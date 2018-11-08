Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной

Спасибо, болельщики!

Для «Спартака» это был ключевой матч – для сохранения шансов на выход из группы требовалась победа. Болельщики это прекрасно понимали, и на фанатской трибуне впервые с момента отставки Массимо Карреры можно было прочувствовать доброжелательную по отношению к своей команде атмосферу. Совсем без протестов и «грязи», конечно, не обошлось – иногда доставалось и Леониду Федуну, и всему руководству, и Раулю Рианчо, и Глушакову после выхода на замену, однако эти заряды – по крайней мере, в первом тайме – были не преобладающими.

«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3. Два автогола, море огня и выход Глушакова Все подробности матча Лиги Европы «Спартак» — «Рейнджерс».

Громогласный хор поддерживал «Спартак». Он пел фирменное «Боже», «Оле-Ола!», «Мы должны сегодня победить!», и за это болельщикам хочется сказать искреннее спасибо. Слушать всё это было намного приятнее, чем то, что неслось с секторов в предыдущих двух матчах. Хотя когда «Спартак» провалил первый тайм, нервы людей за воротами не выдержали, концентрация протестных скандирований слегка увеличилась. Но вторая половина снова изменила настроение людей.

Спасибо, Рианчо!

Мы все привыкли к невероятной ротации, проводимой тренерским штабом красно-белых. В Глазго вышли пять новых человек по сравнению с предыдущим матчем, в Казани – шесть, в кубковой игре с «Анжи» — девять, против «Урала» — тоже девять. Сегодня Рианчо остался верен в себе и выполнил шесть перестановок. Но его стартовый составв этот раз действительно походил на сильнейший– с Ерёменко, Ханни, Мельгарехо, Луисом Адриано и Фернандо. Единственным спорным моментом стал разве что невыход Джикии в центр обороны, однако в целом увиденное в протоколах тоже настраивало оптимистично.

«Спасибо», Ерёменко…

Только матч начался для «Спартака» хуже не придумаешь: уже на 5-й минуте «Рейнджерс» заработал угловой, пошла подача в зону между вратарской и 11-метровой отметкой – а Ерёменко в борьбе с соперником срезал мяч в свои ворота. Шутить лишний раз про армейское прошлое финского полузащитника не будем. Добавим лишь, что первый тайм ему вообще не удался. Роман очень пытался исправиться, нанес три дальних удара, пробовал обострять, но каждое действие выходило корявым и неудачным. Уже в начале второго тайма он уступил место Глушакову.

«Спасибо», оборона…

«Спартак» играл с гигантским желанием –этого у команды точно не отнять. Такого настроя точно не было ни на «Анжи», ни на «Урал». Другое дело, что эмоции приводили не только к веселью в атаке, но к кошмару в обороне. И тут в голову ещё раз полезли слова Карреры и Рианчо, которыми они всякий раз объясняли переход на 4-3-3: «Мы пропускали слишком много контратак, поэтому вынуждены были укрепить центр поля и оборону». А в итоге выяснилось, что и атака стала слабее (к счастью, не в этом матче), и оборона – ничуть не надежнее.

Да, можно говорить о невезении и индивидуальных ошибках. Сначала автогол, потом детский ляп Мельгарехо, зачем-то начавшего изобретать искусственный офсайд при простом забросе из глубины, а затем еще и срезка Боккетти, выведшего на ударную позицию Миддлтона неудачным отбором, — «Спартак» пропускал в первом тайме почти в каждой атаке шотландцев, и наблюдать за такой дворовой защитой было немножечко стыдно.



Безалаберности и потери концентрации оказалось слишком много, чтобы списывать всё на невезение, поэтому стоит вести речь именно о системности. Вернее, её отсутствии.

Спасибо, атака!

Но в атаке в этот день «Спартак», как мы уже заметили выше, был очень даже неплох. Здорово двигался Попов, который сделал два первых гола, засверкал во втором тайме Ханни. Ну и чуть-чуть подфартило, не без этого. При 2:3 судьи из-за неочевидного офсайда отменили четвертый гол гостей, а срезка Голдсона и рикошет после перерыва после удара Ханни уравновесили чаши везения для обеих команд.



Хотя потом еще была перекладина Боккетти после подачи стандарта и неназначенный пенальти на Мельгарехо, которого, похоже, все-таки зацепили в штрафной. Концовка вышла нервной, с двумя почти смертельными угловыми и попаданием шотландцев в штангу, но главное, что, в отличие от матча с «Вильярреалом», «Спартак» выстоял. А пять очков позволили ему взобраться на второе место.