«После матча с «Ромой» не мог уснуть до четырёх утра»

«Если мы обыграли «Реал» один раз, сможем и во второй»

— Тяжело спать после таких матчей, как с «Ромой»?

— Конечно. Я уснул только около четырёх утра – было много эмоций. Постоянно прокручивал в голове моменты, думал, где можно было бы поступить иначе. Воедино сложилось много не самых приятных вещей: быстрый гол, травма Марио на первых минутах, красная карточка, второй гол, который был забит из офсайда. Но, несмотря на всё это, мы играли лучше и провели хороший матч.

Промашка Акинфеева, травма Марио, удаление Магнуссона — всё против ЦСКА! Слишком много бед свалилось на «армейцев» одновременно. Итог — ещё одно поражение от «Ромы».

— Что больше повлияло на итоговый счёт – красная карточка или травма Марио?

— Красная карточка. Во втором тайме мы сравняли, продолжили атаковать, а после удаления «Рома» тут же забила – не прошло и двух минут. Это был решающий момент.

— Гончаренко сильно нервничал после матча?

— Нет, он был спокоен. Особо много в раздевалке не говорил.

— После матча с «Реалом» ваш тренер сказал, что опасается эмоционального спада в командной игре. Он был прав?

— Мы не побеждаем в четырёх матчах, соответственно не достигаем тех результатов, которых хотим, — это правда. Но играем мы хорошо, зачастую даже лучше соперника. Как, например, в матче с «Динамо» — у нас были моменты, мы могли забить и выиграть. Так что я не могу сказать, что наша игра находится в упадке. Где-то просто не хватает удачи.



— Чего ещё?

— Как вы знаете, у нас несколько важных для команды игроков травмированы. Бистрович, Абель – он очень хороший нападающий, и с ним легче играть. А Бекао пропускал матч с «Краснодаром» из-за карточек – его очень не хватало. Каждая потеря чувствуется. Если все соберутся, то, уверен, наши результаты станут лучше. Но пока мы там, где есть. Поверьте, каждый день мы разговариваем с тренером, анализируем ошибки, смотрим, где были не правы, и делаем всё, чтобы стать лучше.

— В Лиге чемпионов ещё два матча. Как думаете, есть ещё шансы выйти из группы?

— Конечно, можно заработать ещё шесть очков. Математически всё возможно. Да, впереди сложный выездной матч с «Реалом», но если мы обыграли их один раз, то сможем и во второй.

План у ЦСКА был хороший. Вот почему он не сработал Из-за чего «армейцы» снова уступили «Роме».

«Марио – большая потеря»

— Вы уже играли против «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» — в этом списке пока не хватает только «Зенита». Как считаете, какая команда сильнее?

— «Краснодар». Сто процентов.



— Почему?

— Они играют в хороший футбол. «Локомотив», например, постоянно оборонялся, особенно когда остался вдесятером. Они не на одном уровне со «Спартаком» и «Краснодаром».

— Чего ждёте от «Зенита»?

— Я смотрел нарезки их матчей, когда только приехал. Ну что сказать – они побеждают в каждом матче. Играют не в лучший футбол, но побеждают. У них очень опытная команда, есть игроки, которые могут менять игру, есть те, кто может забивать, — тот же Дзюба, очень хороший нападающий. Сзади у них есть Иванович, опытнейший игрок. А когда у тебя есть опыт, ты в некоторых ситуациях действуешь несколько иначе, чем более молодые игроки. Условно: идёт 80-я минута, счёт 0:0. Он в такой ситуации уже был, поэтому знает, как нужно действовать. Мы, молодые футболисты, не всегда понимаем, как лучше поступить. Но зато мы можем много бегать! Для нас это несравненный плюс.



— Марио – большая потеря перед таким важным матчем?

— Конечно. Для меня он лучший игрок. То, что он делает для команды, невосполнимо. С ним намного проще играть, понимать игру. Но в матче с «Ромой» Жора Щенников хорошо играл слева, Обляков – справа. Есть кого поставить на его позицию, но заменить его кем-то очень сложно.



— Вы когда-нибудь вообще видели, чтобы Марио ошибался?

— Нет! Никогда не видел футболиста лучше него. На тренировках мы бегаем, так Марио всегда на 10 метров дальше всех. Мы с Якой Бийолом обсуждаем: «Ты только посмотри на этого парня. Он может играть, где хочет!».

Полное интервью с Николой Влашичем читайте в ближайшее время.



Беседовали: Михаил Гончаров, Полина Куимова, Андрей Панков, Григорий Телингатер.