В настоящее время более сотни фанатов «Спартака» ожидают в аэропорту Шереметьево бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который сегодня покинет Москву и вернётся на родину в Италию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



Вылет итальянского специалиста в Милан состоится в 14:35 мск. В аэропорт Каррера прибудет заранее – к 12:00.



Напомним, Каррера вошёл в тренерский штаб «Спартака» перед началом сезона-2016/17, однако уже после нескольких первых матчей занял пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых в связи с отставкой Дмитрия Аленичева. В той кампании команда сумела впервые с 2001 года завоевать титул чемпиона России, а следующим летом одолела «Локомотив» в матче за Суперкубок страны. 22 октября «Спартак» объявил об отставке Карреры.