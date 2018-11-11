Питерская волна идёт на Москву. «Зенит» встретили в столице файерами

Первую игру финала Кубка Либертадорес перенесли из-за сильного ливня



Первый матч финала Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» перенесли на другой день из-за непогоды, сообщает пресс-служба турнира в «Твиттере».



В Буэнос-Айресе, где должна была состояться игра, идут сильные ливни. Изначально планировалось перенести матч на несколько часов позже, однако было принято решение провести встречу в другой день. Скорее всего, матч состоится в понедельник, 12-го, или в среду, 14 ноября.



Игра должна была начаться сегодня, 10 ноября, в 23:00 по московскому времени. Второй матч запланирован на 24 ноября.



В полуфинале Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» одержал победу в матче с «Палмейрасом». Первая встреча завершилась победой «Бока Хуниорс» со счётом 2:0, во второй игре была зафиксирована ничья — 2:2. «Ривер Плейт» в 1/2 финала турнира играл с «Гремио». «Ривер Плейт» потерпел поражение в домашней встрече со счётом 0:1, а затем одержал выездную победу — 2:1.

«Зенит», прилетевший в Москву на матч с ЦСКА, встретили файерами



Футболисты и тренеры «Зенита» прилетели в Москву на матч четырнадцатого тура чемпионата Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится в воскресенье, 11 ноября.



Делегацию санкт-петербургского клуба в столице встретили файерами.



«Волна идёт на Москву. Мы прибыли!» — говорится в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» сине-бело-голубых.

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» пройдёт на стадионе «ВЭБ-Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



После тринадцати туров «Зенит» набрал 31 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (20) занимает пятое место.

Матч ЦСКА – «Зенит» покажут на гигантском экране на стадионе «Санкт-Петербург»

«Зенит» и премиальный партнёр клуба компания «МегаФон» организуют для болельщиков просмотр гостевого матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург», который в день встречи превратится в масштабную фан-зону «Смотри+ Арена», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.



Внутри чаши арены будет развёрнут гигантский экран, на котором зрители смогут увидеть выездной матч с ЦСКА в атмосфере домашнего стадиона. В фан-зоне болельщиков также ждёт автограф-сессия бывшего форварда клуба Александра Кержакова, концерт петербургской группы «Танцы минус» и выступление хора русской армии, а также киберфутбольный матч игроков «Зенита-2» Ильи Скроботова и Дмитрия Богаева с блогерами Артемием Forzorezor Неведомским и Никитой Finikland Куриленко. Для ценителей комфорта и премиального обслуживания откроются бизнес-клуб и VIP-ложи с наилучшим обзором экрана.



«Смотри+ Арена» откроется в 17:00 мск, за два часа до стартового свистка в матче ЦСКА — «Зенит». Стоимость одного билета в фан-зону — 100 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте «Зенита».



Рыболовлев покинул Монако и приехал в Москву



Представитель российского владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин сказал, что, уладив формальности в полиции, бизнесмен покинул Монако и прибыл в Москву.



«Рыболовлев в настоящее время находится в Москве», — приводит слова Чечкина «Интерфакс».



По словам Чечкина, Рыболовлева освободили не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля. При этом бизнесмену не запретили покидать Монако, он не ограничен в перемещениях. Представитель бизнесмена не уточнил, на какой срок Рыболовлев прибыл в Москву и вернется ли в Монако.



Напомним, Рыболовлев был задержан в Монако 6 ноября по обвинению в коррупции и торговле влиянием. В тот же день в его доме был произведён обыск.

Владельца «Монако» обвиняют во всём: коррупции и присвоении денег за трансферы Объясняем, как относятся к Дмитрию Рыболовлеву в Монако.

«Ростов» сыграл вничью с «Динамо» в матче Премьер-Лиги



«Ростов» не сумел одержать победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 0:0.



Беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Валерия Карпина сыграла вничью с «Краснодаром» (2:2) и победила «Анжи» (1:0). «Динамо» не проигрывает в Премьер-Лиге уже в течение четырёх туров подряд. В предыдущих трёх встречах подопечные Дмитрия Хохлова записали в актив две ничьи и победу.



«Ростов», набрав 23 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице первенства России, «Динамо» (16) — 12-е.

Пас тура. Жуткая ошибка защитника принесла победу «Ахмату» Главные события игрового дня в РПЛ.

С. Петров и Могилевец вызваны в сборную России для подготовки к матчам в ноябре



Защитник «Краснодара» Сергей Петров и полузащитник «Рубина» Павел Могилевец вызваны в сборную России для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече группового этапа Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна), сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».



На счету 27-летнего Петрова два матча за национальную команду, в составе которой он дебютировал в 2016 году. 25-летний Могилевец имеет в активе четыре матча за сборную России, его дебют в команде состоялся в 2014 году.

Ранее сборная России объявила, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев и хавбек «Монако» Александр Головин из-за травм не помогут команде в матче с Германией.



Подготовку к ноябрьским встречам подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября на базе в Новогорске.

Дортмундская «Боруссия» в захватывающем матче обыграла «Баварию»



В матче 11-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своём поле переиграла мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:2. Матч состоялся на стадионе «Сигнал Идуна Парк».



В середине первого тайма счёт открыл Роберт Левандовски. В начале второй половины встречи Марко Ройс заработал 11-метровый и сам же его реализовал. Через несколько минут Левандовски, оформив дубль, вновь вывел «Баварию» вперёд. Но «Боруссии» удалось переломить ход матча. Сначала Ройс сравнял счёт, а затем победный гол забил Пако Алькасер.



«Боруссия», набрав 27 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. «Бавария» (20) осталась на третьем месте.



В следующем туре «Боруссия» на выезде сыграет с «Майнцем». «Баварии» предстоит домашний матч с «Фортуной». Оба матча пройдут 24 ноября.

Сумасшедший матч в Дортмунде! Если не видели, вы многое пропустили Это был один лучших матчей в европейском футболе в нынешнем сезоне. «Бавария» снова бита.

«Спартак» полетел на матч с «Уфой» без Зобнина, Ерёменко, Комбарова и Самедова



Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо включил 17 футболистов в состав делегации клуба, которая отправилась на матч 14-го тура РПЛ с «Уфой», сообщает официальный сайт красно-белых.



Состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.



Отмечается, что несколько игроков остались тренироваться на базе в Тарасовке: Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Джано Ананидзе, Роман Ерёменко, Александр Самедов и Педро Роша. У хавбека Романа Зобнина была диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра, а Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.



Матч «Уфа» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Нефтяник» 11 ноября.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом



Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым высокооплачиваемым английским футболистом, сообщает Daily Mail.



По информации издания, 23-летний игрок, заключивший накануне новый контракт с «Манчестер Сити» на улучшенных условиях, теперь будет зарабатывать до £ 300 тыс. (около € 343 тыс.) в неделю. Ранее недельный оклад Стерлинга составлял £ 180 тыс. (около € 206 тыс.). Таким образом, хавбек «горожан» стал самым высокооплачиваемым английским игроком.



Стоит отметить, что самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге на данный момент является форвард «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес. Его зарплата составляет £ 350 тыс. (около € 401 тыс.) в неделю.



Стерлинг выступает за клуб из Манчестера с 2015 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний полузащитник забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 9 матчах.