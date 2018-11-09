«У ЦСКА есть возможность притормозить лидера». Прогнозы на 14-й тур РПЛ

Сергей Кирьяков и другие прогнозисты считают, что «Зенит» в этом туре не победит.

Цифру 13 принято считать несчастливой, но в очередном туре нашего конкурса для двоих прогнозистов она оказалась вполне дружелюбной.

Валерий Рейнгольд угадал счёт матчей «Зенит» — «Ахмат» и «Оренбург» — «Рубин», разницу в играх «Локомотив» — «Арсенал», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и «Анжи» — «Енисей». Это 22 очка.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович угадал счёт матчей «Краснодар» — «Ростов» и «Анжи» — «Енисей», разницу в играх «Динамо» — ЦСКА и «Уфа» — «Крылья Советов», а также исход встреч «Локомотив» — «Арсенал» и «Зенит» — «Ахмат». Итог — 18 очков.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)

А вот Максим Мелихов из Красноярска угадал лишь два исхода — «Локомотив» — «Арсенал» и «Зенит» — «Ахмат».

Худшие результаты



Валерий Масалитин — 1 (12-й тур)

Максим Мелихов (Красноярск) — 2 (13-й тур)

Григорий Телингатер — 2 (4-й тур)

Ринат Билялетдинов — 3 (9-й тур)

Ярослав Карпухин (Ярославль) — 3 (4-й тур)

Пётр Портянский (Тула) — 3 (7-й тур)

И у нас снова смена лидера.

Таблица после 13-го тура

Специалисты – 139 очков

Читатели – 130 очков

Журналисты – 124 очка.

«Он пыхтел, сопел, но делал». Новое о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове Ринат Билялетдинов, при котором футболист дебютировал в РПЛ, рассказал о нём интересные факты.

Прогноз специалистов

Сергей Кирьяков, известный в прошлом футболист:

«Арсенал» — «Анжи» — 2:1

«Арсеналу» нужно побеждать. «Анжи» находится ниже, но всё равно остаётся конкурентоспособным. Будет непростой матч для Тулы, но у хозяев есть преимущество, жду тяжёлой победы.



«Урал» — «Оренбург» — 1:1

Будет матч равных соперников, «Оренбург» неуступчив и неплохо играет на выезде. «Оренбург» вполне может вырвать ничью.



«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:1

«Ахмату» нужно быть очень внимательным в матчах с такими соперниками, потому что если проиграть командам, которым нужна победа, то можно быстро поменяться местами. Так что «Ахмату» нужно зарабатывать очки



«Ростов» — «Динамо» — 0:0

«Динамо» сейчас играет не так ярко, но в любом случае выцарапывает очки. «Ростов» на своём поле хорош. Верю в «Динамо», но поставлю на ничью.



«Уфа» — «Спартак» — 0:2

«Спартак» после победы получил заряд уверенности. У них мало времени на восстановление, но когда побеждаешь такие команды, как «Рейнджерс», то быстро приходишь в себя, так что жду их победы.



«Краснодар» — «Енисей» — 2:0

Понятно, что «Краснодар» уверенный фаворит встречи, он победит.



«Рубин» — «Локомотив» — 1:1

Матч будет упорным, «Рубин» играет не так ярко, но ему нужно реабилитироваться после «Оренбурга». «Локомотив» провёл серию победных матчей во внутреннем чемпионате, но в Лиге чемпионов крупно уступил «Порту». Будет боевая ничья.



ЦСКА — «Зенит» — 1:0

Центральный матч тура, у ЦСКА есть возможность притормозить лидера. Хочется победы ЦСКА, чтобы сохранялась интрига в чемпионате.

«А Шапи такой один!» Кто этот вундеркинд из «Краснодара»? Он забивает за основу «быков» каждые 50 минут.

Прогноз читателей

Алексей Федотов (Москва):

«Арсенал» — «Анжи» — 1:1

«Анжи» продолжает бороться, а у «Арсенала» своих проблем хватает. То Кононов уходит, то остаётся, а команда между тем на 12-м месте.

«Урал» — «Оренбург» — 1:1

Соседи по турнирной таблице. «Оренбург» симпатичнее, но «Урал» играет дома.

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0

«Ахмат» надёжен в обороне, но слабо играет в атаке. А Божович потихоньку вытаскивает Самару из ямы.

«Ростов» — «Динамо» — 1:1

«Ростов» собирает скальпы фаворитов, причём в основном в гостях. Дома это очень непредсказуемая команда. А «Динамо» в трёх последних турах не проигрывает и не пропускает.

«Уфа» — «Спартак» — 1:1

Рианчо опять оставит на скамейке Ханни и Ерёменко и опять потеряет очки.

«Краснодар» — «Енисей» — 3:1

«Краснодар» повзрослел и перестал разбазаривать очки дома в матче с аутсайдерами.

«Рубин» — «Локомотив» — 1:0

«Локо» сейчас играет хорошо, а «Рубин» не выигрывал в трёх матчах. Но ставлю на казанцев. Предчувствие.

ЦСКА — «Зенит» — 2:2

У «Зенита» класснее футболисты, у ЦСКА — тренер. Это уравновесит шансы.

В чём «Спартак» изменился при Рианчо. На примере матча с «Рейнджерс» После победы над «Рейнджерс» заявления тренера стали понятней.

Прогноз журналистов

Антон Михашенок, обозреватель «Чемпионата»:

«Арсенал» — «Анжи» — 2:0

Голод до побед всё же сильнее просто голода.

«Урал» — «Оренбург» — 2:3

Две довольно симпатичные и лишённые софитов команды выдадут лучшую мясорубку тура, запоминайте.



«Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:0

Миодраг Божович знает, как делать это в России.



«Ростов» — «Динамо» — 2:0

Но тут гораздо интереснее другое: сколько раз ударит из-за пределов штрафной Кирилл Панченко?



«Уфа» — «Спартак» — 1:2

После дождя всегда выходит солнце.



«Краснодар» — «Енисей» — 4:0

Это будет самый стильный вынос тура.



«Рубин» — «Локомотив» — 0:0

Очень хочется, чтобы тут были голы. Но хотеть не вредно.



ЦСКА — «Зенит» — 1:1

Для ЦСКА это шанс развернуть сезон, а «Зенит» играет сейчас достаточно скверно, чтобы победить очень мотивированного соперника на его поле.