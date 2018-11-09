Лига Европы тащит Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Рейтинг федераций УЕФА – общая копилка всех клубов, от содержания которой зависит количество участников в еврокубках. Учитываются последние пять сезонов. Результаты в каждом сезоне определяются путём сложения набранных баллов и деления их на количество клубов. Начисление очков в Лиге чемпионов и Лиге Европы немного отличается друг от друга.

По итогам текущего сезона и места в таблице коэффициентов к маю определят количество клубов в еврокубках на сезон-2020/21.



Сейчас Россия идёт в таблице коэффициентов шестой. И главных задачи, по сути, две: увеличивать отрыв от Португалии, которая ниже, и догонять Францию, которая выше. В четвёртом туре еврокубков удалось выполнить обе задачи.

Хотя начиналось всё довольно скверно: с проигрыша российского клуба португальскому. Но затем поражение ЦСКА частично компенсировалось в Лиге чемпионов тем, что никто из французских или португальских команд не смог добиться победы. «Монако» разгромно проиграл, «ПСЖ», «Лион» и «Бенфика» свои матчи свели к ничьей.

10 вещей из матча ЦСКА – «Рома», которые не показали по ТВ Драка на трибуне, ошибка табло и фантастический дед, которого на руках притащили в «Лужники».

Зато в Лиге Европы российские клубы набрали 0,833 балла. «Спартак» и «Краснодар» своими волевыми победами заработали по 0,333. Ничья «Зенита» принесла ещё 0,166 балла. Дальше надо смотреть, что у конкурентов. Понятно, что «Бордо» ничьей с «Зенитом» заработал те же самые 0,166 балла. Но «Ренн» и «Марсель» без шансов проиграли. А за очки Португалии в этом сезоне в Лиге Европы бьётся один только «Спортинг». Лиссабонский клуб был близок к тому, чтобы уступить лондонскому «Арсеналу», но в итоге была удержана нулевая ничья. 0,2 очка в копилку португальского футбола.



Таким образом, суммарные показатели России за эту неделю выросли до 48,382 балла. Отрыв от Португалии подрос, у них сейчас всего 42,836 балла. Немного подобрались к Франции – у неё сейчас 53,165. Неудобные нам изменения начнутся, когда представители конкурирующих лиг начнут оформлять выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пока это сделал только «Порту». Теоретические шансы есть у «Бенфики». Точно не будет в плей-офф «Монако». «ПСЖ» и «Лион» наверняка выполнят задачу, но пока возможны варианты.

Рианчо ворвался в зону Джеррарда. Моменты, которые вы не увидели по ТВ Матч «Спартака» за пределами телекамер.

Борьба Франции, России и Португалии по сути – самое интересное, что есть в верхней части таблицы коэффициентов. Выше какая-то невероятная скука и стабильность. Лидирует Испания, у которой 92,855 балла. Дальше Англия – 70,320. Третья Италия – 69,725, а за ней – Германия (65,355). Учитывая разрывы и стабильность результатов команд из каждой лиги, ждать каких-то изменений в ближайшее время бессмысленно.

Есть ещё рейтинг клубов, в котором время от времени происходят изменения. К примеру, на этой неделе «Зенит» чуть ухудшил показатели и делит 16-е место в таблице с «Манчестер Юнайтед». Понятно, что это наш лучший результат. 30-е место у ЦСКА, «Краснодар» – 47-й, «Локомотив» – 50-й. «Спартак» на 87-м месте и всё ещё отстаёт от московского «Динамо» и его 80-й строчки.