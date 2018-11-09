«У ЦСКА есть возможность притормозить лидера». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Цифру 13 принято считать несчастливой, но в очередном туре нашего конкурса для двоих прогнозистов она оказалась вполне дружелюбной.
Валерий Рейнгольд угадал счёт матчей «Зенит» — «Ахмат» и «Оренбург» — «Рубин», разницу в играх «Локомотив» — «Арсенал», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и «Анжи» — «Енисей». Это 22 очка.
Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович угадал счёт матчей «Краснодар» — «Ростов» и «Анжи» — «Енисей», разницу в играх «Динамо» — ЦСКА и «Уфа» — «Крылья Советов», а также исход встреч «Локомотив» — «Арсенал» и «Зенит» — «Ахмат». Итог — 18 очков.
Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)
Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)
Павел Левкович — 18 (13-й тур)
Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)
Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)
Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)
А вот Максим Мелихов из Красноярска угадал лишь два исхода — «Локомотив» — «Арсенал» и «Зенит» — «Ахмат».
Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)
Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)
Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)
Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)
Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)
Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)
И у нас снова смена лидера.
Таблица после 13-го тура
Специалисты – 139 очков
Читатели – 130 очков
Журналисты – 124 очка.
Прогноз специалистов
Сергей Кирьяков, известный в прошлом футболист:
«Арсенал» — «Анжи» — 2:1
«Арсеналу» нужно побеждать. «Анжи» находится ниже, но всё равно остаётся конкурентоспособным. Будет непростой матч для Тулы, но у хозяев есть преимущество, жду тяжёлой победы.
«Урал» — «Оренбург» — 1:1
Будет матч равных соперников, «Оренбург» неуступчив и неплохо играет на выезде. «Оренбург» вполне может вырвать ничью.
«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:1
«Ахмату» нужно быть очень внимательным в матчах с такими соперниками, потому что если проиграть командам, которым нужна победа, то можно быстро поменяться местами. Так что «Ахмату» нужно зарабатывать очки
«Ростов» — «Динамо» — 0:0
«Динамо» сейчас играет не так ярко, но в любом случае выцарапывает очки. «Ростов» на своём поле хорош. Верю в «Динамо», но поставлю на ничью.
«Уфа» — «Спартак» — 0:2
«Спартак» после победы получил заряд уверенности. У них мало времени на восстановление, но когда побеждаешь такие команды, как «Рейнджерс», то быстро приходишь в себя, так что жду их победы.
«Краснодар» — «Енисей» — 2:0
Понятно, что «Краснодар» уверенный фаворит встречи, он победит.
«Рубин» — «Локомотив» — 1:1
Матч будет упорным, «Рубин» играет не так ярко, но ему нужно реабилитироваться после «Оренбурга». «Локомотив» провёл серию победных матчей во внутреннем чемпионате, но в Лиге чемпионов крупно уступил «Порту». Будет боевая ничья.
ЦСКА — «Зенит» — 1:0
Центральный матч тура, у ЦСКА есть возможность притормозить лидера. Хочется победы ЦСКА, чтобы сохранялась интрига в чемпионате.
Прогноз читателей
Алексей Федотов (Москва):
«Арсенал» — «Анжи» — 1:1
«Анжи» продолжает бороться, а у «Арсенала» своих проблем хватает. То Кононов уходит, то остаётся, а команда между тем на 12-м месте.
«Урал» — «Оренбург» — 1:1
Соседи по турнирной таблице. «Оренбург» симпатичнее, но «Урал» играет дома.
«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0
«Ахмат» надёжен в обороне, но слабо играет в атаке. А Божович потихоньку вытаскивает Самару из ямы.
«Ростов» — «Динамо» — 1:1
«Ростов» собирает скальпы фаворитов, причём в основном в гостях. Дома это очень непредсказуемая команда. А «Динамо» в трёх последних турах не проигрывает и не пропускает.
«Уфа» — «Спартак» — 1:1
Рианчо опять оставит на скамейке Ханни и Ерёменко и опять потеряет очки.
«Краснодар» — «Енисей» — 3:1
«Краснодар» повзрослел и перестал разбазаривать очки дома в матче с аутсайдерами.
«Рубин» — «Локомотив» — 1:0
«Локо» сейчас играет хорошо, а «Рубин» не выигрывал в трёх матчах. Но ставлю на казанцев. Предчувствие.
ЦСКА — «Зенит» — 2:2
У «Зенита» класснее футболисты, у ЦСКА — тренер. Это уравновесит шансы.
Прогноз журналистов
Антон Михашенок, обозреватель «Чемпионата»:
«Арсенал» — «Анжи» — 2:0
Голод до побед всё же сильнее просто голода.
«Урал» — «Оренбург» — 2:3
Две довольно симпатичные и лишённые софитов команды выдадут лучшую мясорубку тура, запоминайте.
«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0
Миодраг Божович знает, как делать это в России.
«Ростов» — «Динамо» — 2:0
Но тут гораздо интереснее другое: сколько раз ударит из-за пределов штрафной Кирилл Панченко?
«Уфа» — «Спартак» — 1:2
После дождя всегда выходит солнце.
«Краснодар» — «Енисей» — 4:0
Это будет самый стильный вынос тура.
«Рубин» — «Локомотив» — 0:0
Очень хочется, чтобы тут были голы. Но хотеть не вредно.
ЦСКА — «Зенит» — 1:1
Для ЦСКА это шанс развернуть сезон, а «Зенит» играет сейчас достаточно скверно, чтобы победить очень мотивированного соперника на его поле.