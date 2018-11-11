Как играет «Зенит» Семака. Несколько причин для оптимизма ЦСКА

К концу первого круга «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате России. Питерцам не помешали даже два сенсационных, но заслуженных поражения от «Динамо» и «Анжи», представителей нижней половины таблицы. При этом команда Семака часто критикуется за качество игры и большую зависимость от наработок предыдущего тренера — Роберто Манчини.

Проблемы не только у «Спартака». «Зенит» тоже уже месяц играет в плохой футбол Но при этом уверенно лидирует. Парадокс?

С одной стороны, претензии справедливы – атакующая модель лидера РПЛ местами очень примитивна, а прошлогодние проблемы команды в переходах из атаки в оборону никуда не делись. С другой стороны, Семак действительно стал заложником кадрового дефицита и подстраивает игру под имеющиеся ресурсы. Получается прямолинейно, но вполне эффективно, судя по положению «Зенита» в турнирных таблицах РПЛ и Лиги Европы.

Хорошая отработка Семаком стандартов

В отсутствии постоянно работающей модели перехода в финальную треть стандартные положения «Зенита» стали одним из главных козырей команды в атаке. «Зенит» забивал много со стандартов и при Манчини – те же 33 процента от общего количество голов, что и у Семака, больше в этом сезоне только у «Спартака». По сравнению с прошлым годом изменилась структура розыгрышей угловых. Теперь «Зенит» выбирает один из следующих вариантов:



1) ускорение на ближнюю штангу из-под заслона на дальней. Как правило, заслон двум игрокам соперника делает Иванович, а на ударную позицию выходит Ерохин;



2) сочетание ложных движений и заслонов группы игроков с выводом Ивановича на ударную позицию на ближней штанге. В розыгрыше, помимо серба, участвуют Нету, Дзюба, Ерохин;

3) насыщение вратарской зоны большим количеством игроков. Ставший модным в РПЛ розыгрыш практикуется и лидером чемпионата. Обычно такие подачи с фланга применяются против команд, использующих персональную опеку в своей штрафной.

«Зенит» сейчас на багаже Манчини. Без шуток Без Манчини такого старта не было бы.

Самые эффективные игроки «Зенита» при стандартах – Иванович и Дзюба. При этом Артём опасен прежде всего игрой в подыгрыше. Габариты Дзюбы так же внушительны, как его сегодняшний авторитет, и не могут игнорироваться соперником в своей штрафной. Сергей Семак пользуется этим по-своему. В большинстве случаев Дзюба выполняет ложное открывание, чтобы увести за собой лишнего игрока. После этого он либо уходит за дальнюю штангу под сброс во вратарскую, либо остаётся на подбор в зоне «точки».

Так, например, в матче с «Уралом» «Зенит» очень эффективно распоряжался стандартами, хотя Артём, самый высокий игрок команды, так ни разу и не встретился на «втором этаже» с мячом. Зато навесы регулярно находили Александра Ерохина, остававшегося без опеки. Забил головой даже Дриусси, когда после сброса Ерохина во вратарской против трех игроков «Зенита» остался один соперник. Кстати, Артема в этой тройке снова не было.

«Зенит» стал встречать соперника ниже, но проблема перехода в оборону не ушла

«Зенит» отказался от активного прессинга, навязываемого соперникам на старте прошлого сезона. Тогда интенсивности команды Манчини при смене владения сложно было что-то противопоставить, и соперники «Зенита», теряя мячи под прессингом, раз за разом получали опасные атаки со своей половины поля. Со временем команды РПЛ подстроились под стиль итальянца и начали выстраивать против «Зенита» низкий блок, обнажив главную проблему питерской команды – это позиционная атака.



По сравнению с прошлым сезоном показатель PPDA «Зенита» увеличился с 8.12 до 9.97, а сама команда перестала попадать в тройку самых проактивных команд чемпионата в обороне. Отчасти это связано с упрощением атакующей игры, о котором пойдет речь немного позже.

При этом проблема команды в обороне осталось той же – большие разрывы между линиями защиты и полузащиты. Главная причина постоянно повторяющихся ошибок – не маскируемая партнерами по команде игра Паредеса, плохо контролирующего пространство у себя за спиной. Если добавить к недисциплинированности Паредеса постоянные ошибки Кузяева под давлением и отсутствие достаточной жесткости в отборе Краневиттера (в игре с «Динамо», например, аргентинец поучаствовал всего в 8 единоборствах – на 9 меньше, чем Маркизио), рисуется совсем грустная картина.

Потенциально ситуацию может спасти Маркизио. При переходе из атаки в оборону Паредес, Кузяев, Краневиттер высоко встречают соперников, но допускают передачи себе за спину. Частичное решение против таких передач – тактический фол, который центральные полузащитники «Зенита» особо не применяют, а, если некоторые и применяют, то иногда путают жесткость с жестокостью, пропуская важные матчи своей команды.

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Маркизио, в отличие от партнеров, понимает важность тактического фола. Против «Локомотива», например, итальянец схватил руками Ману Фернандеша, когда у соперника появилась возможность быстрого выхода из обороны через центр. Вроде бы мелочь, при этом маскирующая главную проблему команды при игре в обороне.

Левый фланг обороны «Зенита» — самое слабое звено в команде

В матче против ЦСКА Семак будет вынужден выбрать одну из двух опций на левом краю обороны питерцев – Чернова или Набиуллина. Защитники слабо помогают команде в атаке как в начальной ее фазе, так и в финальной трети, когда от фулбеков требуется точный навес либо прострел. Оба игрока к тому же крайне редко заполняют левый полуфланг, даже когда соперник оставляет свободное пространство для этого. На счету Набиуллина в среднем 0.02 xA за матч – крайне низкий показатель для крайнего защитника самой забивной команды чемпионата.



Зато с центром защиты у «Зенита» полный порядок. С Семаком Нету стал выходить на новый для себя уровень. Португалец – лидер своей команды по среднему количеству перехватов за матч. Нету прибавил в чтении игры, и сейчас старается обеспечивать подстраховку зоны за спинами Паредеса и Маркизио.



Иванович берет стабильностью и универсальностью. Как правило, у Бранислава скромнее цифры по количеству единоборств, но сербу они и не нужны: за счет грамотного выбора позиции он практически всегда первый на мяче. К тому же Иванович – один их ключевых игроков для начальной фазы позиционных атак. Крутая игра в воздухе у своих и чужих ворот дополняет функционал игрока и делает серба уникальным футболистом для РПЛ.

Без Нобоа и Паредеса у билд-апа «Зенита» огромные проблемы

Работу Семака в «Зените» уже можно поделить на два небольших этапа – до матча с «Уралом» и после него. Нобоа намного лучше Паредеса избавлялся от опеки движением без мяча, тем самым разбивая оборонительную игру соперников «Зенита» в средней зоне. С потерей ключевого игрока центра поля против «Зенита» стало проще применять персональную опеку центральных полузащитников. Особенно это касается периода до прихода в команду Маркизио. Инструмент освоили практически все команды РПЛ. «Анжи», например, так выиграл свой матч, приставив к Маркизио и Паредесу Понсе и Долгова и выстроив пятиугольник в среднем блоке. Если делить поле на 5 вертикальных зон и рассмотреть передачи вперёд с адресом в центральную зону, за матч с махачкалинцами у Маркизио набралось 4 такие паса, 9 у Паредеса. Негусто.

Семак пробовал разные способы начала атак в отсутствии полноценной пары разыгрывающих в середине поля. Один из самых распространенных завязан на Ивановиче. Либо к паре центральных защитников «Зенита» опускается один из центральных полузащитников (Краневиттер или Маркизио), и серб дает ширину в полуфланге самостоятельно, либо Иванович подключает опускающегося к нему в полуфланг Смольникова. Далее идет либо заброс во фланг, либо полуфланговый лонгболл на Дзюбу с подбором кого-то из партнеров. Как альтернатива, если все партнеры закрыты, от Ивановича можно ждать самостоятельное продвижение мяча вперед. В любом случае билд-ап «Зенита» стал намного больше завязан на как можно скором продвижении мяча в финальную треть. Это подтверждает и статика. В прошлом сезоне «Зенит» отдавал 41 длинную передачу в среднем за матч. В этом — 61.

Фактически отсутствие Паредеса в матче с ЦСКА, во-первых, перекладывает его функционал на Маркизио, во-вторых, делает из итальянца единственную прессинг-мишень в середине поля. Однозначный плюс для «армейцев», который может сыграть ключевую роль в матче, – без аргентинца у москвичей появляется дополнительный игрок для прессинга второго организатора билд-апа «Зенита» Ивановича.

С такими же вводными перед матчем с лидером чемпионата столкнулось московское «Динамо», и Хохлов воспользовался возможностью. Как только «Зенит» начинал атаку через билд-ап, динамовцы смещались к Ивановичу, перекрывая линии передач на Краневиттера и Смольникова. Так у Ивановича не оставалось пространства для подготовки длинного паса. Приходилось отдавать на Нету, которого москвичи продолжали гнать в левый фланг, самый неэффективный у «Зенита» в атаке.

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Высокий персонально-ориентированный прессинг применили и «Крылья Советов», 70 минут контролировавшие встречу с питерцами. Проблема «Зенита» с организацией позиционной атаки открыло новый козырь команды. Зависимость от нескольких игроков в центре поля заставила Семака упростить игру и перейти на силовой вертикальный футбол, выигравший главного тренеру «Зенита» уже не одну встречу.

«Зенит» стал самой силовой командой чемпионата

Кажется, Сергей Семак нашел универсальное противоядие низкому блоку команд РПЛ. В ситуациях, когда соперник хорошо перекрывает варианты доводки мяча до своей штрафной через короткие и средние передачи или когда счет не устраивает «Зенит», тренер питерцев приставляет к Артему Дзюбе еще как минимум одного силового игрока группы атаки. Таких в распоряжении лидера чемпионата более чем достаточно. И у каждого свой функционал, делающий навалы «Зенита» контролируемой тактической задумкой.

Четыре метра над волной. Семаку стоит пробовать Дзюбу и Заболотного в старте И не нужно бояться показаться прямолинейным.

Основная задача Дзюбы – игра в подыгрыш. В билд-апе Артем чаще всего смещается в полуфланги, навязывая борьбу фулбекам или крайним центральным защитникам соперника. Под сброс Артема в свободное пространство врываются Дриусси, Мак или Ерохин и развивают темповую атаку «Зенита» уже в финальной трети поля. Практически каждый матч у Дзюбы более 40 процентов выигранных единоборств и более 50 процентов снятого второго этажа. Кроме этого, Дзюба сам может собирать подборы и эффективно действовать в подыгрышах, когда «Зенит» использует диагонали на противоположный фланг, а иногда опускается в глубину поля и пробует себя в роли плеймейкера, разряжая пространство в финальной трети для рывков Эрнани или Ерохина.

Тем не менее, по последним матчам складывается ощущение, что Артем подустал. Нет, его цифры не снизились, и Дзюба все так же полезен для команды, особенно в первом тайме. Однако ближе к концу встреч нападающий стал чаще проседать физически, практически перестал обыгрывать соперников в ситуациях 1v1. Нападающему «Зенита» нужно перезарядить батарейки.

Дриусси — ключевой игрок «Зенита» между линиями. Аргентинец лучше своих партнеров чувствует пустые зоны, правильно оценивает положение соперника на поле и, когда необходимо, создает численное преимущество своей команды на фланге. За счет хорошей стартовой скорости Дриусси успевает быть первым на мяче и собирать подборы после забросов на Дзюбу, а в штрафной площади соперника, как правило, идет на ближнюю штангу, стараясь сыграть в одно касание. При этом Себастьян обладает отличной культурой паса и отдает опасные разрезающие передачи, если получает мяч на свободном пространстве.

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Эрнани не так силен между линиями и приносит мало пользы в розыгрыше мяча, но компенсирует это мощью и правильными забеганиями в полуфланги. К тому же Эрнани отлично ищет пространство внутри штрафной, что особенно полезно, когда команда Семака применяет навал на ворота соперника.

Заболотный – точно не игрок калибра Дзюбы, но Сергей Семак выжимает максимум в том числе и от него. Во-первых, с выходом Антона на поле у Дзюбы расширяется функционал – он начинает чаще смещаться ближе к флангам и отыгрывать мяч на свободное пространство с уверенностью, что в штрафную уже набегают как минимум два конкурентоспособных в воздухе игрока «Зенита».

Во-вторых, несмотря на то, что Заболотный менее искушен в выборе правильной траектории отыгрыша, он очень хорош в воздухе и легко находит Дзюбу при игре накоротке – теперь уже у Артема появляется возможность воспользоваться «чистым» мячом и выйти на ударную позицию. В-третьих, Антон – очень интенсивный форвард, все ему отведенное время бросающийся в агрессивный прессинг и тем самым осложняющий сопернику выход из обороны.

В силовой манере игры «Зенита» Ерохин выполняет схожую с Эрнани роль. Александр правильно забегает в штрафную (зачастую в дальний полуфланг), запутывает резкими включениями из глубины, собирает подборы за штрафной при забросах на Дзюбу. К тому же Ерохин эффективен в подыгрыше и приеме мяча между линиями. Зачастую именно Александр реагирует на включения Дриусси в эпизоды и становится адресатом передач аргентинца на свободное пространство.



В материале использованы данные InStat.

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