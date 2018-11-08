Такого прощания не видел ни один тренер «Спартака». Репортаж из Шереметьево

Нет в футболе ничего более искреннего, чем прощание фанатов с кумиром. Вокруг «Спартака» в последнее время возникла информационная суета, в которой все преследуют свои интересы. Но то, что было в сегодня в Шереметьево, – это самые настоящие эмоции болельщиков. Пускай даже всё происходило не на стадионе, а в аэропорту.

Изначально фанаты рассредоточились по всему аэропорту. Болельщики дежурили на разных входах в Шереметьево, кто-то остался на улице, а большинство собралось у входа в «зелёный коридор». У многих фанатов были не просто шарфы «Спартака», а с изображением или именем Карреры.

Проводы Карреры. Много трогательных фото и видео, от которых можно прослезиться Болельщики «Спартака» душевно попрощались с полюбившимся тренером.

Массимо подъехал к терминалу к 12:00, как и было анонсировано. Его уже ожидало около сотни человек и огромный плакат со словами благодарности.



Проводы получились довольно хаотичными. Итальянца обступили в 6-7 рядов. Добраться непосредственно до тренера удалось немногим. Тем более что ему ещё нужно было зарегистрироваться на рейс. Так что пришлось прорываться сквозь толпу.

Фото: «Чемпионат»

Переводчик Карреры Артём Фетисов как мог пытался организовать тренеру проход к стойкам регистрации, и физически, и уговорами прокладывая дорогу.



Когда Массимо вошёл в здание аэропорта, случился коллапс. Внутри тренера ждали сотни болельщиков, и снаружи за ним шли ещё сотни. Сотрудники аэропорта на досмотре у рамок металлодетекторов просто не справлялись с наплывом людей.



Дюжина полицейских с трудом справлялась с толпой. Похоже, что в аэропорту не были готовы к такому нашествию. Оно и понятно: в Москве впервые в новейшей истории так провожали тренера.

Судя по всему, не ожидал такого масштаба прощания и Каррера. Чтобы добраться до стойки регистрации, ему пришлось сбежать от толпы. Массимо резко свернул на эскалатор и уехал вниз. Полицейские не пустили болельщиков за ним. Вдогонку Каррере летели оскорбительные скандирования о его недавнем работодателе – Леониде Федуне.



Спустя 10 минут Массимо оказался у стоек регистрации. На этот раз уже были какие-то попытки упорядочить процесс. Фанатов огородили лентами. Полицейские и сотрудники аэропорта сдерживали болельщиков за небольшими ограждениями.

Затем Массимо сам подошёл к фанатам и раздал ещё десятки автографов. Опять же, спрос настолько превышал предложение, то есть возможности тренера, что до него добралось меньшинство. Чтобы уважить всех желающих сфотографироваться или получить автограф, Каррере потребовалось бы часов пять, а у Массимо вылет в Милан был запланирован на 14:35. Хотя это была бы фантастически мощная история, если бы Каррера отложил вылет ради фанатов.

Каррера не стал ничего декларировать (во всех смыслах слова) и отправился на паспортный контроль через зелёный коридор. Немного разочаровало, что произошло это более чем за два часа до вылета – в 12:25. Коллега Даниил Бороздин встретил нескольких фанатов, опоздавших на проводы Массимо. Люди искренне удивлялись: «Как так? Он же обычно до последнего общается с болельщиками».

В общей сложности попрощаться с итальянцем собралось около 1 тыс. человек. Массимо уже скрылся из виду, а толпа в красно-белом всё продолжала аплодировать и скандировать его имя. Такого мощного импровизированного прощания не удостаивался ни один спартаковский тренер.