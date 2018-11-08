«Локомотив» представил самую большую каллиграфию в мире

«Мы соперничаем не только со «Спартаком» и ЦСКА, но и с кино, парками и ТРЦ», — сказал Алексей Смертин (на тот момент директор «Локомотива» по коммуникациям) в интервью «Чемпионату».

«Тут наши конкуренты – не «Спартак» или ЦСКА…» Как монетизировать золото Сколько заработал «Локомотив» в чемпионский сезон и как снимался в кино?

То, что таким образом в российском футболе не думает почти никто, совсем не новость. Тем временем «Локо» не только осознал себя частью развлекательной индустрии в России, но и сделал вполне конкретные шаги для того, чтобы стать в ней трендсеттером.

Фото: @19tones

И дело даже не в том, что матч-дэя уже недостаточно. Просто в реалиях развлекательной индустрии придумывать что-то новое нужно постоянно. Меняются герои YouTube, рок уступает в популярности рэпу, и даже сам рэп меняется — халявный концерт Касты за час до игры уже не взрыв.

Фото: @19tones

Пиарщики «Локомотива» не стали дожидаться момента, когда все эти шоу станут приевшимся атавизмом. Клуб уже сейчас смотрит вперёд и ищет новые пути развития. Так это и работает.

Фото: @19tones

Презентация

Зону перед стадионом «Локомотива» расписали ещё несколько недель назад. Сегодня клуб провёл её официальную презентацию. На неё приехали автор рисунка Покрас Лампас, генди⁠ректор «Локомотива» Илья Геркус и футболист Фёдор Смолов, который сильно опоздал из-за пробок.

Зал был полон журналистов, далёких от спорта. Остальных предупредили: «О футболе сегодня не говорим».

— Спорт и футбол вышли за рамки времени, которое мы проводим за просмотром игры. Поэтому искусство может помочь обрести в нём новый смысл. Слоган «у нас свой путь» — вещь, близкая каждому из нас. Эта история извилистая, сложная. Такой слоган — очень смелый, как такое не поддержать? — рассказал Лампас.

Фото: @19tones

Опустим дальнейшие нефутбольные разговоры, скажем лишь, что Покрас — художник, известный по всему миру. Например, это он расписал крышу самого высокого здания в Риме — Дворца итальянской цивилизации. Он же работал с «Ламборгини» и сделал каллиграфию на крыше «Красного Октября». Её видно из космоса.

Теперь самый большой рисунок в этом направлении нанесён возле «РЖД Арены». Его площадь более 11 тыс. квадратных метров: потрачено пять тыс. литров краски. Даже при плохих погодных условиях рисунок должен продержаться примерно три года.

Геркус вспомнил прошлый опыт Покраса.

— Расписать раздвижную крышу, которая может появиться на нашем стадионе? Это вопрос к художнику. У него есть такой опыт. Как только начнём реализовывать, сразу обратимся. «Расписная крыша» — даже звучит по-народному.

Фёдор Смолов всё-таки добрался до пресс-конференции и сразу признался, что знает Лампаса. Приятель подарил ему полотно автора.

Фото: @19tones

Покрас пообещал Феде, что подумает над новым эскизом его татуировки. И допустил, что примет участие в разработке формы «Локомотива». Или придумает рисунок, который можно было бы выстричь на газоне «РЖД Арены».

А ещё художнику неловко предложили расписать машину Смолова.

«Я же прав лишился», — напомнил форвард автору вопроса.

«Локо» не стареет вместе с боссами

Приятно, что руководство «Локомотива» не выпадает из трендов. Не нужно припоминать концерт группы «Ногу Свело» — клуб вообще не боится экспериментов.

«Я с большим уважением отношусь к тем, кто не боится менять индустрию изнутри, — говорит Лампас. Расписать стадион «Спартака»? Нет, конечно. То, что в «Локо» дали мне такую свободу, было очень важно. Лучше нам оставаться вместе, чем искать кого-то на стороне».

В России футбольными клубами в 80% случаях управляют люди особого склада (кто-то скажет — просто другого поколения). Те, что очень любят самостоятельно заниматься вообще всем. Ну а в «Локомотиве» у каждого своя роль. И зона работы пиарщиков не просто придаток ко всему остальному.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФК «Локомотив» Москва.