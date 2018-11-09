10 самых бьющих игроков РПЛ

Удары: 24

В створ: 12

Голов: 3 (891 минута)

Джорджевич – лучший по проценту ударов в створ среди футболистов упомянутых в этой статье. Каждый второй удар черногорца приходится по воротам соперника.

9/8/7. Виктор Классен («Краснодар»)

Удары: 26

В створ: 6

Голов: 5 (871 минута)

На девятом месте оказалось сразу три футболиста, которые в этом сезоне нанесли по 26 ударов. Швед обладает удивительной статистикой. Почти каждой его удар в створ – это гол. В этом сезоне он точно пробил шесть раз и забил пять мячей.

Классон: Акинфеев завершил карьеру в сборной России? Серьёзно? Игрок «Краснодара» Классон сыграет против сборной России. Вы удивитесь, но у него, возможно, меньше подписчиков в «Инстаграме», чем у вас.

9/8/7. Фернандо («Спартак»)

Удары: 26

В створ: 7

Голов: 1 (900 минут)

Фернандо исполняет в «Спартака» большинство штрафных ударов. Игра красно-белых вообще во многом построена на том, чтобы заработать стандарт для бразильца – для этого игроки «Спартака» идут в обводку перед чужой штрафной.

9/8/7. Сердар Азмун («Рубин»)

Удары: 26

В створ: 10

Голов: 4 (885 минут)

У Амзуна тоже 26 ударов в створ, но по сравнению с Фернандо и Классеном у нападающего «Рубина» выше процент попадания по воротам. В последних двух турах Азмун не принимал участия из-за ушиба головы.

Удары: 28

В створ: 8

Голов: 0 (916 минут)

В топ-10 сразу два человека от «Арсенала». При этом Горбатенко – единственный из перечисленных, кто не забил ни одного мяча в этом сезоне РПЛ.

Удары: 29

В створ: 5

Голов: 3 (875 минут)

У Николы низкая точность – 17,2% ударов приходятся в створ. На днях хорват побывал в редакции «Чемпионата» и дал мощное интервью. Скоро опубликуем.

Удары: 30

В створ: 11

Голов: 1 (982 минуты)

Гулиев был признан лучшим футболистом «Ростова» и августе, и в сентябре. Кажется, «Спартак» поторопился отдавать хавбека команде, которая стала прямым конкурентом в таблице.

Удары: 36

В створ: 17

Голов: 4 (1065 минут)

Биквалви – однозначно лучший игрок «Урала». Если бы не возраст он выступал бы в топ-клубе РПЛ. Или даже в лиге покруче.

2. Кирилл Панченко («Динамо»)

Удары: 41

В створ: 13

Голов: 1 (962 минуты)

Панченко часто берет игру на себя, нанося удары при каждой возможности – в лучших традициях Кержакова. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов даже обращался к футболисту, чтобы он не так часто бил по воротам.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

1. Федор Чалов (ЦСКА)

Удары: 47

В створ: 23

Голов: 8 (1008 минут)

В этом сезоне ЦСКА провел 13 матчей и за это время нанес 183 удара. Более четверти ударов армейцев нанес лучший бомбардир РПЛ Чалов.