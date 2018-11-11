Слуцкий выиграл у Адвоката. Всё решил арендованный игрок «Реала»

Как Слуцкий решил за Петербург, кто лучший тренер в истории «Зенита»

В 12-м туре чемпионата Нидерландов встретились два бывших главных тренера сборной России – Леонид Слуцкий и Дик Адвокат. «Витесс» (15 очков, восьмое место) принимал «Утрехт» (18 очков, пятое место). Перед игрой российский специалист признался в интервью голландским СМИ:

«Приятно снова встретиться с Диком. Хорошо знаю его, потому что он очень популярен в России. Адвокат — лучший тренер в истории “Зенита”».

Спорное утверждение. Даже несмотря на то, что «Зенит» завоевал под руководством Адвоката первое российское золото Премьер-Лиги, а потом взял Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Если провести голосование среди болельщиков в Петербурге, многие наверняка выберут Лучано Спаллетти или Властимила Петржелу, а не голландца. Не говоря уж про Юрия Морозова и Павла Садырина, которые точно внесли больший вклад в развитие петербургского клуба, чем Адвокат. В первый год работы голландца, пока он ставил игру, команда была нестабильной, кроме того, «Зенит» с ним очень плохо закончил – Дика уволили, когда сине-бело-голубые занимали седьмое место в чемпионате. По сути, «Зенит» здорово играл при Адвокате только осенью 2007-го в РПЛ и в 2008-м в еврокубках. Яркая, но слишком короткая вспышка для «лучшего тренера в истории».

Но Слуцкий, понятное дело, просто хотел сделать комплимента тренеру из страны, в которой он сам теперь работает.

Как игрок «Реала» помог Слуцкому победить Адвоката

Первый тайм завершился вничью – 0:0. Более того, команда Слуцкого даже не нанесла ни одного удара в створ. Хотя «Витесс» больше владел мячом (53% на 47%) и чаще пытался атаковать ворота соперника (удары – 9:3, в створ – 0:2). Всё самое интересное произошло после перерыва. На исходе часа игры «Витесс» открыл счёт в результате тонкой комбинации, которой в душе, возможно, аплодировал даже сам ценитель красивого футбола Адвокат. Последовал пас в штрафную на Роя Беренса, а тот пяткой сыграл на третьего – Брайана Линссена.

Нападающий точно пробил в дальний угол. Ещё через шесть минут второй гол «Витесса», ставший в итоге победным, забил арендованный у «Реала» полузащитник Мартин Эдегор. Норвежец заработал штрафной метрах в 20 от ворот, а потом сам же реализовал стандарт шикарным ударом в ближнюю «девятку». Тоже изумительный по красоте мяч!

«Утрехт» сохранил интригу на концовку, так как нападающий с вкусной фамилией Дессерт удачно подставил голову после выигранного гостями подбора и удара по воротам. В целом статистика второго тайма свидетельствует о некотором преимуществе команды Адвоката – 56% на 44% по владению мячом, 12:9 (в створ – 5:6) по ударам.

Справа в обороне «Витесса» как обычно играл воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев. 23-летний российский защитник отметился тремя перехватами, двумя отборами и одним выносом мяча. В атаке из трёх его кроссов один был точным.

Как Слуцкий прокомментировал свою историю со словом «уволить»

Слуцкий опять дал яркое интервью в Нидерландах! Тот самый журналист, который беседовал с Леонидом Викторовичем в день игры «Витесса» с ПСВ, спросил 47-летнего специалиста о том, почему они вдвоём стали героями новостей российских СМИ за последнюю неделю. Беседа тренера с журналистом получилась очень живой и веселой.

«Это очень легко объяснить, – засмеялся Слуцкий. – Правда, сейчас не лучшее время. Наше интервью перед матчем с ПСВ превратилось в большой скандал, поскольку российские СМИ посчитали, что я перепутал одну букву в слове. Но это не так. Существует американский английский. Однако в моей школе в Англии, где я изучал язык, мне сказали, что правильно произносить именно так, как я сказал. Когда я находился внизу таблицы в «Халле», я слышал это слово о себе часто, ходили слухи. Но здесь ваша вина, ведь это вы переспросили меня два раза!». Голландский репортёр согласился – он спровоцировал Слуцкого.