«Это просто позор!». В Англии критикуют вызов в сборную Уэйна Руни

Несколько дней назад Уэйн Руни получил вызов в сборную Англии, за которую не играл с 2016-го. К этому решению появилась куча претензий.

Это странно даже не из-за того, что 33-летний Руни забил с десяток роскошных мячей в США и вытащил свою команду в плей-офф MLS (в котором, например, не сыграл Ибрагимович). Уэйн получил вызов, чтобы провести в сборной прощальную игру. Она станет для него 120-й в футболке этой команды.

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Вдобавок ко всему Гарет Саутгейт планирует использовать его только в товарищеской игре (здесь можно так говорить) с США, а часть средств с этого матча пойдут на благотворительность. В фонд, который управляется футболистом.

Ещё две детали в довершение картины. Любимую «десятку» в сборной Уэйн не получит и, по словам тренера, даже не попадёт в стартовый состав. В общем, со стороны всё выглядит очень здраво. Особенно если речь идёт о лучшим бомбардире в истории сборной (53 мяча).

Что же «не так» с этим решением?

Негатив идёт в связи с так называемой футбольной этикой. «На поле должны выходить те, кто заслужил» и вот это всё. Помните, сколько возни было, когда Лоськова выпустили на 10 минут в том самом рекордном матче? Многие футбольные люди посчитали этот жест цирком. С Руни ситуация ещё менее очевидная — он до сих пор играет!

И всё равно кое-кто из ветеранов взъелся на причастных к этому вызову. Например, Алан Ширер.

«Да, Уэйн является лучшим бомбардиром в истории сборной. Но это должно быть честью играть в составе национальной сборной. Не должно быть такого, чтобы Англия считала за честь возможность пригласить тебя на игру».

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Легендарный футболист Питер Шилтон тоже стоит на своём.

«Такая возможность должна даваться по заслугам! Устройте его чествование с помощью презентации на поле, но пусть работу делает молодежь!».

Мнение Саутгейта

Уэйн поблагодарил за возможность проститься футбольную ферерацию и Гарета Саутгейта. Без согласия последнего этой истории точно бы не случилось.

«Вся эта критика — просто позор. Мы лишь хотим достойно проститься с выдающимся игроком, чей вклад в наш футбол часто недооценивают. Вспомните прощание с Лукашом Подольски! Это была суперночь!», — ответил тренер на критику.

Руни планировали организовать прощальный матч ещё весной. Тогда отказался сам футболист. Боялся помешать англичанам как следует подготовиться к ЧМ-2018, в котором они дошли до полуфинала.

Наверняка он не раз задумался о том, чтобы отвергнуть предложение и сейчас. С такой-то реакцией.