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Интересные эпизоды матча 4-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Рейнджерс»

«Спартак» — «Рейнджерс» — 4:3
Максим Ерёмин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Рианчо ворвался в зону Джеррарда. Моменты, которые вы не увидели по ТВ
Матч «Спартака» за пределами телекамер.
Футбол / Лига Европы

1. В Кубке России «Спартаку» закрыли часть трибун за «песенки» в адрес болельщиков «Анжи». И всё равно уже на второй минуте матча Лиги Европы на поле полетела красная петарда. Спустя две минуты по тому же маршруту отправилась вторая (зелёная), а потом и третья. Кто-то пошутил, что их будут пулять до тех пор, пока не попадут в Рианчо.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. Аккредитоваться на эту игру через интернет журналистам оказалось проблематично. Офсайт при регистрации упорно просит ввести код с картинки, которой попросту нет. Прямо как с фотографией Карреры в статье про увольнение. На фоне претензий болельщиков к пресс-службе можно начать с решения этой проблемы. Авось, и остальное наладится.

Фото: spartak.com

3. Каррера уже улетел в Италию, а трибуны всё заряжают «А тутти аванти». Этим же зарядом встретили первый пропущенный мяч «Спартака». Культ Карреры останется здесь надолго — душа у российских фанатов широкая. Как у этих рублёвских гаишников, которые, по их утверждению, никогда не берут взятки.

Фото: «Чемпионат»
«Может, другие игроки посвящают эту победу Каррере, но я – нет»
Боккетти, Тимофеев и Ханни поделились эмоциями от сумасшедшей победы «Спартака» над «Рейнджерс».

4. Второй гол спартаковцы отметили мощной дымовухой. Кипер гостей некоторое время был похож на ёжика в тумане. Дымка разошлась по всему полю и не рассеивалась минут пять. Шашки, петарды — кто-то уже готовится к Новому году?

Фото: «Чемпионат»

5. Стивен Джеррард вёл себя очень спокойно: почти всю игру он провёл в самом углу технической зоны, засунув руки в карманы. Когда «Рейнджерс» забивал четвёртый мяч, Стиви Джи не сдержался и подпрыгнул. Тот гол отменили из-за офсайда. А ещё после игры Джеррард обнялся с болбоем (смотрите первые секунды видео).

6. О Рианчо того же не скажешь… Видимо, возвращение Федуна из отпуска сказалось на нём особенно сильно. Рауль всю игру носился вдоль поля, а в конце прибежал прямо к скамейке соперника. Джеррард особого внимания на это не обратил, но момент выглядел смешно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке»
Испанский тренер признался, что теперь если и пойдёт работать ассистентом, то только к Гвардиоле.

7. Оскорбления в адрес Рианчо выглядят очень странно. Испанец лишь временно занял пост главного: неужели его полоскают за слухи и отжиг на пресс-конференциях? В перерыве игры мы отправились выяснить у фанов, чем конкретно он провинился. Одни говорили, что он должен был уйти вслед за Каррерой, другие недовольны его выступлениями. Ну а кто-то просто считает, что он петрушка.

8. Глушакова ожидаемо освистали. «Глушак — Иуда, у… отсюда», «снимай повязку» и прочие прелести — негатива в адрес Дениса хватало. В одном эпизоде он едва не забил гол. Было бы любопытно посмотреть на реакцию.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

9. Защитник «Рейнджерс» Никола Катич получил повреждение, после которого его шорты перепачкались в крови. Регламент УЕФА такие истории не приветствует, поэтому Николе пришлось переодеться — прямо на стадионе, на глазах у 23 тыс. человек.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10. Из Шотландии приехала внушительная группа болельщиков. Не сказать, чтобы они заливались песнями всю игру, но иногда включались так, что слышали все. Знакомые мотивы напомнили дни ЧМ. Лето, поезда и Гарри Кейн, эх…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной
4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.
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