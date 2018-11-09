10 самых бьющих игроков РПЛ

10. Лука Джорджевич («Арсенал»)
Удары: 24
В створ: 12
Голов: 3 (891 минута)
Джорджевич – лучший по проценту ударов в створ среди футболистов упомянутых в этой статье. Каждый второй удар черногорца приходится по воротам соперника.
9/8/7. Виктор Классен («Краснодар»)
Удары: 26
В створ: 6
Голов: 5 (871 минута)
На девятом месте оказалось сразу три футболиста, которые в этом сезоне нанесли по 26 ударов. Швед обладает удивительной статистикой. Почти каждой его удар в створ – это гол. В этом сезоне он точно пробил шесть раз и забил пять мячей.
9/8/7. Фернандо («Спартак»)
Удары: 26
В створ: 7
Голов: 1 (900 минут)
Фернандо исполняет в «Спартака» большинство штрафных ударов. Игра красно-белых вообще во многом построена на том, чтобы заработать стандарт для бразильца – для этого игроки «Спартака» идут в обводку перед чужой штрафной.
9/8/7. Сердар Азмун («Рубин»)
Удары: 26
В створ: 10
Голов: 4 (885 минут)
У Амзуна тоже 26 ударов в створ, но по сравнению с Фернандо и Классеном у нападающего «Рубина» выше процент попадания по воротам. В последних двух турах Азмун не принимал участия из-за ушиба головы.
6. Игорь Горбатенко («Арсенал»)
Удары: 28
В створ: 8
Голов: 0 (916 минут)
В топ-10 сразу два человека от «Арсенала». При этом Горбатенко – единственный из перечисленных, кто не забил ни одного мяча в этом сезоне РПЛ.
5. Никола Влашич (ЦСКА)
Удары: 29
В створ: 5
Голов: 3 (875 минут)
У Николы низкая точность – 17,2% ударов приходятся в створ. На днях хорват побывал в редакции «Чемпионата» и дал мощное интервью. Скоро опубликуем.
4. Аяз Гулиев («Ростов»)
Удары: 30
В створ: 11
Голов: 1 (982 минуты)
Гулиев был признан лучшим футболистом «Ростова» и августе, и в сентябре. Кажется, «Спартак» поторопился отдавать хавбека команде, которая стала прямым конкурентом в таблице.
3. Эрик Бикфалви («Урал»)
Удары: 36
В створ: 17
Голов: 4 (1065 минут)
Биквалви – однозначно лучший игрок «Урала». Если бы не возраст он выступал бы в топ-клубе РПЛ. Или даже в лиге покруче.
2. Кирилл Панченко («Динамо»)
Удары: 41
В створ: 13
Голов: 1 (962 минуты)
Панченко часто берет игру на себя, нанося удары при каждой возможности – в лучших традициях Кержакова. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов даже обращался к футболисту, чтобы он не так часто бил по воротам.
1. Федор Чалов (ЦСКА)
Удары: 47
В створ: 23
Голов: 8 (1008 минут)
В этом сезоне ЦСКА провел 13 матчей и за это время нанес 183 удара. Более четверти ударов армейцев нанес лучший бомбардир РПЛ Чалов.