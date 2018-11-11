Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Как Леонид Слуцкий сыграл в Нидерландах против Дика Адвоката

Дик Адвокат и Леонид Слуцкий
Анатолий Романов
Фото: Broer van den Boom/Soccrates/Getty Images
Слуцкий выиграл у Адвоката. Всё решил арендованный игрок «Реала»
Леонид Викторович шутит над своим английским, вспоминая скандал со словом «уволить».
Футбол / Прочие турниры

Как Слуцкий решил за Петербург, кто лучший тренер в истории «Зенита»

В 12-м туре чемпионата Нидерландов встретились два бывших главных тренера сборной России – Леонид Слуцкий и Дик Адвокат. «Витесс» (15 очков, восьмое место) принимал «Утрехт» (18 очков, пятое место). Перед игрой российский специалист признался в интервью голландским СМИ:

«Приятно снова встретиться с Диком. Хорошо знаю его, потому что он очень популярен в России. Адвокат — лучший тренер в истории “Зенита”».

Нидерланды - Эредивизия. 12-й тур
10 ноября 2018, суббота. 21:45 МСК
Витесс
Арнем
2 : 1
Утрехт
Утрехт
1:0 – Линссен – 58, 2:0 – Эдегор – 64, 2:1 – Дессерт – 78

Спорное утверждение. Даже несмотря на то, что «Зенит» завоевал под руководством Адвоката первое российское золото Премьер-Лиги, а потом взял Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Если провести голосование среди болельщиков в Петербурге, многие наверняка выберут Лучано Спаллетти или Властимила Петржелу, а не голландца. Не говоря уж про Юрия Морозова и Павла Садырина, которые точно внесли больший вклад в развитие петербургского клуба, чем Адвокат. В первый год работы голландца, пока он ставил игру, команда была нестабильной, кроме того, «Зенит» с ним очень плохо закончил – Дика уволили, когда сине-бело-голубые занимали седьмое место в чемпионате. По сути, «Зенит» здорово играл при Адвокате только осенью 2007-го в РПЛ и в 2008-м в еврокубках. Яркая, но слишком короткая вспышка для «лучшего тренера в истории».

Но Слуцкий, понятное дело, просто хотел сделать комплимента тренеру из страны, в которой он сам теперь работает.

Как игрок «Реала» помог Слуцкому победить Адвоката

Первый тайм завершился вничью – 0:0. Более того, команда Слуцкого даже не нанесла ни одного удара в створ. Хотя «Витесс» больше владел мячом (53% на 47%) и чаще пытался атаковать ворота соперника (удары – 9:3, в створ – 0:2). Всё самое интересное произошло после перерыва. На исходе часа игры «Витесс» открыл счёт в результате тонкой комбинации, которой в душе, возможно, аплодировал даже сам ценитель красивого футбола Адвокат. Последовал пас в штрафную на Роя Беренса, а тот пяткой сыграл на третьего – Брайана Линссена.

Нападающий точно пробил в дальний угол. Ещё через шесть минут второй гол «Витесса», ставший в итоге победным, забил арендованный у «Реала» полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец заработал штрафной метрах в 20 от ворот, а потом сам же реализовал стандарт шикарным ударом в ближнюю «девятку». Тоже изумительный по красоте мяч!

«Утрехт» сохранил интригу на концовку, так как нападающий с вкусной фамилией Дессерт удачно подставил голову после выигранного гостями подбора и удара по воротам. В целом статистика второго тайма свидетельствует о некотором преимуществе команды Адвоката – 56% на 44% по владению мячом, 12:9 (в створ – 5:6) по ударам.

Справа в обороне «Витесса» как обычно играл воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев. 23-летний российский защитник отметился тремя перехватами, двумя отборами и одним выносом мяча. В атаке из трёх его кроссов один был точным.

Как Слуцкий прокомментировал свою историю со словом «уволить»

Слуцкий опять дал яркое интервью в Нидерландах! Тот самый журналист, который беседовал с Леонидом Викторовичем в день игры «Витесса» с ПСВ, спросил 47-летнего специалиста о том, почему они вдвоём стали героями новостей российских СМИ за последнюю неделю. Беседа тренера с журналистом получилась очень живой и веселой.

«Это очень легко объяснить, – засмеялся Слуцкий. – Правда, сейчас не лучшее время. Наше интервью перед матчем с ПСВ превратилось в большой скандал, поскольку российские СМИ посчитали, что я перепутал одну букву в слове. Но это не так. Существует американский английский. Однако в моей школе в Англии, где я изучал язык, мне сказали, что правильно произносить именно так, как я сказал. Когда я находился внизу таблицы в «Халле», я слышал это слово о себе часто, ходили слухи. Но здесь ваша вина, ведь это вы переспросили меня два раза!». Голландский репортёр согласился – он спровоцировал Слуцкого.

Слуцкий проиграл ПСВ. Он не собирается возглавлять «Спортинг»
Команда Слуцкого, играя почти весь матч вдесятером, едва не прервала победную серию ПСВ.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент