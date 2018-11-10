Кононов попрощался с Тулой. Его ждёт «Спартак»

Тульский «Арсенал» на своём поле обыграл «Анжи»



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал на своём поле махачкалинский «Анжи». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Сергей Ткачёв и Зелимхан Бакаев, которые отличились на 25-й и 63-й минутах соответственно. В обоих случаях результативными передачами отметился Лука Джорджевич.



«Арсенал» (17 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Анжи» (13) — на 14-й строчке.

Кононов обнял игроков «Арсенала» и пожал руки болельщикам после матча с «Анжи»



Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов после домашнего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи» (2:0) обнял каждого игрока своей команды, а также пожал руки всем желающим болельщикам. При этом специалист не смог сдержать слёз.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что для Кононова и его помощников матч с «Анжи» станет последним перед переходом в «Спартак». Красно-белые в качестве компенсации за уход специалистов заплатят «Арсеналу» € 3,2 млн.

Пост главного тренера «Спартака» освободился в октябре после ухода итальянского специалиста Массимо Карреры. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен испанец Рауль Рианчо.



52-летний Кононов был назначен на пост главного тренера тульского «Арсенала» 1 июня.

«УЕФА надо принять меры против «Спартака». Этого хотят британские СМИ Британская пресса – о поражении Стивена Джеррарда в Москве.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»



Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении московского «Спартака» по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», сообщает пресс-служба организации.



УЕФА обвиняет «Спартак» в бросании болельщиками посторонних предметов на поле, использовании пиротехники, блокировании лестничных проходов. Также красно-белых, как и «Рейнджерс», обвиняют в позднем времени начала матча.

Дисциплинарный комитет вынесет решение по этому делу 13 декабря.



Матч «Спартак» — «Рейнджерс» прошёл 8 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Встреча завершилась победой российского клуба со счётом 4:3.



Напомним, что в начале встречи одна из выпущенных болельщиками «Спартака» ракет приземлилась на поле приблизительно в двух метрах от футболиста «Рейнджерс». Матч также ненадолго приостанавливался в связи с задымлением над полем, которое пришло с трибуны болельщиков красно-белых.

«Он пыхтел, сопел, но делал». Новое о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове Ринат Билялетдинов, при котором футболист дебютировал в РПЛ, рассказал о нём интересные факты.

«Рома» заинтересована в приобретении Ахметова у ЦСКА



Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Calciomercato.it со ссылкой на Il Tempo.



По информации источника, в услугах хавбека заинтересована «Рома». Спортивный директор «волков» Рамон Мончи, в обязанности которого входит в том числе поиск молодых талантов по всей Европе, был впечатлён игрой Ахметова в противостоянии команд на групповом этапе Лиги чемпионов, и теперь футболист вошёл в список потенциальных трансферов римского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одной результативной передачей.

«ПСЖ» интересуется Паредесом

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Леандро Паредесу, сообщает Mercato365.



По информации издания, скауты парижского клуба следили за игрой 24-летнего аргентинца на матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Бордо» — «Зенит» (1:1).



Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попросил руководство усилить состав в зимнее трансферное окно. Сейчас чемпионы Франции не готовы тратить большие деньги на покупку новых футболистов, поэтому трансфер Паредеса может стать для них хорошим вариантом.



Стоимость Леандро оценивается в € 30 млн, однако боссы «Зенита», скорее всего, будут требовать от «ПСЖ» большей суммы.

«Милан»: Билья выбыл на четыре месяца из-за разрыва икроножной мышцы



«Милан» на своём официальном сайте опубликовал итоги медицинского обследования полузащитника команды Лукаса Бильи, который ранее получил травму икроножной мышцы во время одной из тренировок.



В ходе осмотра врачи выяснили, что травма аргентинца оказалась серьёзнее, чем ожидалось изначально. Хавбеку диагностировали разрыв икроножной мышцы. Накануне, 8 ноября, Билья перенёс операцию в Финляндии. Ожидается, что восстановление футболиста займёт четыре месяца.



Ранее сообщалось, что Билья вернётся в строй через месяц. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в девяти матчах в итальянской Серии А, в которых не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. «Милан» после 11 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства.