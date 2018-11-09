У «Спартака» самая интересная группа в Лиге Европы

Первые клубы обеспечили себе выход в плей-офф

Всё началось с «Челси», который в гостях у БАТЭ одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч при этом забил Оливье Жиру, и это его первый гол за время работы с Сарри. Посыл англичан поддержал «Айнтрахт», но ему гостевая победа над «Аполлоном» и выход из группы дались сложнее. Немцы к исходу часа матча вели в три мяча, но затем чересчур расслабились. Позволили сопернику забить, затем остались в меньшинстве. В итоге «Аполлон» даже устроил атакующую концовку, но смог только сократить отрыв в добавленное время.

После второй порции матчей Лиги Европы число клубов, которые точно будут играть в плей-офф, серьезно выросло. В этот список, например, добавились «Байер», «Цюрих»: они как раз играли друг с другом, и немцы победили. Летят в евровесну также загребское «Динамо», «Арсенал» и «Лацио».

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Скучнейший матч «Спортинга» и «Арсенала»

В теории именно эта игра должна была стать самой яркой за вечер – как минимум из-за того, в каком порядке находится сейчас «Арсенал». В итоге она стала увлекательной только для тех, кто кайфует от тактики, потому что англичане даже не в основном составе качественно душили соперника прессингом и движением. Но забить лондонский клуб не смог, даже когда «Спортинг» в концовке остался в меньшинстве. Другой проблемой Унаи Эмери стала травма Уэлбека. Форвард уже на 30-й минуте получил повреждение и даже не смог самостоятельно покинуть поле. По сообщениям британских СМИ, Уэлбек теперь не сможет даже приехать на сбор национальной команды Англии.

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«Вильярреал» всё усложнил себе и остальным

Как минимум с точки зрения интриги. После четырёх туров в группе H у лидирующего «Вильярреала» 6 очков, у «Спартака» и «Рейнджерс» по 5, «Рапида» – 4. Всё это стало возможно не только благодаря безумию в Москве, но и нулевой ничьей испанцев с австрийцами. Результат сенсационный на фоне исхода первого матча команд в Испании – там было 5:0 в пользу хозяев.

Но в этот раз «Вильярреал» в гостях играл с целым рядом тактических изменений. Во-первых, команда впервые в сезоне действовала с тремя чистыми центральными защитниками. Во-вторых, в опорной зоне абсолютно неожиданно появлялся Санти Касорла. Вообще, игроки Хави Кальехи постоянно менялись местами по ходу матча, но работало это в целом не на пользу «Вильярреалу». Как минимум в вопросе атаки. Ситуаций для гола испанцы на классе создали побольше, но «Рапид» в целом смотрелся не хуже и не уступил не только в счёте, но и по количеству ударов в створ.



Теперь интрига создана такая, что до последнего тура не будет понятно, кто именно выходит из этой группы в плей-офф.

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

Самые результативные матчи — в Греции и Норвегии

Самые результативные команды вечера «Ред Булл» и «Олимпиакос» – они накидали своим соперникам по пять мячей. Правда, у австрийцев в оппонентах был «Русенборг», а у греков – «Дюделанж». На таком уровне сопротивления разница мячей получилась соответствующей: 5:2 и 5:1.