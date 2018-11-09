В чём «Спартак» изменился при Рианчо. На примере матча с «Рейнджерс»

Домашний матч «Спартака» с «Рейнджерс» выдался не менее весёлым, чем пресс-конференции Рауля Рианчо. В своих разговорах с прессой исполняющий обязанности главного тренера красно-белых, помимо слов о восходе солнца и мечтах, довольно часто затрагивал тему тактики своей команды.

«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке» Испанский тренер признался, что теперь если и пойдёт работать ассистентом, то только к Гвардиоле.

По его мнению, схема 4-3-3 верно располагает игроков на поле и позволяет достичь баланса, которого москвичам не хватало ни в прошлом, ни в этом сезонах. Перестрелка с шотландцами не похожа на заявленный Рианчо баланс атаки и обороны, но некоторыми игровыми моментами хотя бы продемонстрировала, что испанец имеет в виду и хочет привить «Спартаку».

Центральные полузащитники в роли инсайдов

«Когда центральный защитник даёт пас вперёд, крайний защитник становится крайним хавом, крайний хав становится инсайдом, а инсайд становится крайним защитником», — сказал Рауль Рианчо после победы над шотландцами. На деле распределение движения игроков без мяча зачастую отличалось от комментария Рианчо (возможно, из-за уникальной трактовки испанцем позиции «инсайд»), но суть позиционной атаки «Спартака» специалист передал верно. В игре с «Рейнджерс» москвичи продвигали мяч вперёд разнообразнее, чем в предыдущих матчах. Команда использовала несколько вариантов развития позиционных атак.



1) Насыщение средней зоны с формированием трёх узких треугольников на чужой половине поля. После прохода первой линии прессинга шотландцев в левый полуфланг смещался Ханни, а в правый, как правило, опускался Попов. В итоге в средней вертикальной зоне поля создавалась ситуация 5vs3 с начинающим атаку треугольником Фернандо-Зобнин-Ханни и двумя связками у входа в финальную треть Зобнин-Ханни-Ерёменко, Ерёменко-Ханни-Адриано. В это время Ерёменко уходил широко во фланг, а Рассказов оставался в глубине страховать высокое расположение партнёров.

«В игре команды должны присутствовать три фактора: глубина, ширина и футболист в центре. Эти три фактора должны соблюдаться по всей ширине поля», — добавлял на послематчевой пресс-конференции Рауль Рианчо. За счёт подобной организации позиционного владения данный принцип игры Рианчо соблюдался.

2) Темповый переход в финальную треть через перегруз одного из флангов и разрядку средней зоны. Достигался за счёт смещения Зобнина или Ерёменко на фланг. Через короткий розыгрыш фулбек-центральный полузащитник-инсайд один из игроков выводился на свободное пространство и отдавал мяч на третьего в центре поля. Третьим, как правило, оказывался Фернандо, который либо переводил мяч на противоположный край поля, либо обострял атаку передачей на Адриано.

3) Освобождение фулбека от опеки через ложные открывания инсайда и центрального полузащитника. Больше всего похоже на то, о чём говорил Рианчо. Подобным образом «Спартак» преимущественно атаковал через правый фланг. В начале атаки Попов делал рывок в глубину, на его позицию смещался Ерёменко и открыванием между линиями уводил крайнего защитника шотландцев, который в итоге оказывался в ситуации сдвоенной опеки. На свободного Рассказова шла диагональ под навес или удар.

4) Ложное открывание инсайда и длинный заброс под рывок крайнего центрального полузащитника из глубины. Самый работающий вариант быстрого перехода в атаку в этом сезоне для «Спартака». Тут ничего нового, разве что активнее подключался к атакам не Зобнин, а Ерёменко.

Прессинг-план «Рейнджерс» провалился

Домашняя игра с шотландцами – один из самых лёгких матчей этого сезона для «Спартака» в плане начала атак. Без мяча «Рейнджерс» располагался 4-4-2 и, как и другие соперники «Спартака», персонально опекал Фернандо. Рианчо отреагировал на игру по бразильцу практически сразу. Уже в середине первого тайма Фернандо начал опускаться в глубину между центральными защитниками и формировать за линией мяча линию из трёх игроков «Спартака». Теперь бразилец практически не начинал атаки своей команды, но, выманивая кого-то из пары нападающих соперника, освобождал пространство для Кутепова или Боккетти, а сам поднимался выше, как только первая линия прессинга шотландцев проходилась командой.

Стивен Джеррард на провалившийся прессинг своей команды никак не отреагировал и не изменил структуру позиционной обороны своей команды, так что «Спартак» регулярно начинал атаки против фактически восьми полевых игроков соперника. Главный тренер «Рейнджерс» вообще пока что слабо проявляет себя в роли матч-менеджера. Фланговые переходы «Спартака» и проигранный подбор Джеррард попытался пресечь лишь в середине второго тайма, опустив в опорную зону Кулибали и перейдя на схему 4-1-4-1 без мяча. К этому времени «Спартак» уже вёл 4:3.

Аномальная реализация «Рейнджерс» из-за отсутствия баланса

Несмотря на все слова Рианчо и красивую победу «Спартака», заявленного баланса всё-таки нет. Прежде всего это проявляется в оборонительных действиях команды. Проблемы те же, что были при Каррере. «Спартак» продолжает играть с треугольником центральных полузащитников вершиной вниз, то есть фактически без чистого разрушителя, учитывая ориентацию Фернандо на зону мяча. В итоге любое неправильное движение бразильца или неудачная попытка прочитать игру обнажает огромную зону перед последней линией обороны.

Ещё одна проблема – неправильное расположение игроков «Спартака» в среднем блоке. Без мяча «Спартак» переходил на схему 4-5-1 и допускал одну и ту же ошибку. Полузащита не только располагалась слишком высоко в отрыве от оборонцев, но и формировала одну горизонтальную линию. В итоге партнёры не страховали друг друга.

Не матч, а сумасшествие! «Спартак» умудрился выиграть даже с дворовой обороной 4-3-3 на поле, 4:3 на табло – и второе место в группе. Красно-белые ещё живы.

Шотландцы легко проходили насыщенный центр поля через забросы и подборы спорных мячей. Ситуацию исправила замена Рианчо во втором тайме. Денис Глушаков вышел на поле злее обычного и отрабатывал не только в прессинге. Капитан команды также доигрывал эпизоды в своей трети поля и навязывал борьбу в левом полуфланге. Как ни странно, в матче с «Рейнджерс» Денис был полезнее в обороне, чем в атаке.

Кратко о том, что ещё важно

— Очень качественная игра без мяча от Ханни и Ерёменко. Роман запомнился больше рывками из глубины и ложными открываниями под рывки Рассказова. Алжирец не только грамотно смещался в середину на свободное пространство, но также дисциплинированно страховал прессинг Глушакова, когда «Спартак» повёл в счёте.

Лига Европы тащит Россию в таблице коэффициентов УЕФА Всё, что теряем во вторник и среду, компенсируем в четверг.

— «Рейнджерс» нанёс 3 удара в створ ворот, но забил не всё, что имел. Несколько раз шотландцы были близки к очередному голевому успеху. Причина в частых ошибках Максименко. Вратарь очень неуверенно провёл матч, в особенности при игре на выходах. Александр – талантливый игрок, но его форму на старте сезона не стоит переоценивать. Расти точно есть куда.



— Неудачные игры Боккетти в опорной зоне вместо Фернандо перенесли плохую форму итальянца на его родную позицию. Сальваторе был хорош в продвижении мяча вперёд, но допускал грубейшие ошибки на открытых мячах, одна из которых привела к голу в ворота москвичей.



В материале использованы данные InStat.