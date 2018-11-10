Ради Мораты она ослушалась отца. И не пожалела

За два сезона в «Ювентусе» Альваро Мората успел завоевать не только несколько трофеев, но и сердце Аличе Кампелло. Девушка помогла футболисту преодолеть тяжёлый этап в карьере: он снова играет, забивает и наслаждается жизнью.

Свою карьеру девушка построила в «Инстаграме», примеряя различные «луки». Постепенно её аудитория росла, и сейчас она уже является одним из самых популярных блогеров в сфере моды.

У Аличе уже почти два миллиона подписчиков, и это прежде всего заслуга природы: девушка действительно очень красива.

Жену Мораты часто можно застать на светских мероприятиях, которые она украшает своими изысканными нарядами. Сотрудничество с известными брендами одежды и приносит девушке основной доход.

Пара познакомилась в 2016 году, когда Альваро выступал за туринский «Ювентус».

Увидев фотографии Аличе, Мората не удержался и написал ей. Девушка не знала, что за парень хочет с ней познакомиться, и спросила совета у своего отца. Тот порекомендовал… держаться от футболистов подальше.

«Но внутри я почувствовала, что меня что-то тянет ответить. Я сделала это, и через неделю мы встретились в Милане», — рассказывала итальянка.

Испанец не стал терять время и в том же году сделал девушке предложение, однако свадьба была сыграна лишь в 2017-м.

Их союз не разрушило ни возвращение Мораты в мадридский «Реал», ни переезд в Англию. Теперь Мората играет за «Челси», а Аличе всегда с ним.

А два месяца назад интернациональная семья увеличилась вдвое: Аличе подарила Альваро двойню. Мальчиков назвали Алессандро и Леонардо.