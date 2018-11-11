Звёзды «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», какими вы их не помните

В день, когда команды Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы выясняют, кто сильнее, предлагаем посмотреть на звёзд их команд. Какими они были в начале карьеры?

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Разбег из 28 шагов во время пенальти в матче с «Эвертоном» вызвал бурю в интернете. Но Поль бил в таком стиле всегда. В 17 лет, играя за молодёжную команду «МЮ», он точно так же семенил в матче Кубка Англии. И забил гол. Только судья отменил его и показал Полю жёлтую карточку. Вторую в матче. Да, Погба в 17 удалили за то, что он так бьёт пенальти, но это его не остановило.

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На этом фото Агуэро выглядит юным дебютантом, но на самом деле в 18 лет у него был уже трёхлетний опыт во взрослом футболе! Да, Серхио стал играть за основу «Индепендьенте» в 15 лет. Он побил рекорд Марадоны. Уже тогда на его футболке было написано не имя, а прозвище — Кун. Это в честь персонажа японского аниме. Его звали Кум-Кум, но младшие браться Серхио не выговаривали его полностью, так Агуэро стал Куном.

Хуан Мата

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Хуан уникален: он выиграл молодёжный турнир со сборной уже после взрослого. Он так здорово провёл сезон в «Валенсии», что попал в заявку сборной Испании на ЧМ-2010, выиграл его, а после этого съездил ещё на молодёжный чемпионат Европы. И тоже вернулся с золотом.

Кевин де Брёйне

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Кевин играл в «Генте», «Генке» (на фото), потом в «Челси», но статус клуба или деньги никогда не были для него приоритетом. Главное – играть. Логично, что Кевин с детства не цеплялся за зарплату: он вырос в семье нефтяника. Его семья владеет долями в нефтяных скважинах в Бурунди, и в детстве Кевин часто бывал там. Именно в Бурунди он полюбил дикую природу, и с тех пор не только много путешествует, но и жертвует много средств в природоохранные фонды.

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А вот для Лукаку деньги имели ключевое значение. И это тоже уходит корнями в детство. Однажды Ромелу заметил, как его мать долила воду в молоко, которое затем подала на стол. Молоко с хлебом к тому моменту было его обедом уже целую неделю, и тогда, по словам самого Ромелу, он понял, что они не просто бедны: им нечего есть. Этот тяжёлый период быстро закончился: он начал разрывать соперников, как только попал в основу «Андерлехта».

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Талантливый вратарь «Атлетико» уже вызывался в сборную и вызывал интерес «Манчестер Юнайтед», но по-прежнему играл в контактных линзах. Проблемы со зрением у него с детства, и только в 2012 году, уже в составе «МЮ», де Хеа сделал коррекцию зрения.

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10 лет назад Алексис уже был известным футболистом: играл в «Удинезе» и даже мог оказаться в «МЮ» в качестве замены Криштиану Роналду. Но он не забывал о корнях и постоянно помогал деньгами жителям родного города, Токопильи. На его средства там построили пять футбольных полей. Санчес лучше других понимает, как это важно: сам он играл не только без настоящего поля, но и без обуви. Первые бутсы он получил в 15 лет.

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В 2008 году Гюндоган играл в дубле «Бохума» и был далёк даже от интереса «Нюрнберга», не то что от «Боруссии». Но, по крайней мере, он больше не использовал в качестве ворот дверь гаража, как делал в детстве: Илкай брал с собой мяч всюду, в школу, в гостиную и в кровать, а двор его квартиры был основной площадкой для игр у ребят со всего района.

Давид Силва

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Жизнь Давида полна парадоксов. В молодёжной команде «Валенсии» его прозвали «китаец», хотя его мать – японка. Отец устроился работать охранником стадиона в Валенсии, чтобы быть поближе к сыну, а клуб отдал Давида в аренду. Зато, попав в «Сельту», Сильва провёл такой мощный сезон, что в 2006 году вернулся в «Валенсию» и заменил Пабло Аймара.

Давид Сильва – самый важный игрок в «Ман Сити». Объясняем, почему Сильва вчера сделал дубль. Но его ценность в другом.

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Звучит удивительно, но человеком, который впервые доверил Николасу место в сборной Аргентины, был Диего Марадона. В 2009 году защитник играл в «Велес Сарсфилде», ещё не убедив даже скаутов «Порту», но Марадона решил, что 20-летний парень – то, что нужно сборной, где в центре играли Самуэль, Бурдиссо и Демикелис. А через год даже взял его на чемпионат мира и сделал игроком основы.