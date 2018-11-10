Звёзды «Баварии» и «Боруссии», какими вы их не помните

Сегодня дортмундская «Боруссия» сразится с «Баварией». Предлагаем вспомнить, какими были звёзды этих клубов, когда начинали карьеру.

Матс Хуммельс

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Когда Матс был подростком и играл в академии «Баварии», его родители поссорились из-за того, на какой позиции он будет играть. Мать Улла хотела, чтобы он играл в полузащите, отец Херманн (сам бывший футболист) считал, что надо переводить его в защиту. Отец победил. Через несколько лет родители Матса развелись.

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В 2007 году тренер «Леха» приехал на матч клубы «Знич», чтобы посмотреть на молодого форварда, которого ему рекомендовали. После игры он был недоволен, что зря потратил время. «Левандовски? Если мне понадобится дерево, я пойду в лес». Через полтора года Роберт всё-таки перешёл в «Лех», стал звездой, попал на обложку FIFA в Польше, а потом оказался в «Боруссии» Д.

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Хамеса назвали в честь Джеймса Бонда (и терпеть не может произношение «Джеймс», предпочитая испанскую версию имени), а футболистом он стал под впечатлением от японского мультфильма. Путь к мечте оказался коротким: Хамес дебютировал во взрослом футболе в 14 лет! А в 20 уже выиграл четыре трофея с «Порту».

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В 18 лет Томас уже выглядел так, как будто многое повидал и пережил. На самом де, он рано начал играть и рано добился успеха: в 20 лет уже был ключевым игроком сборной, а в 24 выиграл чемпионат мира. Но сам Томас говорит, что победа «Баварии» в Лиге чемпионов в 2001 году, которую он видел по телевизору, значит для него больше, чем победа на ЧМ-2014. Вот как сильно он болеет за свой клуб.

Марко Ройс

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Молодой Марко никак не мог получить права. Поэтому в «Рот-Вайсе» он поселился прямо возле клубной базы – чтобы ходить на тренировки пешком. Тогда он зажигал не только на поле, но и в раздевалке: Марко был ответственным за музыку. Потом он будет ставить плейлист и в раздевалке в Мёнхенгладбахе, и в Дортмунде.

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В последние годы карьера Марио забуксовала, но в 17-20 лет он считался главной надеждой своего поколения и, по словам Юргена Клоппа, был одним из самых больших талантов в истории Германии. Интерес к нему был таким сильным, что «Боруссия» в попытках оградить Марио от лишнего внимания в течение пары лет запрещала ему любое общение с прессой.

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В 18 лет, когда Аксель только начинал взрослую карьеру в «Стандарде» и ещё не имел прекрасной причёски, у него было необычное прозвище. Шалуп — небольшая деревянная лодка, вроде каяка. Особенность шалупа в том, что он очень медленно плывёт. «В жизни за пределами поля я такой же. Медленный, расслабленный», — объяснял Витсель.

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Он оказался во взрослом футболе в 17 лет и в первый же сезон был признан лучшим игроком команды. Но в «Гронингене» Роббен не задержался. Блестящей карьере могли помешать только постоянные травмы. Однажды Роббен получил травму на тренировке, когда разнимал подравшихся партнёров в «Челси»: Дакур отмахнулся от него, Арьен упал и сломал ногу.

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В это трудно поверить, но с 12 по 16 лет Кагава играл в «Барселоне». Нет, не в каталонской. В «Барселоне» из города Сендай. Это даже не франшиза – просто команда называется так же, как суперклуб. Именно из «Барселоны» Кагава попал во взрослый футбол и привлёк внимание «Боруссии», где оказался в 21 год. Хотя на фоне Юргена Клоппа Синдзи и в 21 выглядел малышом.

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В феврале 2010 года Давид вышел на замену в матче Кубка и стал самым молодым игроком в истории «Баварии» в официальных матчах. Решив, что этого недостаточно, он первым же касанием сделал голевой пас на Франка Рибери.

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Есть легенда, что маленький Мануэль Нойер выбрался из кроватки и выбежал в центр комнаты, как только научился ходить. В реальности он стал в ворота, потому что в детской команде в его родном районе Шельзенкирхена все места на поле были заняты. Но и на позиции вратаря он привлёк внимание «Шальке».