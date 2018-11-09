Рианчо ворвался в зону Джеррарда. Моменты, которые вы не увидели по ТВ

1. В Кубке России «Спартаку» закрыли часть трибун за «песенки» в адрес болельщиков «Анжи». И всё равно уже на второй минуте матча Лиги Европы на поле полетела красная петарда. Спустя две минуты по тому же маршруту отправилась вторая (зелёная), а потом и третья. Кто-то пошутил, что их будут пулять до тех пор, пока не попадут в Рианчо.

2. Аккредитоваться на эту игру через интернет журналистам оказалось проблематично. Офсайт при регистрации упорно просит ввести код с картинки, которой попросту нет. Прямо как с фотографией Карреры в статье про увольнение. На фоне претензий болельщиков к пресс-службе можно начать с решения этой проблемы. Авось, и остальное наладится.

3. Каррера уже улетел в Италию, а трибуны всё заряжают «А тутти аванти». Этим же зарядом встретили первый пропущенный мяч «Спартака». Культ Карреры останется здесь надолго — душа у российских фанатов широкая. Как у этих рублёвских гаишников, которые, по их утверждению, никогда не берут взятки.

«Может, другие игроки посвящают эту победу Каррере, но я – нет» Боккетти, Тимофеев и Ханни поделились эмоциями от сумасшедшей победы «Спартака» над «Рейнджерс».

4. Второй гол спартаковцы отметили мощной дымовухой. Кипер гостей некоторое время был похож на ёжика в тумане. Дымка разошлась по всему полю и не рассеивалась минут пять. Шашки, петарды — кто-то уже готовится к Новому году?

5. Стивен Джеррард вёл себя очень спокойно: почти всю игру он провёл в самом углу технической зоны, засунув руки в карманы. Когда «Рейнджерс» забивал четвёртый мяч, Стиви Джи не сдержался и подпрыгнул. Тот гол отменили из-за офсайда. А ещё после игры Джеррард обнялся с болбоем (смотрите первые секунды видео).

6. О Рианчо того же не скажешь… Видимо, возвращение Федуна из отпуска сказалось на нём особенно сильно. Рауль всю игру носился вдоль поля, а в конце прибежал прямо к скамейке соперника. Джеррард особого внимания на это не обратил, но момент выглядел смешно.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке» Испанский тренер признался, что теперь если и пойдёт работать ассистентом, то только к Гвардиоле.

7. Оскорбления в адрес Рианчо выглядят очень странно. Испанец лишь временно занял пост главного: неужели его полоскают за слухи и отжиг на пресс-конференциях? В перерыве игры мы отправились выяснить у фанов, чем конкретно он провинился. Одни говорили, что он должен был уйти вслед за Каррерой, другие недовольны его выступлениями. Ну а кто-то просто считает, что он петрушка.

8. Глушакова ожидаемо освистали. «Глушак — Иуда, у… отсюда», «снимай повязку» и прочие прелести — негатива в адрес Дениса хватало. В одном эпизоде он едва не забил гол. Было бы любопытно посмотреть на реакцию.

9. Защитник «Рейнджерс» Никола Катич получил повреждение, после которого его шорты перепачкались в крови. Регламент УЕФА такие истории не приветствует, поэтому Николе пришлось переодеться — прямо на стадионе, на глазах у 23 тыс. человек.

10. Из Шотландии приехала внушительная группа болельщиков. Не сказать, чтобы они заливались песнями всю игру, но иногда включались так, что слышали все. Знакомые мотивы напомнили дни ЧМ. Лето, поезда и Гарри Кейн, эх…

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»