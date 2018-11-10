Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото

Полузащитник «Спартака» не полетел на завтрашнюю игру с «Уфой» из-за небольшого повреждения. Возможно, эта короткая пауза поможет Зобнину хотя бы немножко, но перевести дух, ведь нынешний сезон получается для него очень тяжёлым: после мощнейшего выплеска энергии и эмоций на чемпионате мира он постоянно играет в «Спартаке» и является одним из немногих футболистов, которые почти не подвергаются ротации.

Мы встретились с Романом на следующий день после битвы с «Рейнджерс» (4:3) в рамках мероприятия, организованного немецким брендом Braun, амбассадором которого он является. И узнали, как команда отреагировала на последние события.

«Даже если бы пропустили при 2:3 еще один, уверенность бы не пропала»

— Удалось уснуть после невероятного матча с «Рейнджерс»?

— Я остался для прохождения допинг-контроля, уехал со стадиона последним. Дома был только в два часа ночи. В три уснул, а в шесть проснулся и поехал на МРТ-обследование. Повредил слегка мышцу, но всё вроде бы нормально. К сборной, надеюсь, буду готов на 100 процентов.



— Игру с шотландцами как только не называли – и безумие, и сумасшествие, и весёлый «дворовый футбол» в хорошем смысле этого слова. Как бы вы сами её охарактеризовали?

— Матч, который интересен болельщикам. Много голов, открытый футбол – эмоций было много. Понятно, что не хватало системности и организованности – ни с нашей стороны, ни со стороны соперника. Зрителям, которые любят зрелище, думаю, понравилось. А нам же хотелось бы меньше пропускать и больше забивать. Но самое главное – выиграли, заработали три очка и сохранили хорошие шансы на выход из группы.

В чём «Спартак» изменился при Рианчо. На примере матча с «Рейнджерс» После победы над «Рейнджерс» заявления тренера стали понятней.

— А почему было мало организованности? Хотели атаковать, раскрывались и оставляли зоны?

— В Лиге Европы вообще очень интересно играть, поскольку соперники не закрываются, получается открытый футбол по сравнению с чемпионатом России. Можно вспомнить и прошлую домашнюю встречу с «Вильярреалом» (3:3).



— Эмоционально после этого успеха стало проще? Спал камень с души после трудной серии?

— Мы думали прежде всего о том, чтобы зацепиться за выход из Лиги Европы. И здорово, что всё сложилось именно так, несмотря на сложности. Трижды уступали в счёте, но за минуту забили два гола. На следующий день состоялось собрание – и да, стало заметно, что уже больше улыбок и шуток. До этого всё-таки мы были немного закрепощены, ведь ситуация тяжелая.

— А если бы в конце первого тайма в ворота «Спартака» засчитали четвёртый гол, смогли бы отыграться? Не ёкнуло в сердце в тот момент?

— В той ситуации нам повезло, но у нас всё равно была внутренняя уверенность в своих силах. Ребята понимали, что это наш последний шанс в этом турнире. Мы чувствовали, что можем и забить, и сравнять, и выйти вперёд. Так что нет – в тот момент ничего не ёкало.



— «Спартак» против «Рейнджерс» показал намного более содержательный футбол в атаке, чем прежде. Игроки менялись позициями, перемещались, заставляли чужую оборону ошибаться своими манёврами. Почему всего этого мы не видели раньше?

— Наверное, в связи с тем, что мы стали в последнее время часто проигрывать, ребята немного поменяли внутренний подход, стали действовали более раскрепощённо.



— Импровизация?

— В какой-то степени да, пошла импровизация. В предыдущих матчах ребята были закрепощены, а сейчас нам оказалось нечего терять. И мы чуть-чуть открылись.Поэтому и в атаке, считаю, получалось больше.

Фото: Epsilon/Getty Images

«Да, мне нужно работать над завершением»

— Насколько вам тяжело даётся переход на схему 4-3-3?

— Под эту тактику нужны определенные футболисты. Особенно – в роли инсайдов. Сложная позиция. Кому-то схема нравится, кому-то – нет. У каждого своё мнение. Если тренер сказал, что играем по 4-3-3, то мы должны его слушать и делать так, как он скажет.



— Сильная сторона атакующих футболистов «Спартака» — импровизация?

— Конечно. У нас все игроки очень сильны индивидуально.



— Вы в этой схеме играете как раз инсайда и больше задействованы в атаке, чем прежде. Справляетесь?

— Я считаю, что у каждого футболиста есть сильные и слабые стороны. И каждому нужно найти место, позволяющее ему играть на сильных и скрывать слабые. Это касается и меня. Есть определённые качества, за счёт которых я должен приносить пользу команде. Сейчас, мне кажется, они реализуются не до конца.



— Мнение со стороны: ваши очень сильные стороны – движение, дриблинг, колоссальный объём, оборонительные единоборства, но при этом в завершающей стадии навыков пока не хватает. Согласны?

— Конечно. Полностью.

«Я больше не буду помощником». Рианчо выиграл и хочет остаться в «Спартаке» Испанский тренер признался, что теперь если и пойдёт работать ассистентом, то только к Гвардиоле.

— Работаете над этим?

— Да, но тяжело перестраиваться. Особенно после сборной, где ты выполняешь немного другие функции, а потом возвращаешься в клуб, и тебя просят атаковать и обострять. Перестроишься – и снова едешь в сборную. Слишком короткие сроки. Но я ни в коем случае не говорю, что всё это плохо для меня. Наоборот, определённый опыт, который поможет развить качества. Ведь в карьере буду работать с разными тренерами, у каждого из которых своё видение.



— Реально вообще натренировать удар в вашем возрасте? Чтобы мяч летел как из пушки.

— (Смеётся). Наверное, можно. Почему нет? Нет ничего невозможного. На сборах нужно будет над этим поработать. Сейчас же у нас игры через два дня на третий, идёт восстановление, нет времени оставаться после занятий.

«Каждому игроку нужно быть готовым к отставке тренера»

— Непосредственно на построении игры уход Карреры никак не сказался?

— Никак. Все же прекрасно это видят.



— Потому что Рианчо занимался тактикой с самого начала сезона?

— Можно и так сказать. Во всяком случае, теорию вёл для игроков именно Рауль. Тренировки, конечно, они с Каррерой проводили 50 на 50. Где-то подсказывал Рианчо, где-то – Массимо. Они даже иногда спорили.

— Насколько болезненной для вас стала отставка Карреры?

— Он – тренер, который мне доверял. Мы с ним проработали 2,5 года, и на протяжении всего этого времени Массимо в меня верил. Конечно, тяжело расставаться с людьми, но в моей карьере это не первый случай. Я привык. Нормальная история для футбола. Каждому игроку всегда нужно быть готовым к отставке тренера.



— Понимали последний месяц, что всё к ней и идёт?

— Когда идут поражения и тем более нет прогресса, конечно, бывает, что происходят какие-то изменения.



— Массимо всем написал тёплые слова в «инстаграме». Вам в том числе. Приятно было?

— Да. Но мы ведь и так пообщались с ним на встрече с ресторане, вживую. Обсудили все моменты, расстались на добром слове. А «инстаграм» на самом деле – это всего лишь показуха, грубо говоря.



— Вы правильно говорите, что социальные сети в данном случае – своеобразная «показуха». Но в день увольнения Карреры многие болельщики переживали, когда футболисты молчали до вечера и не делали публикаций с благодарностями к главному тренеру.

— Я был занят, не мог сделать её раньше. Когда освободился – тогда и написал. Никакой командной договорённости не было. Каждый публиковал тогда, когда хотел и что хотел. У всех ведь своё мнение. Я написал ему благодарность от всей души.



— О чём шла речь на прощальном ужине?

— Просто поблагодарили друг друга за совместную работу, вспомнили все приятные моменты, которые прожили вместе. И, конечно же, чемпионский сезон. Тем более ужинали в том самом ресторане, где отмечали золото. Приятная встреча.



— В последнее время появлялись разговоры, что команда и тренер, возможно, устали друг от друга. Вы что-то такое чувствовали?

— Лично я – нет. Я не устаю ни от ребят, ни от тренера.

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«Мы играем за «Спартак». И должны биться, кто бы нас ни тренировал»

— Рианчо помог футболистам «Спартака» эмоционально встряхнуться? Он берёт удар на себя, защищает футболистов перед болельщиками и журналистами, не боится шутить и выдавать яркие реплики.

— Матчи всё показывают. Если говорить откровенно, самый эмоциональный матч у нас был с «Рейнджерс» в четверг.

Рианчо ворвался в зону Джеррарда. Моменты, которые вы не увидели по ТВ Матч «Спартака» за пределами телекамер.

— То есть отставка Карреры все-таки сказалась на психологическом состоянии команды?

— Оно осталось таким же. Ни вверх, ни вниз.



— Есть популярное мнение, что с уходом Промеса и травмой Жиго у «Спартака» попросту стал слабый состав, который не готов достигать самых высоких целей. Вы, наверное, с этим поспорите.

— Да, я не согласен. Промес и Жиго – безусловно, футболисты основного состава, которые приносили бы пользу. Однако есть ребята, которые могут достойно заменить их.



— Нынешний состав готов бороться за золото?

— Всё зависит от многих факторов. Если оценивать всех игроков индивидуально – конечно же, готов. Вне всяких сомнений.



— Сложно концентрироваться на работе и играть во время турбулентного периода, когда нет ясности, кто будет тренировать команду на постоянной основе в будущем?

— Мы ведь играем за «Спартак – и все ребята это понимают. Каждый день друг другу говорим об этом. Кто бы ни был главным тренером – Рианчо, Каррера или другой специалист, ребята тоже ответственны за результат. Никогда нельзя снимать с себя ответственность.

Фото: РИА Новости

«Если веришь в себя – можно играть с любым соперником»

— Сейчас вы поедете в сборную. Поможет перезагрузиться?

— Если выиграем, то да. Хотя в любом случае, атмосфера в сборной позитивная. Когда есть результат – она всегда такая. Также там сейчас будут матчи немножечко другого уровня, против Германии и Швеции. Это классные соперники. Но надеюсь на положительный результат, и тогда эмоциональный фон точно поднимется.



— С Германией и Швецией хотите сыграть?

— Естественно. Причем против обеих команд! Как с теми, так и другими очень интересно встретиться.



— Как изменилась ваши жизнь и внутренние ощущения после триумфального чемпионата мира?

— Особых изменений нет. Разве что популярность выросла. Узнавать на улице стали часто. Подходят, просят автографы, фотографируются.



— Дзюба рассказывал, как его однажды узнала незнакомая бабушка. У вас такая история случалась?

— Бабушек не вспомню (смеётся). Но бывает, что люди просто подходят и говорят: «Спасибо. Просто спасибо. Вы сами знаете, за что».



— Верили перед чемпионатом мира, что можно запрыгнуть на такую высоту?

— Честно – да. Мы изначально настраивали себя на выход из группы и убеждали себя, что это возможно. Вера шла от Станислава Саламовича, он внушал нам, что мы способны на многое. Говорил, чтобы слушали только его, а не мнения разных людей.



— И вы даже не слышали, как все вокруг твердят: «У нас слабое поколение, нам ничего не светит»?

— Нет. Честно! Я вообще ничего не читал. Понятно, что если проигрываешь, все говорят, что ты слабый. Если побеждаешь – поколение сразу становится самым сильным в глазах людей. У каждого своё мнение, это нормально. А наша задача – показывать максимум.



— Окончательно поверили в свои силы после Саудовской Аравии?

— Да. Тем более такой результат – 5:0! У нас случился нереальный эмоциональный подъём. Поняли, что нет ничего невозможного. Если бы победили скромно – допустим, 1:0, такого прилива энергии и уверенности, наверное, не было бы.



— Сражение с Хорватией с тех пор хотя бы раз снилось?

— Нет. Вообще никакие игры ни разу не приходили во сне. Только накануне матча с Испанией снилось, что мы играем с ними. Точно не помню, как закончилась та игра, но складывалось всё хорошо, и после пробуждения были позитивные мысли. Можно сказать, отчасти вещий сон.



— Не жалеете сейчас, что не стали бить послематчевые пенальти? Или всё-таки в том состоянии это было невозможно?

— Главное, что прошли дальше. Это касается матча с Испанией, где я шёл пятым в очереди, но всё закончилось раньше. А с Хорватией я и не планировал бить. Если честно, вообще не помню, что в тот момент происходило! Физически те 120 минут вымотали полностью, и голова плохо работала.



— Хорватия в итоге дошла до финала. Для вас её уровень – это космос?

— Нет. Спокойно можно было играть против неё. И против Модрича, и против Ракитича, и против остальных. Если верить в себя, можно на равных биться с любым соперником и побеждать.



— В чем секрет успеха на чемпионате мира, помимо работы главного тренера?

— В том, что мы стали настоящей командой, семьёй. И это не просто громкие слова. Атмосфера была точно такой же, как в «Спартаке» в чемпионский сезон.

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«Болельщики, поддерживайте нас!»

— Видели, как болельщики провожали Карреру в аэропорту?

— Только краем глаза, когда листал «инстаграм», видел какие-то публикации. Но подробные ролики пока не смотрел, ведь в четверг, когда Массимо улетал, мы готовились к игре.



— Огромная толпа его разве что на руки не подняла. Хотели бы, чтобы вас когда-нибудь провожали в условный «Реал» так же?

— (Смеётся). Да, было бы здорово.

Такого прощания не видел ни один тренер «Спартака». Репортаж из Шереметьево В какой-то момент итальянцу пришлось убегать от фанатов.

— Играть в Европе по-прежнему ведь хотите, правда?

— Конечно. Никогда не скрывал, что хотел бы выступать в одном из ведущих чемпионатов. Но сейчас все мысли только о «Спартаке».

— Вам не обидно, что некоторые фанаты полюбили за эти 2,5 года Карреру, возможно, даже больше, чем игроков и команду? Это можно судить хотя бы по сегодняшнему поведению трибун.

— Думаю, Карреру так сильно полюбили во многом за чемпионство. Что касается болельщиков, лично я никаких изменений не чувствую. Ко мне они всегда очень тепло относились, и за это я хочу их ещё раз поблагодарить.Всегда чувствовал их поддержку. Последние матчи – не исключение.



— Верите, что этот сезон еще можно спасти и даже побороться за золото?

— Да, конечно. Ничего ещё не потеряно, а потенциал у нас есть. В том числе и для чемпионства. Главное, чтобы всё поскорее стабилизировалось, и мы начали двигаться вперёд.



— За конкурентами сейчас следите?

— Нет, если честно. Когда проигрываешь, не хочется даже лишний раз смотреть в таблицу. И наоборот.



— Вы являетесь лицом немецкого бренда Braun, как вы совмещаете эту роль с карьерой футболиста?

— Многие футболисты являются амбассадорами каких-либо брендов, и это не мешает их основной карьере. Быть лицом бренда – ответственная роль, а ещё приятно, когда ты рекламируешь бренд, которым действительно пользуешься. Я и до контракта с Braun пользовался их бритвой. Свободного времени у меня мало, поэтому отдаю предпочтение электрической бритве Series 5. Ее удобно брать с собой – кинул в сумку и воспользовался когда нужно, можно бриться даже в машине (смеется).



— А вообще насколько для мужчины важно быть ухоженным?

— Для любого человека важно хорошо выглядеть, и отсутствие свободных минут — не оправдание. Особенно стиль важен для известных людей, так как на них многие равняются.



— Что бы вы сейчас хотели сказать болельщикам «Спартака»?

— Только одно: прошу их приходить на стадион и поддерживать нас. Заполнять трибуны и гнать нас вперёд. Это очень важно, правда. Лично меня – всегда окрыляет. В матче с «Рейнджерс» в четверг мы чувствовали поддержку и энергию с трибун. Хочется, чтобы так было всегда, даже на условной кубковой игре с командой из второй лиги.