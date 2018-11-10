Сумасшедший матч в Дортмунде! Если не видели, вы многое пропустили

Впервые за семь лет дортмундская «Боруссия» опережала «Баварию» в Бундеслиге перед очной встречей. Более того, команда Люсьена Фавра потерпела первое поражение в сезоне-2018/19 только в минувший вторник, уступив в Лиге чемпионов «Атлетико» в Мадриде – 0:2. До этого чёрно-жёлтые выдали со старта сезона беспроигрышную серию из 15 матчей (12 побед, три ничьи). Игра «Боруссии» настолько потрясала, что даже президент мюнхенского клуба Ули Хёнесс заявил: «Бавария» едет в Дортмунд в статусе аутсайдера. Впрочем, возможно, старый лис просто хитрил, чтобы снять таким образом давление со своих футболистов и чуть-чуть сбить концентрацию у соперника. На самом деле по статистике лидер Бундеслиги был не настолько лучше действующего чемпиона Германии. Например, «Бавария» в среднем чаще «Боруссии» била по воротам – 18,3 удара против 13,5 (в створ – 7,5 против 5,4). Да и по собственным воротам команда Нико Ковача позволяла наносить в среднем на три удара меньше.

Игра доказала, что лидерство Дортмунда – всё-таки не вопрос везения. Главный матч первого круга Бундеслиги вообще полностью оправдал ожидания, получился очень ярким, по-настоящему горячим. Первый тайм за явным преимуществом выиграла «Бавария», которая контролировала, как мяч (владение – 59% на 41%), так и ситуацию на поле (удары – 6:1, в створ – 2:1). С одной стороны казалось, что чемпион подавил соперника своим прессингом и заставил «Боруссию» очень глубоко посадить линии обороны и полузащиты. С другой, возможно, это было частью плана Фавра: аритмия игры, распределённая по таймам. В самом начале мюнхенцы заработали три угловых за пять минут, а потом гол Роберта Левандовского стал логичным результатом перевеса гостей. Чувствовалось, что для бывшего любимца Дортмунда это важнейший матч сезона – он хотел победить любыми средствами. В первом тайме поляк трижды выпрашивал пенальти у судьи с гневным и страдальческим выражением лица, как нищий подаяние. Однако арбитру Мануэлю Грефе даже помощь системы VAR не потребовалась для вынесения верных решений.

Во втором тайме на поле была совсем другая «Боруссия». Хозяева выше подняли линии, агрессивнее прессинговали на чужой половине, а, главное, у Дортмунда стали раз за разом проходить атаки на скорости, с которыми чемпион не справлялся. И даже случайный по такой игре второй гол Левандовского при счёте 1:1 не поменял картину.

Мануэль Нойер пропускает всё, что летит в створ. Что происходит? Это действительно кризис.

Расцвёл бесполезный до перерыва Джейдон Санчо. Если вы не особо внимательно следите за Бундеслигой, то игра этого 18-летнего англичанина станет откровением для вас. Он не только обладает высокой скоростью и обводкой, как любой хороший вингер, а ещё и очень умён для своих лет. Неудивительно, что воспитанник «Манчестер Сити» – лучший ассистент Бундеслиги прямо сейчас. Санчо замучил оборону «Баварии» вместе с Марко Ройсом. Причём хуже всех выглядел опытнейший Матс Хуммельс, который в отличие от Левандовского проваливал встречу со своей бывшей командой. Ещё в первом тайме Хуммельс подарил мяч Ройсу, когда тот не реализовал выход один на один с Мануэлем Нойером, а после перерыва защитник сборной Германии резко сдал физически. Неужели с травмой игрой? Ковач заменил его на 65-й минуте после пары новых «привозов».

Ройс, будь он поточнее, мог оформить в матче с «Баварией» не дубль, а покер. Несколько раз он откровенно прощал мюнхенцев. Интересно, что Марко реализовал пенальти, который сам же заработал. Эпизод с нарушением Нойера вызывал сомнения, но судья и тут не стал смотреть повтор. Победный гол Алькасера – шедевр от команды Фавра! Отбор на фланге, быстрый вывод мяча через третьего (Акселя Витселя), идеальное открывание Пако Алькасера, избежавшего офсайда. Испанец опять удачно вышел на замену. Это его восьмой гол в Бундеслиге – он забивает в среднем один мяч за полчаса!

Вряд ли было бы справедливо, если бы «Бавария» отыгралась в концовке. Второй тайм остался за «Боруссией» (удары – 10:4, в створ – 4:1). Однако на пятой минуте компенсированного времени Левандовски забил очень красивый гол пяткой, откликнувшись на кросс справа. К возмущению поляка судья зафиксировал у него положение вне игры. Действительно, нападающий чуть-чуть поспешил. Кстати, сегодня «Боруссия» сражалась без травмированного основного голкипера Романа Бюрки. Впервые в сезоне Бундеслиги сыграл швейцарец Марвин Хиц – ошибок не совершил.

Теперь «Боруссия» оторвалась на семь очков от «Баварии», которая показывает худший результат со времён Луи ван Гала.