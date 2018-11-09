Владельца «Монако» обвиняют во всём: коррупции и присвоении денег за трансферы

В мировом футболе наступила пора новых сливов, инсайдов и расследований. Парни из объединения Football Leaks трясут весь спорт данными о том, сколько на самом деле грязи там происходит. Одним из фигурантов историй стал владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев. Инсайдеры опубликовали расклад по трансферу из клуба форварда Килиана Мбаппе. И по их версии 124 млн евро от сделки Рыболовлев присвоил себе.

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«Монако» на своём официальном сайте информацию опроверг, уточнив, что Рыболовлев только тратит деньги на клуб, а не забирает их из бюджета. «Президент инвестировал в клуб около € 335 млн с момента своего прихода. Эта сумма расходовалась на трансферы, зарплату игроков и долги клуба. Дмитрий не получил ни цента с любого клубного дохода, включая трансфер Мбаппе», – говорится в сообщении пресс-службы «Монако».

Шуму и беспорядков в понимании происходящего добавляет то, что Рыболовлев проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции и незаконном вмешательстве в частную жизнь. Несколько дней назад правоохранительный органы Монако задержали бизнесмена и допросили его.

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«Один из самых загадочных и закрытых олигархов России», – встречали журналисты Монако Дмитрия Рыболовлева в 2011 году. Про бизнесмена в княжестве тогда знали в основном криминальные и подозрительные факты: сделал состояние у себя на родине, в Перми. Продал большую часть активов, когда возникла угроза проверки со стороны государства. В 2006 году случился обвал шахты №1, и изначально причины аварии были геологическое. Но в 2008 году, как утверждает издание le temps, к расследованию происшествия решили вернуться. В 2010 году Рыболовлев продал «Уралкалий» Сулейману Керимову. Европу удивляло, что Рыболовлев создал самую мощную финансовую группу Прикамья ещё до наступления 30-летия. Смущало, что этот юбилей бизнесмен встречал в СИЗО по обвинению в организации убийства.

«Каждая камера – это отдельный социум, в котором необходимо быстро адаптироваться. А тут каждую неделю переводят из камеры в камеру. В одной камере – шесть человек, в другой – 60, в третьей – 20 и так далее. Меня катали месяца полтора, – цитирует Рыболовлева Forbes. – Сначала думаешь, что это ошибка. Пройдёт день, два, три, и весь этот кошмар закончится. Убивать назначенного тобой же генерального директора – верх идиотизма. Следователи скоро во всём разберутся… Недели через две я понял, что ситуация небыстрая. Это очень важный психологический аспект: когда попадаешь туда, нужно настроиться, что это твой дом, и надолго. Иначе ты не сможешь там жить, не сможешь бороться – в спокойном режиме, с холодной головой».

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Бизнесмену грозило 10 лет, но через 11 месяцев он вышел на свободу под залог в 1 млрд рублей. Позже Пермский областной суд полностью оправдал его и второго подозреваемого. Но во Франции к Рыболовлеву от этого менее подозрительно относиться не стали. Журналистов волновало всё: и страсть бизнесмена к картинам, и факт развода с женой и активы, разбросанные по всему миру: США, Швейцария, Кипр. Жильё, которое Рыболовлев купил в Монако, назвали самой дорогой квартирой в мире. В этом пентхаусе убили банкира Эдмонда Сафра, Рыболовлев купил его по разным оценкам то ли за 213, то ли за 240 млн евро. А точнее, не купил, а взял в аренду на 99 лет. Про всё состояние бизнесмена говорили, что оно оценивается примерно в 7,1 млрд евро.



В Перми, кстати, на Рыболовлева свои причины для обиды. Многие не понимают, почему он вложил средства, заработанные на ресурсах региона, не в местный «Амкар», а за границу.

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Чуть ли не главным плюсом Рыболовлева в Монако изначально называли фанатичное увлечение футболом и тот факт, что местный клуб заинтересован в инвесторе. При этом оценивался игравший тогда в Лиге 2 «Монако» в 40 млн евро, а компания Рыболовлева заплатила в пять раз больше. А затем вложилась в трансферы на 135 млн евро. Впрочем, эти расходы уже через несколько лет оправдали себя, и «Монако» уже продавал футболистов на сотни миллионов.



В дальнейшем появятся обвинения о том, что бизнесмен выписывал приглашения в VIP-ложу на матчи «Монако» для чиновников княжества и других людей, которые могли быть ему полезны. Брайан Кэттелл, представитель Рыболовлева, на это заявил, что подобная практика – норма для Франции. И существовала задолго до прихода в клуб Рыболовлева. «Это абсолютно законно», – цитирует Кэттелла NYT.



Инвестиции в княжество и футбольный клуб при этом не помогли Рыболовлеву получить гражданство княжества. Больше того, год назад французское издание JDD заявляло, что бизнесмен назван в Монако персоной нон-грата. Впрочем, эту информацию позже опроверг и сам Рыболовлев, и пресс-служба княжества.